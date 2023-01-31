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“Декоммунизация” в Мелитополе

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"Декоммунизация" в Мелитополе.



На самом деле, тут ничего удивительного нет. Еще весной в 4х новых регионах России были изданы указы (в ДНР и ЛНР – республиканских властей, в Запорожской и Херсонской областях – местные Военно-Гражданские Администрации) откатывающие названия населенных пунктов, улиц, площадей и т.п. к состоянию на весну 2014-го года и отменяющиеся все переименования после евромайдана. Наиболее яркая иллюстрация процесса – переименование Бахмута в Артемовск.

Само собой, от таких новостей одинаково подгорает и у праваков и у леваков.

И еще по истерике "Ах, о ужас, в Мелитополе возвращают советские названия улиц. Это ужасный заговор коммунистов". Уж не знаю, за кого держат аудиторию эти люди.

1. Все названия откатываются синхронно в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это не местное решение. Это решение властей регионов и касается оно не только Мелитополя. Как не трудно догадаться, власти регионов не действуют самостоятельно и не собираются на тайные совещания, чтобы принимать одинаковые решения отдельно от Москвы.

2. Как не трудно догадаться, такого рода политические решения находятся на контроле курирующих органов в Москве, в том числе Администрации Президента. Так что когда вам рассказывают байки про то, что "коммунисты в Мелитополе" распоясались, то это вещают либо люди, которые не знают, как налажен процесс управления новыми территориями, либо те, которые знают, но по различным причинам вводящими аудиторию в заблуждение. Очевидно, что синхронные решения по откату всех названий к 2014 году одобрены политическим блоком в Москве.

3. Отмена всех переименований сделанных с 2014 года связано не с тем, в администрации новых регионов и тем более в АП РФ слишком много коммунистов (интересно, хоть 1 там есть?), а с целью ликвидации любых юридически обязывающих следов действий майданной власти на территории новых регионов России. Это сугубо технологическое действие, которое планомерно реализуется в течение 2022-го года.

4. После окончания войны, жители регионов смогут сами демократически решить по спорным вопросам вроде Артемовск/Бахмут, о чем власти той же ДНР уже ясно разъяснили на фоне бегающих по соц.сетях истеричек. Самый простой способ, спорные вопросы привязываются к первым же после окончания войны выборам в рамках единого дня голосования (в том числе для экономии средств на отдельные местные плебисциты), где именно местные жители сами решат, как они хотят называть свой город и как будет называться улица, где они хотят жить. А уж никак не крикуны бегающие по соц.сетям с криками про Розу Люксембург. Захотят люди жить на улице Розы Люксембург, будут жить на улице Розы Люксембург. Не захотят – будут жить на улице, которая будет называться по другому. Но все эти изменения будут уже в рамках российского правового поля, никак не связанные с майданом и Украиной. Главная задача на сегодня – ликвидация следов Украины на российских территориях.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8138487.html
Метки: декоммунизация, Запорожье, мелитополь, Россия, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16743 15599
    KT 17 мин. назад

      Ну оооочень важное дело,уже ж всё порешали и поделали,осталось только улицы на законодательном,мать его!,уровне переименовать.
      П.С.Помнится мне,что ещё совсем недавно тыкали пальцем в “хохлов”и кричали :”вместо заняться делом идиоты бегают и улицы переименовывают”. И вот те раз,уже сами бегают!Кто бы мог подумать?Наверное это другое.)))

    • 28252 23890
      марина 11 мин. назад

        Охренеть -БЕСЫ и РУСЫ возвраются ,они и не уходили ,именно они сдав Россию в 1990гг ,теперь узаканивают свои полномочия.А ведь это была возможность вернуть Русское ,а не черте кого из приезжих кошерных??
        “Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

        В Мелитополе местная организация правящей в России партии «Единая Россия» отметилась актом политического безумия и авантюризма. Мэр города Г. Данильченко, она же секретарь областной организации ЕР, утвердила массовое переименование улиц города Мелитополя, а точнее возвращение всей советской топонимики, включая улицы и переулки Карла Маркса, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Отменены названия в честь русских святых, православной веры, выдающихся деятелей русской и советской науки и техники, академика С.П. Королева например.

        Этот акт вандализма преподносится как «возвращение исторических названий». Только тот факт, что улица, носившая до середины 1920-х годов имя Воронцова, одного из основателей города Мелитополя, стала теперь улицей Карла Маркса, говорит о том, что мы имеем дело с медицинским случаем или с сознательной провокацией. Лучше, конечно, первое, хотя это трагедия, когда в пропрезидентской партии нашей страны «дела» вершат личности с таким пониманием задач и целей политики президента России на воссоединенных с Родиной территориях.

        Вот лишь малый список того, что уже натворили представители партии в Мелитополе:

        - Вишневую улицу – на улицу 40-летия Октября

        - Ялтинскую улицу – на улицу 60-летия Октября

        - Степную улицу – на улицу Войкова

        - Степной переулок – на переулок Войкова

        - Медовую улицу – на улицу Гайдара

        - Университетскую улицу – на улицу Свердлова

        - Университетский переулок – на переулок Свердлова

        - Черешневую улицу – на улицу Чапаева

        - Старогородскую улицу – на улицу Красина

        - улицу Александра Довженко – на улицу Карла Либкнехта

        - 1-ый переулок Александра Довженко – на 1-ый переулок Карла Либкнехта

        - 2-ой переулок Александра Довженко – на 2-ой переулок Карла Либкнехта

        - улицу академика Королева – на улицу Куйбышева

        - переулок академика Королева – на переулок Куйбышева

        - 2-ой переулок академика Королева – на 2-ой переулок Куйбышева

        - улицу Ярослава Мудрого – на улицу Розы Люксембург

        - переулок Ярослава Мудрого – на переулок Розы Люксембург

        - Петропавловскую улицу – на улицу Урицкого

        - Петропавловский переулок – на переулок Урицкого

        - Соборную площадь – на площадь Революции.

        Уважаемый Дмитрий Анатольевич, исходя из той огромной и неутомимой Вашей деятельности по разъяснению и отстаиванию интересов России в исторической борьбе с коллективным Западом, решившим обрушить нашу страну, обращаемся к Вам с призывом остановить топонимическую вакханалию в Запорожской области, которая ведет к расколу российского общества, к подрыву его единства, так необходимого сегодня.

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