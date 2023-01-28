Чудеса в кошельке
Привет из "святых 90-х".
Ваши права
Шалом, котята.
Гляньте что нашёл.
По работе заглянул в школьную библиотеку, а там такое богатство.
Раритет из девяносто пятого года. Те самые времена, когда наши родители строили общество развитого капитализма с двадцатью сортами колбасы в теории и пустым брюхом на практике. Тогда же кто-то из верхних эшелонов занимался окучиванием несчастного советского мозга и возделыванием на этой плодородной почве западных идеалов. Причем делали это тонко и красиво, не чета нынешним.
Вот он — один из лучших образцов. Детская книга, в которой показана "Декларация прав человека". Под каждую статью нарисована прекрасная иллюстрация с героями наших любимых сказок. Художник подобран топовый. Евгений Шабельник, знаменитый автор карикатур в журнале "Крокодил", рисунков в "Пионере", диафильмов и всего такого. Местами тонкая сатира, местами советская наивность + узнаваемый стиль.
Наслаждайтесь))
https://vk.com/wall-162479647_501660 – цинк
Чудеса в кошельке
А вот и второй артефакт из святых девяностых.
Книга призванная нарисовать в сознании диковатого советского человека светлые картины будущего, не связанного с цехом или пашней. Честное зарабатывание денег с помощью банковского дела, игры на бирже, предпринимательства и инвестирования.
Художник снова узнаваемый — Владимир Уборевич-Боровский. На его счету множество работ в журналах "Смена", "Юность", "Московский комсомолец", "Огонек", и конечно же, знаменитый "Крокодил". Да еще и иллюстрации для многочисленных детских книг, например Эдуарда Успенского. Кому как не Уборевичу-Боровскому вести агитацию среди народа. Его знают, его любят.
Таки, надеюсь и вам зайдёт. Рисунки-то прекрасные.
https://vk.com/catx2?w=wall-162479647_502168 – цинк