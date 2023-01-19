Главные смыслы дня Святого Богоявления — отец Андрей Ткачёв
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…””…VCEM privet…””…
~~~НЕбылица~~~
…Что “ЭТО”(в видео)такое?
а “ЭТО” – “оКОРМление”=поРАБощение ОЧЕРЕДНОЕ!
и “ЭТО” – ПСИ-ВНУШЕНИЕ – ежегодное…
* Но – НЕбыло НИКАКОГО “крещения”,в чём НЕТ сомнения!
…А ведь ЧТОБЫ сознания В-ПЛЕН брать,
Нужно РЕГУЛЯРНО – РАЗНОЕ религиозное – В-них ВНУШАТЬ…
ЧЕМ и занимается ВСЯ,т.н.РЕЛИГИОЗНИКОВ “рать”…
* ведь ВЕРАю “окормлённые” УЖЕ – поРАБощённые…!
…НЕбыло НИКОГДА – Т.Н.”крещения”,
“этим” – ОБМАНывают НАСЕЛЕНИ(е)Я!
Цель:ВНУШАТЬ “крещение” – РАДИ – масс поРАБощения…
* ПОСРЕДСТВОМ РЕЛИГИОЗНЫХ догм – Ведут ЗАКАБАЛЕНИЕ!
…ЕСТЬ Природная=РОДНИКовая – Полезная Вода!
а Т.Н.”святой-воды” НЕТ и – НЕбыло НИКОГДА!
ИЗ колонок ВОДУ обычную,В бочки в Т.Н.”храмах” НАЛИВАЮТ!
* И – ЭТОЙ “святОЙ-вадОЙ” – людей “ОКОРМЛЯЮТ”(= ОБМАНывают)!
…НЕТ никакого “боха” И – НЕбыло НИКОГДА!
Точно ТАКЖЕ как ОТСУТСТВУЕТ – Т.Н.”святая-вода”!
ПОД любым НИКОМ – Может ЛЮБОЙ “бох” СКРЫВАТЬся…
* Сознани(я)е ДОЛЖНО – ОТ веры в Т.Н.”бохов” Освобождать’cя!!!
*** Здравомыслия и ПСИ-СВободы – Вам Народы!
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 19–1–23.
P.S. СПОКОЙНО – Всем “окормлённым” – НА веру “подсаженным”…
—> Доказательств Т.Н.”боха”(“бохов”)НЕТ – Всем Привет…
если “боха” нет для тебя канадский лакей ,тогда скажи честно к какой их секте ты принадлежишь ,в чем я ни на иоту не сомневаюсь.И хорошо ,если просто одиозный баптист..