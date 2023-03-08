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Родина-Россия, женская душа!

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Дорогие наши, любимые женщины! В честь Первого Весеннего Праздника, праздника расцвета всего живого напоминаю суть древней фрески в одной из церквей Ладоги. Кто тут главный? Победоносец на коне, но без оружия. Он уже сделал своё дело! Змий, как называли это страшное животное, уже совсем не страшен, он послушно идёт за Женщиной в белом. Она здесь ключевая, Главная фигура! Это глубокое прошлое Руси, это и Образ Будущего.

Ладога, Лада, Родина-Мать, Россия, Победа - всё это имена женского Рода.

Россия – женская душа. Отсюда чутье и богатая интуиция России. Премудрость Божия София – это мать веры, любви и надежды.

Что бы ни выдумывал планировщик за кулисой международных дел, как бы ни старались вогнать нас в рабство или в могилу, ничего у врагов не получится. Помните диалог из фильма «Судьба»? Время было тоже трудное – война! Федор Макашин, полицай, предавший жену, детей, Родину:

- Так за бабу убьешь, не за идею...

А Захар Дерюгин, партизан-коммунист:

- А я и воюю за баб!

И капут полицаю… Будет капут и всем вашим и нашим бедам, совместными усилиями, Любовью преодолеем беду и придёт Победа!

Эдуард Наипов

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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1301 1017
    Valeriy Bondarik 30 мин. назад

      ”’-”’VCEM privet”’-”’

      C Праздником Вас – Дорогие Женщины!
      Здоровья и Счастья Вам – Жизни Источникам!
      * и Обязательно Здравомыслия…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      …уважаемый автор статьи:
      В Такие Дни,желательно обходиться БЕЗ…
      религиозности И – БЕЗ патриотической-НАПЫЩЕННОСТИ…
      :-) ПРОСТОЕ Поздравление – Гораздо Уместнее… :-)
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 08-3-23.

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