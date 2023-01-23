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Не надо делать триллер из нашей истории

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В дополнении к разгоревшейся полемике https://colonelcassad.livejournal.com/8118212.html о необходимости изъятия Солженицына из школьной программы.
Тесно связанный с руководством "Единой России" политолог Марков о вопросе преподавания Солженицына в школе.

Про Солженицына. Не надо делать триллер из нашей истории. Вспыхнула острая дискуссия, надо ли все еще преподавать "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына в школе?

1. Что дискуссия, очень хорошо. Именно народ должен определять приоритеты школьного образования.
2. "Архипелаг ГУЛАГ" это вообще разве литература? Это же историческая политическая публицистика. Поэтому в курсе литературы ему не место.
4. В курсе истории возможно место. Там, где про сталинские репрессии.
3. Читать это совершенно невозможно. И не надо школьников заставлять читать "исторические триллеры " про тысячи убийств.
4. Про сталинские репрессии школьники обязательно должны знать. Но про трагедии как то посуше надо, без накручивания.
5. От Солженицына может быть в школьной программе по литературе "Один день из жизни Ивана Денисовича", это повесть о несломленном духе обычного простого русского мужика. Это и литература. И читали ее намного больше.
6. "Архипелаг ГУЛАГ" раскручен до максимума геополитическими врагами России с целью представить российское государство маньяком убийцей. Не надо идти на поводу у врагов России.
7. Вывод, "историко-публицистический триллер" "Архипелаг ГУЛАГ" должен быть убран из школьной программы по литературе.

https://t.me/logikamarkova/5062 – цинк

Как видим, вопрос уже вовсю дорос до полемики внутри правящей партии.
Уверен, ликвидация Солженицына в школьной программе это вопрос времени – уже сейчас он выглядит откровенным рудиментом уже ушедшей эпохи "похода на Запад". Позитивно решились вопросы с "Мемориалом", "Эхом Москвы", Сванидзе, Дмитриевым, "Новой газетой" и т.д. и т.п. Дойдет дело и до Солженицына с Ельцин-Центром.
СВО в этом отношении создала благоприятные условия для ликвидации как минимум части "наследия Перестройки и святых 90х". Этим надо пользоваться – окно возможностей не бесконечное.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8119497.html
Метки: Единая Россия, марков, образование, Солженицын, школа
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