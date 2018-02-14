Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2018

По данным источника “Зеркала недели”, во вторник,12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

Довольно длительный период прошел с момента последнего обсуждения ситуации в Донбассе.

Немцы проявляют странную активность в вопросе урегулирования конфликта ( войны, если называть вещи своими именами).



В этот же день 122 февраля журналисты BILD встретились в Киеве с президента Украины Петром Порошенко, для обсуждения ситуации на Донбассе и конфликта с Россией.

http://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/petro-poroschenko/putin-laesst-die-lage-eskalieren-54779134,view=conversionToLogin.bild.html



“BILD: Три года назад было подписано перемирие в Минске. Почему война на Украине еще не закончилась?

Петр Порошенко: Почти каждый день в феврале 2015 года до 25 украинских солдат гибли в сражениях с регулярными российскими войсками. В Минске, после 19 часов переговоров и при большой поддержке канцлера Ангелы Меркель, были подписаны соглашения о перемирии. Но, как известно всему миру, президент России их не поддержал и ни разу не придерживался. После Минска погибли еще 824 человека на войне.



BILD: В Германии продолжаются дебаты по поводу снятия санкций с России. Совсем недавно президент «Баварии», Ули Хенесс стал на защиту политики Путина. Как вы отнеслись к этому?



Петр Порошенко: Такие люди либо плохо проинформированы, либо безумно наивны. Это довольно легко понять: мы не являемся частью Российской империи. Украина – это суверенная страна. Я думаю, что людям вроде мистера Хенесса, просто необходимо посетить Украину, но не только Киев, а и другие регионы. Тогда он поймет, Путину срочно нужно вывести свои войска из Украины.



BILD: Есть ли у вас какое-то предчувствие на будущее?



Петр Порошенко: У Путина в Украине большое количество войск, и он легко может инициировать эскалацию ситуации. Однажды я сказал канцлеру Ангеле Меркель: «Можете ли вы представить, что на восточной Украине есть больше российских танков, чем у всего немецкого бундесвера? В этом небольшом регионе одних только российских танков насчитывается более 600 единиц».



BILD: В России в этом году состоится чемпионат мира по футболу. Вас злит этот факт?



Петр Порошенко: Футбольные болельщики должны сами решать, хотят ли они отправиться в Россию, учитывая ее агрессию по отношению к Украине и Сирии. Я хочу, чтобы весь мир, даже за пределами политических дискуссий, продемонстрировал, что не принимает эту политику. Взгляните на то, что произошло на олимпиаде: Россия не соблюдает никаких правил и поэтому была отстранена! Российское правительство считает, что может пренебречь любым правилом.



BILD: В Германии до сих пор нет нового правительства. Как вы думаете, Кремль радуется от этого?



Петр Порошенко: Путин всегда счастлив любой политической нестабильности. Это его цель — нестабильность везде, где есть демократия. Поэтому формирование правительства в Германии важно не только для Европы, но и для всего мира. Я был бы также очень доволен от четких заявлении в коалиционном соглашении по поводу Украины. Поэтому СДПГ, которая сейчас решает процедуру членства в коалиции, не стоит забывать о важной роли Германии в мире» ( конец цитаты).