Кто станет хозяином Тихого океана. Китай против всех
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Мы не будем говорить про торговую войну с США, не будем обсуждать отношения КНР и Индии, и не будем спекулировать о возможности заключения военного союза между Китаем и Россией. Мы заглянем в самый отдалённый регион планеты, где КНР развернула настоящую дипломатическую экспансию, и выясним, зачем это нужно Пекину, как он лоббирует свои интересы, кому это очень не нравится, и чего следует ожидать от происходящего. В студии Игнат Шипица.
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