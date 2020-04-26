Город-труженик, город-герой
22:07. 26 апреля 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На днях в одном довольно известном печатном издании ознакомился с критическим обзором сталинской эпохи, и в частности сталинской индустриализации, по каким-то неведомым причинам автор назвал ее милитаризацией промышленности.
Были названы стройки-символы — тракторные, машиностроительные, металлургические, кроме одной из самых важнейших — легендарного Кузнецкстроя. Скажу откровенно, как говорят: “задело за живое”, если еще вспомнить и двадцатипятилетнюю давность — когда и в Москве на Поклонной горе, в мемориале и музее Великой Отечественной войны, там тоже не было упоминания об уникальном городе Сталинске, главном металлургическом центре страны в годы войны, где производилась вся металлургическая продукция — броневая сталь и прокат броневого листа, куда было эвакуировано и восстановлено производство алюминия, ферросплавов, высоколегированной стали, снарядной заготовки, где в тяжелейших условиях пять городских шахт добывали уголь и тем самым вносили посильный вклад в функционирование трех важнейших наркоматов ВПК — танкового, авиационного и вооружения, а также в бесперебойную работу важнейшей отрасли для огромной страны — железнодорожного транспорта и много другой военной продукции.
Освежим память и сделаем исторический ракурс в первое тридцатилетие, 1927 — 1957 годы, последнего девяностолетия нашего города — первую индустриализацию нашей страны.
1927 год — труднейшее для страны время после прошедшей революции, иностранной интервенции, Гражданской войны — тяжелейшее экономическое положение, и в это время принимается правительственное постановление о строительстве новейших металлургических гигантов в Кузнецке и Магнитогорске.
В высшем руководстве страны раскол — большевики и меньшевики, либералы и государственники… Выверенное экспертное заключение экономистов о нецелесообразности строительства комбината в сибирской глухомани. Неопределенность длилась до 15 января 1929 года — огромная временная пауза, если учитывать, что на всю объявленную индустриализацию отводилось всего 10 лет. Последовало результативное вмешательство первого лица государства. Начинается строительство — и спустя 1000 дней, 15 мая 1932 года, завод был построен. ЦИК СССР принимает постановление о переименовании города Новокузнецка в город Сталинск и о присвоении уже работающему комбинату имени И.В. Сталина. Сработал многовековой, непоколебимый, мудрый государственный приоритет для таких огромных по территории государств, как российское: сильные окраины — сильное государство. К этому важнейшему приоритету еще не раз вернемся.
Строительство велось в невероятно трудных условиях. О беспримерном подвиге в своих воспоминаниях писал побывавший на стройке писатель Илья Эренбург: “Строительство Кузнецка я вспоминаю с трепетом и восхищением; все там было невыносимо и прекрасно… люди строили завод в неслыханно трудных условиях, кажется, никто нигде так не строил, да и не будет строить”. Искренне точное выражение и пафоса героики, и обстановки того времени. Была непоколебимая вера, что здесь будет и прекрасный город-сад поэта Владимира Маяковского. Вот его отчеканенные немеркнущие слова: “Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!”
Легендарный Кузнецкстрой выполнил историческую миссию. Кузнецкий металл сыграл большую роль в индустриализации огромных территорий Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Средней Азии. Многие города Сибири: Барнаул, Красноярск, Чита, Иркутск, Кемерово и другие обязаны своим развитием базовой отрасли промышленности — металлургии.
Предвоенные годы. В городе работает и набирает силы Кузметкомбинат, работают пять угольных шахт, идет огромное жилищное и промышленное строительство, которые ведут 12 наркоматов. Выделяются такие стройки, как алюминиевый и ферросплавный заводы, Кузнецкая ТЭЦ, ведутся подготовительные работы по строительству второго металлургического комбината, готовятся промплощадки под объекты стройиндустрии: заводы металлоконструкций и цемзавод. Город занимал первое место в Советском Союзе по темпам промышленного развития и темпам роста населения. Первые недели начавшейся войны определили неизбежность оккупации большой территории европейской части страны и неизбежность эвакуации важнейших промышленных предприятий. В условиях жесточайшего дефицита времени, людских и материальных ресурсов правительству нужно было безошибочно определить базовое место эвакуации, и таким местом оказался город Сталинск. Начинается грандиозная по масштабу эвакуация. География — Луга, Колпино, Запорожье, Днепропетровск, Днепродзержинск, Орджоникидзе, Дебальцево, Славянск… В это время в город за короткое время нескончаемым потоком прибыло около 4 тысяч вагонов с оборудованием. Кузнецкий комбинат практически ничего не мог предложить наркоматам: танковому, авиационному и вооружения. Завод был построен для производства сугубо мирной продукции. Образовывался временный вакуум производства металлургической продукции. Для ВПК требовалась броневая и высоколегированная сталь, алюминий, ферросплавы. В это время, 3 сентября 1941 года, председатель ГКО И.В. Сталин в своем обращении к премьер-министру Великобритании У. Черчиллю с тревогой писал о смертельной угрозе, нависшей над нашей страной, и среди нужд вооружения и стратегического сырья выдвинул на первый план срочную поставку 30 тысяч тонн алюминия. Страна вступала в ленд-лизовскую зависимость. Но в это время в городе шла напряженнейшая работа по разработке принципиально новой технологии, до того не имевшей прецедента в мировой практике сталеварения и прокатного производства. Работа шла буквально дни и ночи с привлечением ученых московского института стали, ученых нашего института стали, исследователей и технологов Ижорского завода и южных заводов. Работа увенчалась успехом. С 1 октября 1941 года был отлажен устойчивый цикл выплавки броневой стали и прокатки броневого листа. 24 ноября 1941 года Верховный Совет СССР за образцовое выполнение правительственного задания по изготовлению металла для производства танков наградил орденами и медалями большую группу работников комбината. Эта была первая победная ласточка.
За ней последовали ввод в строй пяти механических цехов по производству снарядов, восстановление очень важных объектов стройиндустрии — цементного и завода металлоконструкций. В 1942 году предстояла гигантская работа по окончанию строительства алюминиевого, ферросплавного, машиностроительного заводов для изготовления стрелкового оружия, Кузнецкой ТЭЦ, расширение ТЭЦ КМК, строительство ЛЭП-110 кВ Кемерово — Сталинск, строительства коксовой батареи № 5, шахты “Редаково”, предстояло восстановить производство высоколегированной стали, сортопрокатное производство станов 280, 360, 450, 750. Строительство и восстановление эвакуированных производств велось в невероятно сложных условиях, без права на ошибку. Особенно это касалось энергетиков, их ошибка могла стать роковой для всех. Были труднейшие бытовые условия на кузнецкой промплощадке, практически отсутствовало социальное жилье. Город, перед войной насчитывающий почти 180 тысяч жителей, удвоил свое население.
Только за первый год войны в Сталинск вместе с эвакуированными заводами прибыло 20 тысяч рабочих. Был создан мощный строительный комплекс — Кузнецкпромстрой. Из переведенного Барнаултекстильстроя и двух ВСМЧ (военная строительно-монтажная часть) по 7500 человек. Город принял много эвакуированных учреждений, девять учебных заведений по обучению рабочих кадров. Для госпиталей на 3,5 тысячи коек подготовил несколько помещений, принял 300 детей-сирот многострадального Ленинграда и многое другое. Семьи, прибывающие на возводимые производства, размещались в квартиры горожан в порядке подселения, одинокие размещались в бараки с 2 — 3-ярусной системой. Возводилась масса землянок, засыпушек, бараков. Работа велась по законам военного времени — круглосуточно, в любую погоду, без выходных и отпусков. Возникало много проблем, касающихся “гражданки”, “социалки”, быта. Нужно было открывать столовые, бани, прачечные, пропарки и прожарки, организовывать первичную медицину, да и просто нужно было налаживать простые человеческие отношения. Принимается правительственное постановление об образовании на этом маленьком клочке территории отдельной области – Западно-Сибирского края, чтобы тем самым улучшить управляемость и приблизить ее к местам событий. Между тем шла созидательная работа. За один 1942 год были построены и восстановлены практически все эвакуированные промышленные объекты. Город стал уникальным в Советском Союзе, в годы войны здесь выплавлялись все марки сталей, производилась вся линейка сортового проката, кроме метизного, ферросплавы, алюминий, уголь всех марок, стрелковое оружие, снаряды всех видов и многое другое для Великой Победы. Город являлся полноценным арсеналом Красной армии. Закончилась Великая Отечественная война, мировая война продолжалась. Страна выступила против милитаристской Японии, нужно было смыть позор итогов войны 1905 года и положить конец непрерывным военным провокациям на Дальнем Востоке. После окончания Второй мировой войны 13 сентября 1945 года город получил две высокие полководческие награды: орден Кутузова I степени. Одна из них личная. Этим орденом был награжден военный директор Кузнецкого меткомбината Роман Васильевич Белан. Вторым орденом отмечен Кузнецкий металлургический комбинат с формулировкой: “За заслуги в разгроме гитлеровской Германии и империалистической Японии”. Эта награда по сути является консолидированной, в ней заложен труд всего города: металлургов, строителей, ученых, рударей, шахтеров, энергетиков и трудящихся других профессий. Была и “оценка” нашего партнера по антигитлеровской коалиции США, военное ведомство этой страны внесло город Сталинск (Новокузнецк) в двадцатку самых важных политических и промышленных центров Советского Союза. По каким критериям это делает военное ведомство — всем известно.
Спустя много лет после окончания войны была выверенная, аналитически осмысленная оценка выдающегося полководца Великой Отечественной войны, первого заместителя Верховного главнокомандующего маршала Г.К. Жукова в его “Воспоминаниях и размышлениях”. Знавший до мельчайших нюансов положение как на военных фронтах, так и зависимость работы трех основных наркоматов ВПК от базисной отрасли металлургии, он называл основные причины, определившие Победу: “Создание на востоке страны угольно-металлургической базы и народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны; проведенная в связи с этим колоссальная организаторская работа по размеру и значению своему для судьбы нашей Родины равны величайшим битвам Второй мировой войны”.
Есть еще и эмоциональная оценка, правда, до мурашек по телу, комком у горла и слезами на глазах. Она косвенная, напрямую не касается нашего города, в гимне-молитве “День Победы” (музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова). При выборе собирательной профессии труженика тыла была названа профессия металлурга-мартеновца, олицетворяющая тяжелый, горячий, ответственный и такой нужный стране труд.
Леонид Калинин, почётный металлург, член президиума Совета ветеранов кузнецких металлургов.
Источник: "Кузнецкий рабочий"
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10081730.html