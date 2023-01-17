Газ для ФРГ найден: Ирак спасает Германию от Газового Кризиса | Геоэнергетика Инфо
Газ для ФРГ найден: Ирак спасает Германию от Газового Кризиса. Геоэнергетика Инфо
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Германия ведет переговоры с Ираком о возможности импорта природного газа из этой богатой нефтью страны, заявил канцлер Олаф Шольц, поскольку Берлин пытается диверсифицировать свои источники энергии, чтобы заменить сокращение поставок российского ископаемого топлива. Багдад предложил немецким компаниям возможность инвестировать в использование иракского природного газа и газа, получаемого в качестве побочного продукта при добыче нефти, сказал аль-Судани, добавив, что Ирак хочет поставлять газ по трубопроводу через Турцию в Европу. Ирак продолжает сжигать часть газа, добываемого вместе с сырой нефтью, поскольку у него нет мощностей для его переработки в топливо для местного потребления или экспорта.
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А почему бездействуют наши вышайшие стратеги?? Оказывается Ираку давно уже надо было построить сети для обеспечения газом предприятий и домовладений, создав там совместную корпорацию и перекрыв пути германии для получения газа, а не лазить по Африкам в поисках природных ресурсов для олигархов, называющих себя российскими а по факту скрытых агентов мирового сионизма.