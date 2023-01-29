Чудесное освобождение Петра. Отец Андрей Ткачёв
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
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”’~”Здравствуй’те”’~”’
…Товарищу Андрею Ткачёву – пламенный Привет!
НаПОМНИть ему надо,что НИКАКОГО “боха” – НЕ было и НЕТ!
а “ОКОРМЛЕНИЕ”(= оБОЛВАНивание)ЭТО – ПСИ-поРАБощение…
Это ZОМБИрование – ПСИхологическИХ кандалов “ОДЕВАНИЕ”…
Для ПСИхологического поРАБощения – ВСЕ(т.н.”храмы”)ИХ строения…
* ПОСРЕДСТВОМ т.н.молитв – ВНУШАЮТ и ПОСРЕДСТВОМ их-же – поРАБощают!
* ЛЮБОЕ их СТРОЕНИЕ(т.н.”храм’ы”) – ДЛЯ – ПСИ-поРАБощения…
*** ВСЕ т.н.”святые” книги – ПОЛНЫ крови-И-страдания!
* ВСЕ эти Т.Н.”святые” книги – ДЛЯ – Подчинения Сознани(й)я!
в РАБов НАЧИНАЮТ превращаться,ТЕ,кто НАЧИНАЮТ “окормлятться”(ВЕРИТЬ)…
….На Земле МНОГО бед И мучений!
так,что ВСЁ-ЭТО “он-бох” СОЗДАЛ? – ведь “ВСЁ-по-его-воле”…?
а ИМЕННО ЭТО – НАВЯЗЫВАЕТ религиозная “рать” – ЗАПУГИВАЯ населения!
ДЛЯ-ЭТОГО и СОЗДАЛИ “святые” книги – ДЛЯ масс поРАБощения!!!
*** Религией(ЛЮБОЙ конфессии=”МАСТИ”)”окормлённые – Уже поРАБощённые!
—> НЕТ никаких “бохов” – А.Ткачёв – НЕ “парь-мозги” И – будь Здоров…
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 29-1-23.