«Это – откровенное издевательство!» – такими словами известный военно-политический публицист Михаил Онофриенко описал отношение чиновников в России к вырвавшемуся из лап латвийского гестапо писателю и публицисту Сергею Васильеву. Но, оказалось, не только к нему…

Сам Михаил Онофриенко родился в Харькове, последнее время ежедневно ведет в сети яркие репортажи о ходе СВО на Украине. Место его нахождения засекречено, чтобы жизнь публициста не подвергалась опасности со стороны СБУ, однако он имеет на Украине широкую сеть информаторов, а потому его передачи регулярно смотрят сотни тысяч россиян, а он сам внимательно следит за судьбами русских людей, волею судеб оказавшихся после распада СССР за границами России.

В минувшую субботу в своей очередной передаче Онофриенко рассказал о драматической судьбе Сергея Васильева, известного не только в Латвии, но и в России писателя, блогера и публициста. Васильев родился в Риге, когда Латвия была еще частью СССР. Окончил среднюю школу, затем, в 1992 году – юридический факультет Латвийского университета со специализацией по гражданскому праву. Когда рухнул СССР, русский Васильев оказался гражданином Латвии. В июле 2012 года он открыл страничку в Живом журнале, где начал публиковать под ником «Seva-Riga» комментарии по злободневным вопросам ситуации в Латвии, взаимоотношений России, Латвии и Европы, положения в Донбассе и многим другим, отстаивал права русскоязычного населения в Прибалтике. Вскоре он приобрел широкую популярность, войдя в середину второй сотни блогеров Живого журнала.

Стал писать книги патриотического содержания. В августе 2019 года Васильев открыл страничку на сайте «Автор Тудей», где начал выкладывать свои литературные произведения и тоже собрал там большую читательскую аудиторию. В мае 2021 года российское издательство «АСТ» опубликовало в серии «Боевая фантастика» первую дилогию его романов из цикла «Император из стали».

По этой причине публицистом-патриотом России заинтересовались латвийские спецслужбы, которые обвинили русского по рождению в… «измене Латвии». Обвинили только за то, что, будучи русским, Васильев продолжал любить Россию и активно боролся за права русских в Латвии, которые местные власти всячески попирают.

Когда в 2014 году в Донбассе началась война, люди стали откликаться и собирать гуманитарные караваны, в том числе из стран ближнего зарубежья. Но власти стран за переделами России стали активно преследовать этих людей – только в Латвии было возбуждено более 10 тысяч уголовных дел. Васильева тоже захотели привлечь по статье – «спонсирование терроризма», ему неминуемо грозила тюрьма. Однако в сентябре прошлого года писателю удалось вырваться в Россию, через Эстонию, где еще на границе ему не успели закрыть выезд из ЕС.

Когда Васильев уехал, его сына вызвали в Риге на допрос, который продолжался девять часов. Над ним издевались, требуя, чтобы он рассказал якобы о «вредительской деятельности» отца. Сын не мог покинуть Латвию, потому что ухаживает там за двумя больными престарелыми родственниками.

О том, как Сергея Васильева встретили в России, Михаил Онофриенко рассказал в эфире. С возмущением он поведал, что этому русскому патриоту, едва не угодившему в руки европейского гестапо, до сих пор не могут оформить документы.

Сотрудники Федеральной иммиграционной службы постоянно гоняют его по инстанциям, требуют предоставить разные справки. В том числе предлагают вернуться в Латвию, чтобы привезти копию своего судебного дела, хотя знают, что в этом случае Васильеву грозит тюрьма.

«Иначе, как откровенным издевательством это не назовешь», – с возмущением заявил Онофриенко. По его словам, нигде так трудно оформить документы на проживание или получить визу, как в России.

С не меньшим возмущением Михаил Онофриенко рассказал в эфире еще об одной вопиющей истории. По его словам, последнее время проживающие за границей соотечественники, являющиеся гражданами других государств, часто обращаются в посольства и консульства РФ с просьбой получить визу, чтобы отправиться в Россию и принять участие в СВО в Донбассе. Однако, по словам Онофриенко, в ответ их часто «посылают, куда подальше».

Но ведь Совет Федерации уже одобрил принятый Госдумой 20 сентября законопроект об упрощенном предоставлении гражданства Российской Федерации для иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ и других воинских формированиях России на срок не менее 1 года.

Таким образом, теперь иностранные граждане фактически вправе на законных основаниях принять участие в специальной военной операции на Украине на стороне ВС РФ. Через год службы подданные других стран смогут стать гражданами России, минуя стадию получения вида на жительство. В посольствах РФ об этом, что ли не знают?

И таких вопиющих примеров – множество. Уже давно никак не может получить разрешение на проживание в России другой наш соотечественник Кирилл Сапелкин, проживающий в Сан-Франциско, о котором уже писало «Столетие».

«Да, мне снова отказали, – с горечью сообщил Кирилл Семенович Сапелкин, который побывал в декабре этого года в Петербурге. Он начал попытки получить гражданство РФ или хотя бы вид на жительство еще в 2018 (!) году, но никак этого не может добиться до сих пор.

А ведь его родители были коренными русскими, подданными Российской империи, а потому он считает Россию своей Родиной и хотел бы остаток жизни провести в Петербурге, где он уже купил себе квартиру. Кирилл Семенович с печалью вспоминает, как ему часами приходилось стоять в длинных очередях, чтобы подать заявление и сдать документы. Места в этих очередях в Петербурге даже продавали ушлые дельцы. Но от него чиновники требовали все новых справок и документов, а в итоге постоянно отказывали. Сначала он просил получить гражданство, но когда ему отказали, стал добиваться получения вида на жительство в России, но и в этом г-н Сапелкин получил отказ.

Сам Кирилл Семенович родился в Шанхае, куда после революции России бежали его мать и отец, бывший офицер Белой армии. Мать Сапелкина родилась под Иркутском, а отец в семилетнем возрасте переехал в Сибирь из Нижегородской губернии. Отец был призван на военную службу и в Первую мировую войну прошел сначала румынский фронт, а потом Гражданскую войну. После войны Сапелкину-старшему, как бывшему царскому офицеру, оставаться в советской России было опасно, и в 1923 году он решил поселиться в Маньчжурии. Там он встретил будущую жену, отец которой получил назначение на Китайскую восточную железную дорогу. Молодая семья поселилась в Шанхае, где и появился на свет Кирилл. Но когда Красная армия стала приближаться, пришлось снова бежать. Сталин договорился с союзниками и всех русских эмигрантов за границей тогда насильно возвращали в СССР, где таких, как его отец, как бывшего офицера, ждали лагерь или расстрел.

Так его семья оказалась в Сан-Франциско, где они открыли книжный магазин «Знание», который просуществовал до 2005 года. Книги для него закупались в Советском Союзе, а потом в России.

Семья Сапелкиных делала важное для двух стран дело, распространяла в США правду об СССР, продавая в Сан-Франциско изданные в нашей стране книги на русском языке советских издательств. Их магазин помогал эмигрантам не забывать о Родине.

Так продолжалось, пока русская иммиграция не начала постепенно растворяться в американской среде. Финансовое положение магазина постепенно осложнялось, а ухудшение отношений между США и Россией нанесло по нему последний удар, и магазин пришлось закрыть.

Тогда Кирилл Семенович решил передать остававшиеся в нем книги, которые остались у него на складе, в дар исторической Книжной лавке писателей в Петербурге. Контейнер с первой партией книг уже был доставлен из США в Петербург.

Кирилл Семенович говорит на безупречном русском языке, на том, на котором в свое время писали Пушкин и Лермонтов. Однако на пути осуществления его мечты – жить в России, стеной встали наши бюрократы. Выдвигали абсурдные требования о прописке родителей, хотя, как известно, в царской России никакой прописки не существовало. Требовали справку, подтверждающую его рождение от русских родителей. Но русская церковь в Шанхае, где крестили Кирилла Семеновича, после перехода этой территории под юрисдикцию Китая перестала существовать. К счастью ее настоятель успел вывезти все ее документы в США, в Сан-Франциско. А потому Кирилл Семенович смог получить эту справку уже в Штатах и заверить ее в нашем консульстве.

Казалось, чего же еще? Он – русский, сын русских родителей, подтвердил это документально, а значит, имеет все юридические права на получение гражданства или хотя бы вида на жительство для проживания в РФ. Но не тут-то было! Бюрократам в Петербурге и этого оказалось недостаточно.

Они требуют от Сапелкина справку из ЗАКСа, но таких учреждений не было в России, когда в ней жили его родители. А потому ему снова отказали.

Помочь Кириллу Семеновичу в его мытарствах попыталась Книжная лавка писателей, куда он прислал большую партию книг из своего магазина. Петербургские писатели отправили в конце прошлого года письмо с просьбой помочь гражданину США г-ну Сапелкину получить вид на жительство в РФ Начальнику ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Р.Ю. Плугину:

«Уважаемый Роман Юрьевич! Писатели Санкт-Петербурга просят Вас оказать содействие в получении гражданства РФ (или хотя бы вида на жительство) Кириллу Семеновичу Сапелкину.

…Кирилл Семенович говорит на безупречном русском языке, на том, на котором в свое время писали Пушкин и Лермонтов. Он приобрел в Петербурге квартиру и хотел бы остаток жизни провести в России, которую горячо любит и считает своей Родиной. Заявление на этот счет он подал в Ваше Управление. Просим Вас оказать ему содействие в осуществлении своей мечты», – просили мы г-на Плугина.

Однако высокопоставленный чиновник даже не удостоил писателей Петербурга ответом, а его подчиненные снова Сапелкину отказали. Впрочем, волею судеб, оказавшийся гражданином США Кирилл Семенович Сапелкин не унывает. Он нашел в России любовь и женился на гражданке России и теперь надеется хотя бы таким способом получить право на проживание в нашей стране, которую он считает своей Родиной. Однако его мечта, которую он называет мечтой всей своей жизни, – стать полноправным гражданином горячо любимой им России, по-прежнему не осуществилась. Почему?

Ведь понятно, что все перечисленные выше случаи являются вопиющим нарушением указаний президента России Владимира Путина, который еще раз в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о необходимости облегчить процесс получения гражданства РФ для всех русских, оказавшихся за границей. Были приняты Указы президента о либерализации законодательства в этой сфере.

Казалось, что после этого на пути получения российского паспорта для соотечественников за границей, оказавшихся вне своей Родины в результате революций, войн, распада СССР и других катаклизмов, будут, наконец, сняты все искусственно созданные препоны.

Ан нет. Не только гражданство России, но даже вид на жительство многим нашим соотечественникам получить по-прежнему крайне сложно, а для некоторых вообще, как оказывается, фактически невозможно. Ну, а нежелание некоторых сотрудников посольств РФ предоставлять нашим соотечественникам-патриотам возможность защищать Россию в Донбассе, о чем сообщил в эфире Михаил Онофриенко, вообще заслуживает особой оценки со стороны их руководства.