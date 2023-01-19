С помощью России в Донбассе восстанавливаются жилой фонд, предприятия промышленности и энергетики, объекты здравоохранения, общественного питания, и не только. Достаточно сказать, что уже свыше 50 субъектов Федерации взяли шефство над восстановлением более 400 экономических и гражданских объектов. Готовятся здесь уже и к весеннему севу.

В буквальном смысле, львиная доля АПК Донбасса обеспечивается семенами, сельхозтехникой, удобрениями благодаря бесперебойным поставкам из соседних и отдалённых российских регионов. Уже десятки специалистов-аграрников из них работают в республиках.

К слову, экс-украинские Донецкая и Луганская области — это не только уголь, металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Нелишне напомнить, что в целом эти области обеспечивали в советский период и в первой половине 90-х гг. не меньше 20% общего объема производства фруктов и ягод на Украине. Причем в 60-х-80-х гг. до половины объема этой продукции оттуда поставлялось в РСФСР. Работали в 50-х-80-х гг. свыше 10-ти селекционных станций, где были выведены и получили распространение в те годы не менее 20-ти новых сортов фруктов и ягод — более продуктивных и адаптированных к климатическим условиям этих территорий. В одной Луганщине было свыше 10 крупных плодово-ягодных совхозов и совхозов.

Сегодня эта важнейшая отрасль Донбасса почти полностью уничтожена. Но выгоды от восстановления и дальнейшего ее развития очевидны — это ещё и многие десятки, если не сотни, постоянных рабочих мест, и сокращение размеров неиспользуемых сельхозугодий, что очень важно, поскольку их запустение ведёт к распространению эрозии почв — то есть к быстрому развитию их засоления, опустынивания, к сокращению естественного плодородия.

Тем временем садоводство и в целом плодово-ягодная отрасль Донбасса уже восстанавливаются с помощью фруктовой житницы России — Республики Дагестан, ежегодно обеспечивающей не меньше трети общероссийского урожая плодов и ягод.

В последних числах декабря 2022 г. в ЛНР побывала правительственная делегация Дагестана во главе с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Согласно коммюнике переговоров, их участники «обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области садоводства». При этом глава правительства ЛНР Сергей Козлов подчеркнул, что «садоводство является той отраслью, в которой ЛНР и Дагестан могут найти точки соприкосновения. Развитие этой отрасли — одна из приоритетных задач в нашей республике, и мы уже начали реализовывать соответствующую программу»

Что касается текущей ситуации в этой сфере, премьер ЛНР не приукрашивал реалии: «…У нас обеспеченность своими фруктами практически нулевая — всё завозим извне. Также есть трудности с овощами: обеспеченность ими составляет порядка 18-20%. Так что надеемся на передовой опыт и помощь Дагестана».

В ходе переговоров с руководством ЛНР стороны договорились о поставках на Луганщину из Дагестана с января 2023 г. семян и саженцев 15-ти плодово-ягодных культур, адаптированных к природно-климатическим условиям Донбасса, в том числе — малины. смородины, вишни, черешни, яблони груши, сливы, абрикоса, арбуза… Поставки уже начались. А вскоре в ЛНР приедут из Дагестана профильные специалисты и прибудет агротехника для весенних полевых работ с этими культурами. Планируется также помощь северокавказской республики в восстановлении в наступившем году плодово-ягодных опытно-селекционных станций в ЛНР; есть договоренности об обмене опытом развития плодо- и садоводства в обеих республиках.

К слову, делегация Республики Дагестан в ходе того же визита посетила ряд социальных объектов ЛНР и передала гуманитарный груз гражданскому населению и военнослужащим: продукты, медикаменты, спальные мешки, термобелье, одежду, обмундирование, вату, изделия из шерсти…

А в прошлом году из Дагестана пришло 10 конвоев с аналогичными грузами, в том числе для вновь присоединенных к России Запорожской и Херсонской областей. Так, в октябре 2022 г. Запорожская область получила из республики 40 тонн товаров, доставленных автофурами. По данным РИА «Дагестан», в наступившем году число гуманитарных конвоев, направляемых в Донбасс и упомянутые области, увеличится, расширится и товарный ассортимент этих отправок.

Примечательно, что не первый год в Дагестане действует программа летнего отдыха и оздоровления детей из ДНР и ЛНР. Так, в июне-августе 2022 г. на базе отдыха в Каякентском районе республики в целом до 200 детей с Донбасса отдохнули и поправили своё здоровье. Реализация этой программы никакими сроками не ограничена.







Махачкала-Москва