Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2018
- 18:00 Минск готов направить миротворцев в Донбасс, — Минобороны Беларуси.
- 16:19 В ЛНР ответили на заявления Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе.
- 16:19 Константин Никифоров. Порошенко ищет понимания.
- 15:09 Киевлянам с платежками присылают “молитву грешника”.
- 14:25 В Донецке провели митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов.
- 12:57 В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Порошенко.
- 12:04 Прощайте, товарищи….
- 11:34 Луганск отмечает 75-ю годовщину освобождения от нацистов.
- 11:06 Как расстреливали евромайдан.
- 10:56 В Киеве сообщили о якобы состоявшемся разговоре Путина и Порошенко.
- 10:13 «Украина решила сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик», — «МиГ» высмеял украинских конструкторов.
- 08:46 Турчинов заявил о возможности “вооруженного освобождения” ДНР и ЛНР.
- Вчера 22:24 Обычный порохобот.
- Вчера 17:53 Пашинский и Парасюк причастны к убийствам на майдане.
Минск готов направить миротворцев в Донбасс, — Минобороны Беларуси
Министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил о готовности ввести на Донбасс белорусских миротворцев при выполнении ряда условий.
«Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев — разумеется, в том числе и белорусских», — сказал Равков.
«Однако должны быть выполнены несколько условий. Первое — решение Совбеза ООН, он принимает соответствующие решения. К этому решению должно быть согласие страны, куда вводят, согласие страны, от кого выделяется контингент», — подчеркнул министр.
По его словам, в 103-й воздушно-десантной бригаде в Витебске есть миротворческая рота из хорошо подготовленных 100 белорусских военнослужащих.
«Это подразделение на сегодняшний день готово выполнять задачи в любом регионе мира. Это не проблема», — заверил Равков.
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В ЛНР ответили на заявления Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе
Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе абсурдны и не имеют под собой никаких оснований.
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Ранее Турчинов заявил, что украинские военные за последние несколько лет по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.
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«Кроме как улыбку, у меня данное заявление ничего не вызывает. Если украинский „пастор” сравнит карты (линии соприкосновения) 2015 и 2018 года, то сам убедится в абсурдности своего заявления», — заявил Марочко.
«Хотя мы не исключаем, что у него своя индивидуальная система подсчетов, и, как вариант, он мог суммировать шаг влево или вправо, каждого украинского военнослужащего», — пояснил подполковник.
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Константин Никифоров. Порошенко ищет понимания
По данным источника “Зеркала недели”, во вторник,12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-pozvonil-putinu-po-sluchayu-godovschiny-minska-275245_.html
“Как сообщил источник, беседа была не короткой ( русский бы так не сказал- К.Н.) и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщина заключения вторых Минских договоренностей.
В пресс-службы Администрации президента Украины подтвердили ZN.UA факт разговора и дали следующий комментарий: “Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками”.
Напомним, последний на сегодняшний день телефонный разговор лидеров стран “Нормандской четверки” состоялась 24 июля 2017 года. В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель” ( конец цитаты).
Довольно длительный период прошел с момента последнего обсуждения ситуации в Донбассе.
http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC/a-42576868
“Кремль об этих переговорах ничего не сообщал. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не всегда объявляет о контактах президента РФ, это касается, в том числе и его разговоров с Порошенко” ( конец цитаты).
Немцы проявляют странную активность в вопросе урегулирования конфликта ( войны, если называть вещи своими именами).
В этот же день 122 февраля журналисты BILD встретились в Киеве с президента Украины Петром Порошенко, для обсуждения ситуации на Донбассе и конфликта с Россией.
http://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/petro-poroschenko/putin-laesst-die-lage-eskalieren-54779134,view=conversionToLogin.bild.html
“BILD: Три года назад было подписано перемирие в Минске. Почему война на Украине еще не закончилась?
Петр Порошенко: Почти каждый день в феврале 2015 года до 25 украинских солдат гибли в сражениях с регулярными российскими войсками. В Минске, после 19 часов переговоров и при большой поддержке канцлера Ангелы Меркель, были подписаны соглашения о перемирии. Но, как известно всему миру, президент России их не поддержал и ни разу не придерживался. После Минска погибли еще 824 человека на войне.
BILD: В Германии продолжаются дебаты по поводу снятия санкций с России. Совсем недавно президент «Баварии», Ули Хенесс стал на защиту политики Путина. Как вы отнеслись к этому?
Петр Порошенко: Такие люди либо плохо проинформированы, либо безумно наивны. Это довольно легко понять: мы не являемся частью Российской империи. Украина – это суверенная страна. Я думаю, что людям вроде мистера Хенесса, просто необходимо посетить Украину, но не только Киев, а и другие регионы. Тогда он поймет, Путину срочно нужно вывести свои войска из Украины.
BILD: Есть ли у вас какое-то предчувствие на будущее?
Петр Порошенко: У Путина в Украине большое количество войск, и он легко может инициировать эскалацию ситуации. Однажды я сказал канцлеру Ангеле Меркель: «Можете ли вы представить, что на восточной Украине есть больше российских танков, чем у всего немецкого бундесвера? В этом небольшом регионе одних только российских танков насчитывается более 600 единиц».
BILD: В России в этом году состоится чемпионат мира по футболу. Вас злит этот факт?
Петр Порошенко: Футбольные болельщики должны сами решать, хотят ли они отправиться в Россию, учитывая ее агрессию по отношению к Украине и Сирии. Я хочу, чтобы весь мир, даже за пределами политических дискуссий, продемонстрировал, что не принимает эту политику. Взгляните на то, что произошло на олимпиаде: Россия не соблюдает никаких правил и поэтому была отстранена! Российское правительство считает, что может пренебречь любым правилом.
BILD: В Германии до сих пор нет нового правительства. Как вы думаете, Кремль радуется от этого?
Петр Порошенко: Путин всегда счастлив любой политической нестабильности. Это его цель — нестабильность везде, где есть демократия. Поэтому формирование правительства в Германии важно не только для Европы, но и для всего мира. Я был бы также очень доволен от четких заявлении в коалиционном соглашении по поводу Украины. Поэтому СДПГ, которая сейчас решает процедуру членства в коалиции, не стоит забывать о важной роли Германии в мире» ( конец цитаты).
Порошенко почти открытым текстом говорит: воевать невозможно. И как воевать, если у русских в Донбассе танков больше, чем у всего бундесвера?
Президент Украины ищет понимания у немцев?
Возможно, что- то прояснится после встречи министров иностранных дел стран “нормандской четверки”, которая пройдет 14 февраля в Мюнхене.
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Киевлянам с платежками присылают “молитву грешника”
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Жители Киева получили платежные квитанции за свет, содержащие брошюру с призывом к покаянию, сообщают РИА Новости со ссылкой на “Вести“.
Как рассказали изданию возмущенные жители украинской столицы, религиозная листовка с “молитвой грешника” была вложена в документ и “до миллиметра” совпадала с параметрами платежки.
В пресс-службе “Киевэнерго” заявили о непричастности к произошедшему. В компании предположили, что брошюры были вложены в уже вскрытые платежки и пообещали провести служебное расследование.
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В Донецке провели митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов
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В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Порошенко
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами подтвердил, что президенты России и Украины провели в понедельник телефонные переговоры. В Кремле уточнили, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
«Действительно, позавчера (12 февраля — прим. РВ) был телефонный разговор между Порошенко и Путиным.
Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой (пассажирского Ан-148 — прим. РВ), которая произошла накануне.
Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя, выяснения причин авиакатастрофы», — пояснил Песков.
Кроме того, по его словам, Путин и Порошенко коснулись перспектив дальнейшего обмена пленными, начатого Украиной и Республиками Донбасса 27 декабря 2017 года.
«Президенты более детально остановились на этой теме, и акцентировалась необходимость выполнения Минских договоренностей», — сообщил пресс-секретарь российского лидера.
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Прощайте, товарищи…
Совестливые интеллигенты не могут безучастно смотреть на нарушение прав и свобод Саакашвили. По отношению к правам Саакашвили, сразу видно – кто холоп Порошенко, а кто свободная личность.
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Луганск отмечает 75-ю годовщину освобождения от нацистов
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Как расстреливали евромайдан
В продолжение темы про участие Пашинского и Парасюка в расстреле евромайдана https://colonelcassad.livejournal.com/3992560.html
Грузинские снайперы продолжают раскрывать подробности того, как именно был осуществлен расстрел.
Грузинские снайперы, принимавшие участие в трагических событиях на киевском Майдане в феврале 2014 года, сообщили, что их инструктировал бывший американский военный, с которым их познакомили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Корреспондент РИА Новости побывал в Тбилиси, где лично пообщался с участниками тех событий. В распоряжении агентства также есть показания грузинских снайперов адвокату, с которыми они, по их словам, готовы выступить перед украинским правосудием.
"К нам в палатку пришел Мамулашвили вместе с украинцем и представил его как Андрея, а также с мужчиной в камуфляжной форме – представил его как бывшего американского военнослужащего Кристофера Брайана и нашего инструктора", — говорится в показаниях одного из снайперов Александра Ревазишили.
В свою очередь другой бывший грузинский военный Коба Нергадзе показал, что познакомился с Брайаном через бывшего президента Грузии. "Саакашвили представил нам мужчину в камуфляжной форме как бывшего военнослужащего США по фамилии Кристофер Брайан. Позже от Мамулашвили я узнал, что он служил в армии США снайпером. Брайан по-русски не разговаривал, общался с Саакашвили и Мамулашвили на английском языке", — говорится в его показаниях.
"Я присутствовал во время инструктажа остальных старших групп: инструктировал Брайан на английском языке, переводил Мамулашвили. Порядок действий был определен следующий: группа, возглавляемая Пашинским, переходит в консерваторию. Его группа состояла из украинцев, поляков, грузинов и литовцев. Группа Пашинского должна начать стрельбу первыми из здания консерватории, через три-четыре минуты должны начать стрельбу группы, находящиеся в гостинице "Украина", — добавил Нергадзе.
По его словам, каждый стрелок должен был сделать определенное количество выстрелов и уйти, оставив оружие.
"По плану стрельба не должна превышать 20 минут, чтобы не было зафиксировано место нахождения стрелка сотрудниками полиции. Боялись, что полиция начнет штурм и захватит стрелков в плен. Мамулашвили раздал членам групп стрелков белые повязки для отличия своих от чужих. Моей группе была поставлена задача охранять вход в гостиницу, фойе, коридоры на этажи", — сообщил он.
"Рано утром, примерно в восемь часов я услышал выстрелы со стороны консерватории. Через три-четыре минуты группы Мамулашвили начали стрелять из гостиницы "Украина". Я находился в коридоре на третьем этаже и видел, проходя по этажу, как в номерах, выходящих окнами на майдан, стрелок производил выстрелы, а второй напарник после каждого выстрела закрывал окно, открывая его перед выстрелом. Стрелок стрелял, находясь примерно в 0,5 метра от окна. Пары после производства выстрела переходили в следующую комнату и производили следующий выстрел", — отмечается в показаниях Нергадзе.
Он также сообщил, что стрельба продолжалась около 20 минут, после чего все снайперы покинули свои позиции.
Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.
https://ria.ru/world/20180214/1514577759.html – цинк
Тот самый фильм итальянского журналиста, который нашел отсиживающихся в Грузии снайперов отказавшихся стрелять.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Киеве сообщили о якобы состоявшемся разговоре Путина и Порошенко
Фото: © AFP 2018 / Sergei Supinsky
Администрация президента Украины сообщает, что украинский лидер Петр Порошенко якобы провел телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
При этом, по данным источника издания, телефонный разговор состоялся во вторник, переговоры прошли по инициативе украинской стороны. Сообщается, что поводом для переговоров стала третья годовщина заключения минских договоренностей.
В январе 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между президентами Украины и РФ “имеют место”.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Украина решила сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик», — «МиГ» высмеял украинских конструкторов
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» предостерегла украинских оборонщиков от попыток сделать из истребителя МиГ-29 штурмовик.
Об этом говорится в комментарии департамента информационной политики и общественных коммуникаций корпорации.
Ранее украинский еженедельник «Деловая столица» сообщил, что на Львовском авиационно-ремонтном заводе вскоре начнется модернизация советских истребителей МиГ-29 с целью переделать их в штурмовики, а также продлить срок службы самолетов до 35–40 лет.
«Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью.
Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик», — говорится в комментарии РСК «МиГ».
Корпорация отмечает, что продление ресурса самолетов на 20–40 лет может оказаться небезопасным, так как «устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин».
В РСК напомнили, что страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.
В начале февраля стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Турчинов заявил о возможности “вооруженного освобождения” ДНР и ЛНР
Фото: © РИА Новости
Украинский закон о реинтеграции Донбасса не исключает “вооруженного освобождения” Донецкой и Луганской народных республик и создает для этого предпосылки. Об этом в интервью Громадскому ТВ заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает РИА Новости.
По мнению главы СНБО, закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для “восстановления суверенитета страны на оккупированной территории”.
Верховная рада Украины приняла предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия в нем фигурирует как “страна-агрессор”, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются “оккупированными”, а главе государства предоставляется право использовать армию без объявления войны.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.
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Обычный порохобот
Смотри, как он выглядит
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Пашинский и Парасюк причастны к убийствам на майдане
Продолжают всплывать подробности об убийствах на евромайдане.
Нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и депутат Владимир Парасюк лично участвовали в убийстве людей во время событий Майдана, заявил грузинский снайпер Александр Ревазишвили.
Он утверждает, что был свидетелем этих событий.
"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина "Сайга", его отец — из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Он готов представить эту информацию в украинском суде.
Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси со снайперами, которые, по их словам, участвовали в трагических событиях на Майдане. Они утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получили от Пашинского.
По словам бывшего грузинского военного Кобы Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. Сейчас он возглавляет "грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. Мамулашвили поставил задачу "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим". Как рассказал Нергадзе, на его группу выделили десять тысяч долларов, еще пятьдесят обещали после возвращения из командировки.
Полную версию и видео интервью с грузинскими снайперами РИА Новости опубликует 14 февраля.
https://ria.ru/world/20180213/1514503490.html – цинк
Что собственно и требовалось доказать. После того как всплыли грузинские снайперы причастные к этой истории, было лишь вопросом времени, когда появятся фамилии непосредственных причастных к расстрелу евромайдана.
Стоит ли удивляться, что при нынешней власти в Киеве это дело никогда не будет расследовано, ибо расследование приходится вести фактически против самих себя.
Касательно Пашинского, то его причастность была очевидна еще по старой истории с засветившейся на видео снайперской винтовкой.
С интересом жду подробностей от беглых грузин.
И еще.
Уроженец Галичины и активный участник государственного переворота Иван Бубенчик признался в том, как расстреливал бойцов «Беркута» 20 февраля 2014 года, когда погибло 48 майдановцев и 4 милиционера. «Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела… Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся… Остальных мне не нужно было убивать, только ранить в ноги. Я вышел из Консерватории и стал двигаться вдоль баррикад. Стрелял, создавая видимость, будто у нас двадцать-сорок автоматов. Просил ребят, чтобы они мне делали небольшую щёлку в щитах».
В итальянском фильме звучат откровенные признания снайперов майдана. Интервью дают Коба Нергадзе, Кваратескелия Залоги и Александр Ревазишвили, которые утверждают, что их направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Нергадзе сообщил, что был членом службы безопасности Грузии при Саакашвили, второй – член его партии «Единое национальное движение», а третий оказался снайпером и бывшим военным, которого нанял советник Саакашвили Мамука Мамулашвили.
Сейчас командир «Грузинского национального легиона» Мамулашвили пытается свалить свою вину на мифическую «руку Кремля» и уйти от наказания. «К сожалению, ФСБ работает лучше, чем наши спецслужбы. Нас пытаются дискредитировать», – заявляет руководитель снайперов.
Нардеп Сергей Пашинский назвал авторов итальянского фильма «недобитой нечистью», которая пытается скомпрометировать «евромайдан. «К четвёртой годовщине Майдана ФСБ за деньги беглых преступников сняли очередное «расследование» по тем же мотивам. На этом видео известный провокатор в эфире российского ТВ рассказывает, как я готовил позиции в Украинском доме, чтобы снайперы стреляли по Институтской. По их версии снайперов мне «поставлял» сам Саакашвили. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – говорит человек, пойманный с поличным, когда он в багажнике своего автомобиля вывозил с майдана снайперскую винтовку.
https://odnarodyna.org/content/snaypery-maydana-chetyre-goda-spustya – цинк
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