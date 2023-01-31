"Декоммунизация" в Мелитополе.На самом деле, тут ничего удивительного нет. Еще весной в 4х новых регионах России были изданы указы (в ДНР и ЛНР – республиканских властей, в Запорожской и Херсонской областях – местные Военно-Гражданские Администрации) откатывающие названия населенных пунктов, улиц, площадей и т.п. к состоянию на весну 2014-го года и отменяющиеся все переименования после евромайдана. Наиболее яркая иллюстрация процесса – переименование Бахмута в Артемовск.Само собой, от таких новостей одинаково подгорает и у праваков и у леваков.И еще по истерике "Ах, о ужас, в Мелитополе возвращают советские названия улиц. Это ужасный заговор коммунистов". Уж не знаю, за кого держат аудиторию эти люди.1. Все названия откатываются синхронно в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это не местное решение. Это решение властей регионов и касается оно не только Мелитополя. Как не трудно догадаться, власти регионов не действуют самостоятельно и не собираются на тайные совещания, чтобы принимать одинаковые решения отдельно от Москвы.2. Как не трудно догадаться, такого рода политические решения находятся на контроле курирующих органов в Москве, в том числе Администрации Президента. Так что когда вам рассказывают байки про то, что "коммунисты в Мелитополе" распоясались, то это вещают либо люди, которые не знают, как налажен процесс управления новыми территориями, либо те, которые знают, но по различным причинам вводящими аудиторию в заблуждение. Очевидно, что синхронные решения по откату всех названий к 2014 году одобрены политическим блоком в Москве.3. Отмена всех переименований сделанных с 2014 года связано не с тем, в администрации новых регионов и тем более в АП РФ слишком много коммунистов (интересно, хоть 1 там есть?), а с целью ликвидации любых юридически обязывающих следов действий майданной власти на территории новых регионов России. Это сугубо технологическое действие, которое планомерно реализуется в течение 2022-го года.4. После окончания войны, жители регионов смогут сами демократически решить по спорным вопросам вроде Артемовск/Бахмут, о чем власти той же ДНР уже ясно разъяснили на фоне бегающих по соц.сетях истеричек. Самый простой способ, спорные вопросы привязываются к первым же после окончания войны выборам в рамках единого дня голосования (в том числе для экономии средств на отдельные местные плебисциты), где именно местные жители сами решат, как они хотят называть свой город и как будет называться улица, где они хотят жить. А уж никак не крикуны бегающие по соц.сетям с криками про Розу Люксембург. Захотят люди жить на улице Розы Люксембург, будут жить на улице Розы Люксембург. Не захотят – будут жить на улице, которая будет называться по другому. Но все эти изменения будут уже в рамках российского правового поля, никак не связанные с майданом и Украиной. Главная задача на сегодня – ликвидация следов Украины на российских территориях.