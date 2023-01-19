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Главные смыслы дня Святого Богоявления — отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9DDijYkmwuA
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1228 948
    Valeriy Bondarik 37 мин. назад

      …””…VCEM privet…””…

      ~~~НЕбылица~~~

      …Что “ЭТО”(в видео)такое?
      а “ЭТО” – “оКОРМление”=поРАБощение ОЧЕРЕДНОЕ!
      и “ЭТО” – ПСИ-ВНУШЕНИЕ – ежегодное…
      * Но – НЕбыло НИКАКОГО “крещения”,в чём НЕТ сомнения!

      …А ведь ЧТОБЫ сознания В-ПЛЕН брать,
      Нужно РЕГУЛЯРНО – РАЗНОЕ религиозное – В-них ВНУШАТЬ…
      ЧЕМ и занимается ВСЯ,т.н.РЕЛИГИОЗНИКОВ “рать”…
      * ведь ВЕРАю “окормлённые” УЖЕ – поРАБощённые…!

      …НЕбыло НИКОГДА – Т.Н.”крещения”,
      “этим” – ОБМАНывают НАСЕЛЕНИ(е)Я!
      Цель:ВНУШАТЬ “крещение” – РАДИ – масс поРАБощения…
      * ПОСРЕДСТВОМ РЕЛИГИОЗНЫХ догм – Ведут ЗАКАБАЛЕНИЕ!

      …ЕСТЬ Природная=РОДНИКовая – Полезная Вода!
      а Т.Н.”святой-воды” НЕТ и – НЕбыло НИКОГДА!
      ИЗ колонок ВОДУ обычную,В бочки в Т.Н.”храмах” НАЛИВАЮТ!
      * И – ЭТОЙ “святОЙ-вадОЙ” – людей “ОКОРМЛЯЮТ”(= ОБМАНывают)!

      …НЕТ никакого “боха” И – НЕбыло НИКОГДА!
      Точно ТАКЖЕ как ОТСУТСТВУЕТ – Т.Н.”святая-вода”!
      ПОД любым НИКОМ – Может ЛЮБОЙ “бох” СКРЫВАТЬся…
      * Сознани(я)е ДОЛЖНО – ОТ веры в Т.Н.”бохов” Освобождать’cя!!!
      *** Здравомыслия и ПСИ-СВободы – Вам Народы!
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 19–1–23.

      P.S. СПОКОЙНО – Всем “окормлённым” – НА веру “подсаженным”…
      —> Доказательств Т.Н.”боха”(“бохов”)НЕТ – Всем Привет…

      1
      1
      • 28002 23652
        маринаValeriy Bondarik 31 мин. назад

          если “боха” нет для тебя канадский лакей ,тогда скажи честно к какой их секте ты принадлежишь ,в чем я ни на иоту не сомневаюсь.И хорошо ,если просто одиозный баптист..

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