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Неизбранное мировое правительство

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Опрос в Твиттере Илона Маска "Должен ли Всемирный Экономический Форум (в Давосе) управлять миром".
14% за, 86% против, при почти 1,1 млн. проголосовавших. Стадо недовольно навязываемыми пастухами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8110728.html
Метки: гегемонизм, глобализм, Давос, илон маск, империализм, опросы, твиттер
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27988 23638
    марина 39 мин. назад

      А кто у нас Пастухи ЖенечкО.!!!.Предоставляю тебе мой коммент ,а вдруг найдешь ошибку или в англопрессе это звучит иначе…трудись малыш заплатят,оценят ,увидят -интернет запоминает ФСЁ;
      “Европейский еврейский конгресс назвал “постыдным” заявление Лаврова, в котором он сравнил стремление западных стран уничтожить русских со стремлением Гитлера уничтожить евреев

      “Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием Гитлером и убийством шести миллионов евреев “, — заявил президент ЕЕК Ариэль Музикант.

      Что любопытно, про холокост Лавров то и слова не сказал. Специально перечитал высказывание российского министра – всё вежливо и правильно сказал, и абсолютно ничего про холокост. Он лишь сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния России с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера.

      Но евреи походу считают себя единственными пострадавшими от Гитлера, от того и такая реакция. Судя по всему, логика у представителей еврейского народа, как этот Ариэль Музикант такова:

      “Евреев стремился уничтожить Гитлер, а русских уничтожает “коалиция демократических стран”. Это же вообще другое. Правда в коалиции с Гитлером были почти все те же самые страны. Но зачем обращать внимание на такие мелочи? Тогда хотели уничтожить евреев и это ужас ужасный, а сейчас всего-лишь каких-то русских, причем евреи добровольцами на стороне нацистов воюют, а Израиль снабжает боеприпасами. Как вы вообще можете сравнивать?”

      Хуцпа она такая. Для евреев важен только антисемитизм. Вот он им ужасен. А нацизм в отношении других народов для них ничто. Все должны чтить Холокост. А остальных деревнями сжигали и городами голодом морили, потери СССР и Китая во время Второй мировой – это другое…
      п.с. а каково ваше мнение ХОХЛОЛОКОЖОРИКИ???есть ли украинцы и за що воны борются с США и Сити вместе ??А что уж говорить о женечках -здесь мнение очень желательно услышать ,ведь оно успешно в этих непростых условиях выживания многих и многих…

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