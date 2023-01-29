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Чудесное освобождение Петра. Отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9Su-kIV6fPg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1250 970
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ”’~”Здравствуй’те”’~”’

      …Товарищу Андрею Ткачёву – пламенный Привет!
      НаПОМНИть ему надо,что НИКАКОГО “боха” – НЕ было и НЕТ!
      а “ОКОРМЛЕНИЕ”(= оБОЛВАНивание)ЭТО – ПСИ-поРАБощение…
      Это ZОМБИрование – ПСИхологическИХ кандалов “ОДЕВАНИЕ”…
      Для ПСИхологического поРАБощения – ВСЕ(т.н.”храмы”)ИХ строения…
      * ПОСРЕДСТВОМ т.н.молитв – ВНУШАЮТ и ПОСРЕДСТВОМ их-же – поРАБощают!
      * ЛЮБОЕ их СТРОЕНИЕ(т.н.”храм’ы”) – ДЛЯ – ПСИ-поРАБощения…
      *** ВСЕ т.н.”святые” книги – ПОЛНЫ крови-И-страдания!
      * ВСЕ эти Т.Н.”святые” книги – ДЛЯ – Подчинения Сознани(й)я!
      в РАБов НАЧИНАЮТ превращаться,ТЕ,кто НАЧИНАЮТ “окормлятться”(ВЕРИТЬ)…
      ….На Земле МНОГО бед И мучений!
      так,что ВСЁ-ЭТО “он-бох” СОЗДАЛ? – ведь “ВСЁ-по-его-воле”…?
      а ИМЕННО ЭТО – НАВЯЗЫВАЕТ религиозная “рать” – ЗАПУГИВАЯ населения!
      ДЛЯ-ЭТОГО и СОЗДАЛИ “святые” книги – ДЛЯ масс поРАБощения!!!
      *** Религией(ЛЮБОЙ конфессии=”МАСТИ”)”окормлённые – Уже поРАБощённые!
      —> НЕТ никаких “бохов” – А.Ткачёв – НЕ “парь-мозги” И – будь Здоров…
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон. Канада. 29-1-23.

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