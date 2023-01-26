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Я люблю животных (1974)

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Герои фильма – ученики одной из московских школ пишут сочинение о тех животных, которых знают и любят. Все вместе мы совершим прогулку на Птичий рынок, понаблюдаем за ребячьими любимцами – ежиком, черепахой, кроликом, белкой, щенятами, обезьянкой, голубями, попугаями. Детей очень огорчает, что птички сидят в клетке, и они задают взрослым серьезные вопросы: “Зачем за них брать деньги?”

#ДокументальныйФильм
ТО Экран 1974
Автор сценария – В. Стрелков
Режиссер – В. Стрелков
Оператор – Виктор Красноярский

#ЯЛюблюЖивотных #животные #ПтичийРынок

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n0Pm9fvAqVU
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