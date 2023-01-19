Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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А кто у нас Пастухи ЖенечкО.!!!.Предоставляю тебе мой коммент ,а вдруг найдешь ошибку или в англопрессе это звучит иначе…трудись малыш заплатят,оценят ,увидят -интернет запоминает ФСЁ;
“Европейский еврейский конгресс назвал “постыдным” заявление Лаврова, в котором он сравнил стремление западных стран уничтожить русских со стремлением Гитлера уничтожить евреев
“Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием Гитлером и убийством шести миллионов евреев “, — заявил президент ЕЕК Ариэль Музикант.
Что любопытно, про холокост Лавров то и слова не сказал. Специально перечитал высказывание российского министра – всё вежливо и правильно сказал, и абсолютно ничего про холокост. Он лишь сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния России с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера.
Но евреи походу считают себя единственными пострадавшими от Гитлера, от того и такая реакция. Судя по всему, логика у представителей еврейского народа, как этот Ариэль Музикант такова:
“Евреев стремился уничтожить Гитлер, а русских уничтожает “коалиция демократических стран”. Это же вообще другое. Правда в коалиции с Гитлером были почти все те же самые страны. Но зачем обращать внимание на такие мелочи? Тогда хотели уничтожить евреев и это ужас ужасный, а сейчас всего-лишь каких-то русских, причем евреи добровольцами на стороне нацистов воюют, а Израиль снабжает боеприпасами. Как вы вообще можете сравнивать?”
Хуцпа она такая. Для евреев важен только антисемитизм. Вот он им ужасен. А нацизм в отношении других народов для них ничто. Все должны чтить Холокост. А остальных деревнями сжигали и городами голодом морили, потери СССР и Китая во время Второй мировой – это другое…
п.с. а каково ваше мнение ХОХЛОЛОКОЖОРИКИ???есть ли украинцы и за що воны борются с США и Сити вместе ??А что уж говорить о женечках -здесь мнение очень желательно услышать ,ведь оно успешно в этих непростых условиях выживания многих и многих…