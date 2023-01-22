Siemens, капут! Россия запустила выпуск мощных турбин
В России изготовлена первая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М. Это значит, что разработка длинной в несколько десятилетий успешно завершена, а наша страна впервые в истории вошла в высшую мировую техническую лигу по данному направлению и больше не нуждается в немецких и американских аналогах. О том как этого удалось достичь, а также о новых героях недели расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
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Молодцы!