Я люблю животных (1974)
Герои фильма – ученики одной из московских школ пишут сочинение о тех животных, которых знают и любят. Все вместе мы совершим прогулку на Птичий рынок, понаблюдаем за ребячьими любимцами – ежиком, черепахой, кроликом, белкой, щенятами, обезьянкой, голубями, попугаями. Детей очень огорчает, что птички сидят в клетке, и они задают взрослым серьезные вопросы: “Зачем за них брать деньги?”
#ДокументальныйФильм
ТО Экран 1974
Автор сценария – В. Стрелков
Режиссер – В. Стрелков
Оператор – Виктор Красноярский
#ЯЛюблюЖивотных #животные #ПтичийРынок
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