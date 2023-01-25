Германия поставит танки на Украину
Теперь официально.
Германия поставит на Украину 14 танков "Леопард 2A6" для формирование танковой роты.
Германия поставит необходимое оборудование и боеприпасы для обеспечения деятельности этих танков на Украине.
Германия начнет обучение экипажей с Украины для пользования этим танками.
Германия разрешит реэкспорт танков "Леопард" на Украину другими странами.
Согласно планам НАТО, на первом этапе по всей Европе планируют наскрести до 80-100 машин этого типа.
Как и ожидалось, к маю их уже можно будет ждать на поле боя.