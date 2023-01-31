Этот источник дохода у Меладзе пропал…
К вопросу о последствиях для Меладзе.
Этот источник дохода у Меладзе пропал…
Как выяснил RT, звезда российской поп-сцены Валерий Меладзе задолжал налоговой. На данный момент счета его компании заблокированы. Также дело едва не дошло до суда с Пенсионным фондом, которому только иск против фирмы артиста помог получить данные о его сотрудниках. Но это лишь часть финансовых неурядиц, преследующих Меладзе. Один из известных критиков военной спецоперации на Украине, из-за своих высказываний он потерял ряд контрактов с отечественными рекламодателями. Большой коммерческой утратой стал демарш с российского рынка автоконцерна Mercedes, амбассадором которого был исполнитель «Сэры» и «Самбы белого мотылька».
В последние месяцы критические высказывания певца Валерия Меладзе о военных действиях России на Украине обсуждаются больше, чем его творчество.
Как сообщал RT ранее, на новогоднем корпоративном концерте в Дубае певец в ответ на возглас зрителя из зала «Слава Украине!» повторил лозунг украинских националистов: «Героям слава!» Фраза певца отчётливо слышна на видеозаписи, которую сделал тот самый зритель.
Ролик разошёлся по сети, и к нему мгновенно оказалось приковано всеобщее внимание. Свою реакцию на него дали официальный представитель МИД России Мария Захарова и замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Захарова напомнила в своём Telegram-канале, что лозунг имеет нацистские корни: он использовался коллаборационистами для идентификации перед гитлеровскими СС. А Луговой направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям певца.
Пока Генеральная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в Дубае, к артисту обратилась Федеральная налоговая служба. Так, ведомство заблокировало счета его компании «МБ Про» в Инвестторгбанке за неуплату налогов. Принадлежащая заслуженному артисту России компания зарегистрирована 20 лет назад, она работала в сфере исполнительских искусств. Примечательно, что арест наложен на расчётный счёт компании в Инвестторгбанке, членом совета директоров которого также является Меладзе. Осенью 2022 года «МБ Про» начала процедуру ликвидации.
К бизнес-структурам Меладзе поступали претензии и от Пенсионного фонда РФ. Так, в 2021 году Управление ПФ №8 по Москве обратилось в Арбитражный суд в связи с тем, что представители Меладзе не передали в ведомство данные о сотрудниках, с требованием наложить взыскание. Однако потом сами отказались от иска: вероятно, в связи с тем, что фирма устранила нарушение.
Проблемы сопровождали и ООО «Вантаж», которое владеет торговым центром в Бирюлёве. Меладзе купил его ещё в конце 1990-х годов и, по его словам, вложил туда около 145 млн рублей. Большую часть ТЦ сегодня занимает магазин «Магнит», арендуют помещения ломбард, автошкола и магазин FixPrice.
Департамент городского имущества дважды за последние годы обращался в суд с жалобами на фирму и требованием принудительного взыскания просрочки по арендной плате.
Так, в 2016-м «Вантаж» в течение двух лет не платил аренду за участок площадью 1558 кв. м, накопив долг в размере 691,2 тыс. рублей и пени на сумму 529 тыс. рублей. В 2019-м департаменту пришлось идти в Арбитражный суд по аналогичным основаниям: тогда торговый центр Меладзе просрочил оплату на год, из-за чего накопился долг в размере 209 тыс. рублей.
В обоих случаях суд отклонил иск, потому что незадолго до обращения в суд представители Меладзе внесли требуемую сумму и пени.
Торговый центр «Вантаж», на котором Меладзе, по данным «Контур.Фокуса», зарабатывает до 15 млн рублей в год, уличали в нарушении законов и другие надзорные органы.
Доходы Меладзе складываются не только из арендных платежей за торговый центр или концертной деятельности.
Как выяснил RT из государственных источников, в 2019 году он заработал 8,5 млн рублей в результате сотрудничества с «Мерседес-Бенц Рус».
Всего же, по данным российского Forbes, доходы Меладзе за тот год составили $3,2 млн. После ухода концерна с российского рынка, очевидно, этот источник дохода у Меладзе пропал.
Сам Меладзе, который является большим поклонником марки Mercedes, тоже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, согласно материалам мирового судьи участка №149 Москвы. Однако оплачивал он штрафы неаккуратно, допускал просрочки.
Исходя из материалов судов, например, в 2019 году Меладзе до октября не мог оплатить штраф в размере 3 тыс. рублей, наложенный в июне.
https://russian.rt.com/russia/article/1103918-valeri-meladze-nalogi-biznes-rossiya – цинк
Пока в облегченном режиме прорабатывают. Полностью возможности заработка не перекрыты, как впрочем и у целого ряда аналогичных фигурантов. Причины очевидны – отсутствует некая единая система реакций государства на подобную деятельность, поэтому чаще всего в поле внимания государства попадают те персонажи, по поводу которых у гражданского общества особенно подгорает. И там мы действительно видим все более и более твердые реакции. Но пока что безсистемные. В Госдуме по этому поводу уже не первый месяц обещают что-то единообразное принять, но пока все на уровне разговоров про реестры, списки и запреты. Хотя уж принятие какого-нибудь закона запрещающего таким лицам получать государственное финансирование по какой-либо линии уж давным-давно напрашивается. Впрочем, медлительность отечественной бюрократической системы уже давно не удивляет. Даже в условиях войны.