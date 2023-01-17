Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

Газ для ФРГ найден: Ирак спасает Германию от Газового Кризиса | Геоэнергетика Инфо

69 1

Газ для ФРГ найден: Ирак спасает Германию от Газового Кризиса. Геоэнергетика Инфо
Купи CGPods – тут: https://cli.co/GEOINFO23 Промокод GEOINFO23 – скидка 200 рублей!ТОПовые наушники: активное шумоподавление, работа до 24 ч без розетки, влагозащита и другие фишки!
Германия ведет переговоры с Ираком о возможности импорта природного газа из этой богатой нефтью страны, заявил канцлер Олаф Шольц, поскольку Берлин пытается диверсифицировать свои источники энергии, чтобы заменить сокращение поставок российского ископаемого топлива. Багдад предложил немецким компаниям возможность инвестировать в использование иракского природного газа и газа, получаемого в качестве побочного продукта при добыче нефти, сказал аль-Судани, добавив, что Ирак хочет поставлять газ по трубопроводу через Турцию в Европу. Ирак продолжает сжигать часть газа, добываемого вместе с сырой нефтью, поскольку у него нет мощностей для его переработки в топливо для местного потребления или экспорта.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#Марцинкевич #новости #газ #ценанагаз #энергетическийкризис #германия #северныйпоток #спг
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ybHI2ELOPKI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Дольче вита» и советское начальство: как продавали Родину
«Северный поток-2» в эпицентре Большой Игры
Новости Украины и Новороссии 08 мая 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 декабря 2015
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 0 0
    шщзхз два часа назад

      А почему бездействуют наши вышайшие стратеги?? Оказывается Ираку давно уже надо было построить сети для обеспечения газом предприятий и домовладений, создав там совместную корпорацию и перекрыв пути германии для получения газа, а не лазить по Африкам в поисках природных ресурсов для олигархов, называющих себя российскими а по факту скрытых агентов мирового сионизма.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru