Здорово, что Украина не сдалась сразу! Здорово – от понятия Здоровый Организм. Не может быть счастливым больной человек, не может стать победителем страна, поражённая недугом, дающим метастазы изнутри. Любая держава, выигравшая на поле боя, тут же отдаёт свои успехи, славу погибших героев третьей стороне, той, которая предложит наиболее ясные условия мира.

Если б Киев взяли 27 февраля, за три дня, как это предрекали аналитики, политологи, пропагандисты РФ, то Россия так бы и не вспомнила, что такое трудовой коллектив, энтузиазм, что такое настоящий героизм. А сегодня единственный производитель танков в России — Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле работает в круглосуточном режиме! Перед предприятием поставлена задача — в разы увеличить выпуск боевых машин. И она выполняется! Дополнительно принимают людей, новичков обучают непосредственно на местах под руководством опытных высококлассных специалистов.

А где остальные заводы, которые выпускали танки и другую бронетехнику? Серийное производство легендарных танков Т-34 осуществлялось на заводах в Нижнем Тагиле, в Омске, в Свердловске и в Челябинске. Всё похерено благодаря господству частной собственности! Финансовые игры, погоня за прибылью акционеров поставили на грань банкротства и завод в Нижнем Тагиле. Не только алчность акционеров, мотивированная законами РФ, но и сама политика Кремля подталкивала героическое предприятие к банкротству. С середины 1990-х гг. российская армия перестала покупать танки, а единственный крупный экспортный контракт на сборку танков Т-72 в Иране не был выполнен до конца из-за соглашения России и США 1995 г. о прекращении российских военных поставок в Иран. Это по уже забытому протоколу Гор–Черномырдин.

Как же сохранил танковое производство УВЗ в Нижнем Тагиле? Сегодня аналитики пишут: «В начале нулевых военное производство УВЗ было спасено индийским контрактом на 310 танков Т-90С». Правда! Но за ней подлое умолчание. Неужели Индия, где государственный язык английский, вспомнила, что именно Русы когда-то принесли её элите Веды, прекратили человеческие жертвоприношения, решила оплатить долги, помочь Руси, попавшей в беду? Ничего подобного! В составе УВЗ было Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения, которым руководил главный конструктор Владимир Иванович Поткин. Он своей волей собрал великолепный коллектив, который не бросил дело, нужное стране, даже когда государство бросило учёных и технический персонал. Откуда взялся на спасение всей танковой отрасли страны такой человек? Из советской семьи, в которой не нашлось денег даже на обучение сына в старших классах. По окончании бесплатных 7 классов Володе пришлось идти в техникум железнодорожного транспорта, располагавшийся неподалёку. Узнав, что талантливому сыну там не нравится, отец, бывший танкист, напрягся и оплатил необходимую сумму за обучение. Да, было такое. В СССР с 1 сентября 1940 года по 1956 год за обучение в 8—10-х классах средних школ надо было платить... Потом танковое училище, а дальше бывший командир танкового взвода Поткин дорос до Главного конструктора, создателя лучшей в мире боевой машины.

Но, благодаря убийственной для истинного патриота и таланта политике государства, ситуация была критической. Поткин на личных контактах убедил военное руководство Индии «попробовать» русский танк, который был только в проекте. От родного ведомства поддержки не было, трудности невероятные! Они и привели к тому, что сердце сибиряка начало «пошаливать». Это видели соратники и заботливо упрашивали конструктора лечь в больницу. Но тот сказал, что лечиться будет тогда, когда пройдут испытания танка. Но когда "Уралвагонзавод" спешно доводил три(!) танка для отправки на испытания в Индию, сердце главного конструктора не выдержало. Он умер на своем рабочем месте 13 мая 1999 года. В день похорон Поткина три Т-90 были отправлены из Нижнего Тагила в Индию, где в течение двух месяцев проходили ходовые и стрельбовые испытания в условиях пустынной местности. Контракт с Индией на поставку 104, а потом и 350 танков – это уже потом...

Владимир Поткин посмертно награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. На фото в начале статьи Владимир Иванович слева. А рядышком – обладатель этого же ордена всех четырёх степеней Геннадий Хазанов. Я не имею ничего против лично Геннадия Викторовича. Хохмач классный! А вот против властной парадигмы отношения к истинным героям, Родине, процветающей в РФ – имею! Напомню, что такое Орден, который у Поткина только один, да и тот посмертно, а у Хазанова и других «хохмачей» – по несколько. «Предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». В первой строчке – укрепление государственности, а в последней – укрепление обороноспособности! «Развитие культуры и искусства» спрятано в серединку, а по факту ордена, почести, льготы давались растлителям Русской культуры. Нанесён спланированный удар в самое сердце Народа, в его культурно-исторический код, в основе которого Всемирная Справедливость, Любовь к Родине. Это особый разговор, а сейчас вернёмся на легендарный завод.

С 2012 г. новые закупки танков для Вооруженных сил России фактически не производились. Основная прибыль танкового производства УВЗ шла от экспорта Т-90С в Азербайджан, Алжир, Ирак, Вьетнам и даже в Уганду. Доллары, доллары!

Друзья доллара США, рыцари наживы довели завод до ручки! Чистый долг предприятия на конец первого полугодия 2016 г. составлял 276 млрд. руб. при выручке за полугодие 43,1 млрд. руб. Неизвестно, чем бы это закончилось, если б в сентябре 2016 г. курирующий ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин не «настучал» письменно Владимиру Путину. Рогозин выразил недовольство работой УВЗ и его гендиректора Олега Сиенко. Он объяснил необходимость кадровых перемен, предложил передать 100% акций УВЗ в госкорпорацию «Ростех». В декабре 2016 г. Владимир Путин подписал указ о передаче 100% НПК «Уралвагонзавод» корпорации «Ростех». Вот почему предприятие выполняет госзаказ, служит Родине, а не торгуется на предмет прибыли.

Другой пример: ЗАО «КСПЗ», «Климовский специализированный патронный завод». Предприятие, сходное с УВЗ по вкладу в Победу в Великой Отечественной, но противоположное по нынешнему вкладу в СВО. Собственница оружейного завода ЗАО «КСПЗ» Марина Сахарова с началом военных действий свалила в Германию. Благодаря ей, в руководство вернулись люди, в своё время выведенные с завода в наручниках. Уже отсидели! Судя по известному видеоролику в интернете, мошенническим путем эта преступная группировка выманила у инвесторов свыше 100 миллионов рублей, а также на регулярной основе занимается выводом средств из России в Германию. На стратегическом в условиях СВО предприятии вместо аврала - скандал, в основе которого мошенничество, без которого частная собственность не живёт, как и демократия без коррупции.

Примеры можно продолжать, поскольку заводов в руках частников в РФ полно, в том числе оборонных. Ситуация напоминает Первую мировую войну. О Второй не говорим, поскольку в СССР не было частной собственности, а Победа советского народа была! Сходство с Первой в том, что фронт честно и храбро сражался, а тыл жил какой-то своей жизнью. Изнутри могло показаться, что Россия не вела борьбу с сильнейшими внешними врагами. Громились неприятельские армии и эскадры, эхо русской артиллерии не раз заставляло дрожать Берлин, Вену, Будапешт и Константинополь. А в тылу частники задирали цены на продовольствие. В декабре 1916 г. царское правительство ввело обязательные поставки хлеба в казну по твердой цене. Результат - срыв заготовок. Большую опасность представляли разные фирмы и банки, связанные с Германией. Только в одной Москве действовало свыше 500 германских фирм. И с началом войны они сменили вывески, заблаговременно переоформились на русских владельцев. Контрразведка об этом знала, но ничего не могла поделать в рамках существующего законодательства. С немцами были прочно связаны или контролировались ими Внешнеторговый банк, Сибирский, Петроградский международный, Дисконтный и Азовско-Донской банки, несколько крупнейших страховых компаний. И так далее…

Была создана особая оперативно-следственная комиссия генерала Н.С. Батюшина, в которую вошли лучшие специалисты и следователи контрразведки. Был арестован банкир Д.И. Рубинштейн, связанный с продажей за границу зерна, перекачкой за рубеж денег и ценностей, игрой на понижение русских ценных бумаг. А заодно владелец контрольного пакета акций самой популярной газеты "Новое Время", заливавшей страну потоками грязи и негатива. В Одессе зацепили заводчиков Шапиро, Раухенберга и Шполянского, сбывавших «налево» стратегическое сырье. Открылось "дело мукомолов", завязанных со спекуляциями хлебом на Волге. Заинтересовались фирмой Нобеля, вывозившей через нейтралов керосин. Арестовали многих, но ни одно из перечисленных дел не дошло даже до суда.

Штабс-капитан Михаил Лемке служил офицером Ставки Николая II и оставил подробный дневник. Приводя документы, он пишет: «Все базируется на страшном общем народном недовольстве своей жизнью, на сознании, что все равно никакими жертвами во время войны не купить новой жизни, нового ее строя. В России человек потерял себя и сделался крайним индивидуалистом, не видя ничего от общества и ближних. Совершенно атрофировал он в себе сознание связи общего блага с огромным целым, он сознает, что в этом целом им никто не дорожит, что он стоит только в счету вагонов пушечного мяса… Ведь любовь к родине отходит в нашем внутреннем сознании все дальше и у многих миллионов совершенно атрофировалась, заменившись самым свинским эгоизмом. Если бы не это ужасное отмирание высокого чувства, у нас не было бы повального воровства, повального игнорирования общих интересов, повального устройства своих собственных личных благ, чего бы они ни стоили родине…»

Лемке приводит такие факты: если казенный завод делал обычную трехдюймовку за 7 тысяч рублей, то частные подрядчики брали за нее 12 тысяч. Из воспоминаний генерала Маниковского известно, что если на казенном заводе 122-мм гаубичная шрапнель обходилась бюджету в 15 рублей за один снаряд, то частный завод брал за нее 35 рублей. Генерал Деникин вспоминал: «Весна 1915 г. останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии — отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость — физическая и моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть... Помню сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя 4-ой стрелковой дивизии... Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали — нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой — штыками или стрельбой в упор; лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы... Два полка почти уничтожены — одним огнем... Господа французы и англичане! Вы, достигшие невероятных высот техники, вам небезынтересно будет услышать такой нелепый факт из русской действительности: Когда, после трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой батареи, ей подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефону немедленно всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением...»

Когда 1 апреля 1916 года новый военный министр, генерал Шуваев, принял дела, он пришёл в ужас: 300-400% наживы с военных заказов являются обычным делом. Иной раз прибыль догоняется до 1000-1200%. И почти полная безнаказанность!

Но что-либо исправить было уже поздно. Империя сгнила ещё до революции. Её убила тогдашняя «элита».

Для нынешней «элиты» это не урок, а приговор. Она, а не Россия сгинет при любом исходе сегодняшних событий. Дальше не Революция, а Преображение Руси. Генерал-майор Александр Владимиров, президент Коллегии военных экспертов России и автор фундаментального труда "Основы общей теории войны", прекрасно выразил принципы новой элиты, людей, берущих на себя ответственность за Будущее: «Война в её высшей форме — войне цивилизаций — есть война смыслов, главная цель которой — захват (завоевание) будущего… Главный приз войны — новый изменённый национальный менталитет побеждённой нации, который всегда комплементарен и подчинён победителю… Национальная этика даёт ответ на вопрос: "Как жить?" — и определяет этические принципы строительства национального бытия народов и этические основы деятельности государственной власти. Этика национального существования и внутреннего руководства державой, основанная на примате справедливости и нестяжательства, патриотизма и служения, содержится в принципах:

— власть в интересах нации;

— власть выше собственности;

— служение выше владения;

— справедливость выше закона;

— общее выше личного;

— духовное выше материального.

Главное не унывать. Приглядитесь и увидите: что бы ни делал враг внешний и внутренний – всё для очищения, во благо грядущей Руси.

Эдуард Наипов,

Кострома