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Китай и США – значимые угрозы для Индии

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Китай и США – значимые угрозы для Индии

В Индии недавно опросили (https://www.scmp.com/news/asia/south-asia/article/3207232/indians-see-china-no-1-military-threat-followed-us-survey-finds) 1000 человек об их отношении к Китаю, США и России, а также о военных угрозах и других внешнеполитических факторах, влияющих на страну. Вот, основные результаты этого исследования:

43% опрошенных считают, что Китай является самой масштабной военной угрозой для Индии. Напомню, что 2 страны спорят из-за нескольких территорий. С 2020 года напряженность на границах Индии и Китая в спорных районах сильно выросла – относительно часто происходят различные стычки между пограничниками двух государств.

Второй по значимости военной угрозой является США – об этом заявили 22% опрошенных. Впервые Вашингтон обогнал давнего соперника и конкурента Индии – Пакистан. Думаю в данный момент население Индии обеспокоено тем, что страна будет втянута в конфликт между США и Китаем, который в последнее время набирает обороты. И все это на фоне вроде бы как партнерских отношений между Нью-Дели и Вашингтона в рамках альянса QUAD, например, в который входит также Австралия и Япония.

Большинство респондентов заявило, что большую вину за СВО несут НАТО и Вашингтон, а не Россия. Опрос показал, что 60% опрошенных хотят, чтобы правительство продолжало закупать нефть у РФ. Почти половина респондентов рассматривают страну как предпочтительного поставщика военной техники для Индии.

Объяснить последний пункт можно историческими связями Индии и РФ, сформировавшимися во время холодной войны и в период после обретения Индией независимости. Эти связи, по мнению проводивших опрос, намного глубже, чем относительно новые отношения Индии с США.

https://t.me/awaken_dragon/1085 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8111687.html
Метки: индия, Китай, опросы, Россия, социология, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10336 7812
    малыш два часа назад

      Чтобы не втянули Индию в конфликт Китай – США нужно танцевать перед индусами с наибольшими выгибонами Рамы.
      20 млнд уже вложено в дорогу Россия – Иран.
      Иран это первофланговая сторона чтобы втянуть индусов в Россию.
      Этого терять нельзя от слова вкровь и насмерть.

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