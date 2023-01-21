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“Сбербанк” в Севастополе

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Внезапный "Сбербанк" в Севастополе. Трусишки наконец решились.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8116926.html
Метки: крым, сбербанк, севастополь
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17964 16398
    Руса 45 мин. назад

      Чего уж теперь бояться, с мыслями “как бы чего не вышло”. )
      “Сбербанк” должен работать в новых регионах России, однозначно.

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