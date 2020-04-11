Новости Украины и Новороссии 11 апреля 2020
- 11:27 Азаров: Курс Зеленского приведет к катастрофе.
- 09:39 Скрепы Майдана. Распятый мальчик.
- 08:59 На Украине сотни медиков заражены коронавирусом.
- 06:30 «Вот так Украина смогла вернуть Крым и Донбасс» — у Зеленского празднуют перемогу (ВИДЕО).
- 05:02 Рынки Киева и эпидемия: что покупают, что с ценами и что с деньгами у населения (ВИДЕО).
- 03:30 ВАЖНО: В ДНР и ЛНР сделали заявление по получению паспортов РФ (ВИДЕО).
- 01:30 «Оскорбить, унизить, уничтожить»: Зеленский поддержал учителей-невежд (ВИДЕО).
- Вчера 21:17 На Украине собираются закрыть крупнейшие шахты.
Азаров: Курс Зеленского приведет к катастрофе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Скрепы Майдана. Распятый мальчик
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Украине сотни медиков заражены коронавирусом
На Украине с начала эпидемии коронавируса опасной инфекцией заразились 334 медицинских работника.
Об этом вечером 10 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Действительно, у нас из 2203 заболеваний на сегодня − 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками — все это сразу поставляется в больницы», — утверждает Степанов.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Хмельницкой области и на Закарпатье скончались два медицинских работника, у которых был диагностирован COVID-19.
Напомним, на утро 10 апреля в «незлежной» было лабораторно подтверждено 2203 случая заражения коронавирусом. 69 пациентов скончались, 61 человек смог излечиться.
Читайте также: Подмосковье вводит особый режим, вводятся усиления Росгвардии и полиции — подробности (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Вот так Украина смогла вернуть Крым и Донбасс» — у Зеленского празднуют перемогу (ВИДЕО)
Студия Зеленского «Квартал 95» порадовала украинцев песней об украинском Крыме.
Во время концерта артисты исполнили финальную композицию под названием «Совесть не меняют на гречку». В тексте песни есть строчки про вернувшиеся в состав Украины Крым и Донбасс. Комментарии пользователей социальных сетей заслуживают внимания:
«Крым украинский? Вернитесь в реальность!», «Хватит популизма. Займитесь внутренними проблемами, а не утопическими лозунгами» и так далее.
Реакция народа отражает всю суть нынешней украинской пропаганды. Киевская власть, а то и лично Зеленский, будут приплачивать кому угодно ради красивого описания творящегося в стране бардака.
Ура-патриотам такие песенки «Квартала 95» очень даже «заходят», и вот они думают, какой же Зеля молодец. И Донбасс активно возвращает, и Крым. И никого абсолютно не волнует, что вчера в ДНР «ВСУшники» убили невинную юную девушку, а ей бы еще жить и жить.
И никому в голову не приходит отказаться от популистских идей о возвращении Крыма. Полуостров сам ушел, и вопрос еще с 2014 года по факту закрыт. Но нет же, украинскому режиму нужно показывать победу, пусть даже на бумаге.
Вот так Украина и вернула Крым с Донбассом в песнях. Потому что в реальности этого быть не может. Никогда. Все эти утопические лозунги — они направлены исключительно на дураков и ура-патриотов.
Читайте также: Надвигается ядерная катастрофа: Зеленского предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Рынки Киева и эпидемия: что покупают, что с ценами и что с деньгами у населения (ВИДЕО)
Киевский канал NewsOne показал, как выживают киевские рынки в условиях карантина. Так, журналисты отправились на самый крупный рынок города — «Столичный».
На прилавках есть буквально всё — лук, чеснок, овощи, растительное масло, мясо любых видов. А также антисептики для обеззараживания рук у продавцов. Все они — в масках. К покупателям требование то же самое. Без масок обслуживать никого не будут. Весь товар упакован. Его также обрабатывают дополнительно антисептическим раствором. Всё для того, чтобы избежать распространения инфекции.
«Вот видим табличку: „Клиенты без масок не обслуживаются“. В общем сюда без маски попасть очень и очень сложно, потому что вы въезжаете через КПП, где вам обязательно измеряют температуру и проверят — в маске вы или нет», — рассказала журналистка NewsOne.
Сами рыночники говорят, что цены стали ощутимо выше, а денег у людей всё меньше. В будние дни чуть меньше покупают, больше — на выходных.
«Спрашивают имбирь, лимон. Ну и как всегда: картофель, морковь, бурячок (в переводе с укр. — свёкла — прим. РВ). Люди хотят витаминчики, тем более, что весна. Запасов на складах пока хватает, на карантин точно хватит. А там будем надеяться, что у нас всё будет хорошо», — поделилась женщина из овощной лавки.
Продавцы все работают в масках. Карантин власти обещают продолжить до начала мая. Правда, до которого числа, пока неизвестно.
Также рассматривается возможность введения комендантского часа на выходных в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, где особо сложная ситуация с инфицированными.
Как сообщала «Русская Весна», пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года.
Читайте также: Американские учёные сделали неутешительный прогноз по коронавирусу
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: В ДНР и ЛНР сделали заявление по получению паспортов РФ (ВИДЕО)
С 13 апреля 2020 года до особого распоряжения, приостанавливается перевозка граждан к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР.
«Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики информирует граждан о том, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЛНР, с 13 апреля 2020 года, временно, до особого распоряжения, приостанавливается перевозка граждан к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ.
Однако, обращаем внимание, что подразделениями миграционной службы МВД ЛНР прием заявлений на получение гражданства Российской Федерации и доставка пакетов документов в уполномоченные органы РФ продолжается в штатном режиме.
Принятые заявления будут рассмотрены в сроки, установленные Указом Президента Российской Федерации.
О возобновлении перевозок к пунктам выдачи паспортов Российской Федерации жители республики будут проинформированы дополнительно», — рассказали в ведомстве.
Аналогичные меры приняли и власти ДНР.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 13 апреля временно приостанавливается выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов. При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются», — заявили в Администрации Главы Республики.
Уточняется, что поездки возобновятся после нормализации эпидситуации.
Читайте также: Украинский чемпион резко ответил на вопрос, чей Крым (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Оскорбить, унизить, уничтожить»: Зеленский поддержал учителей-невежд (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения встал на защиту украинских учителей, которые на этой неделе допустили ряд серьезных ляпов во «Всеукраинской школе онлайн».
«Вы — большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться — не страшно. Страшно — за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно — это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей», — заявил Зе.
«Я говорю это каждому хейтеру, который посчитал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей. Они — Люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтер тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца — оскорбить, унизить, уничтожить», — отметил президент.
Читайте также: Коронавирусный ад в США: под аппаратами ИВЛ выживает лишь 20% больных
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине собираются закрыть крупнейшие шахты
На Украине из-за кризиса могут остановиться шахты крупнейшего частного производителя угля в стране ДТЭК «Энерго».
Как заявил гендиректор компании Дмитрий Сахарук, прекратить работу может крупнейшее предприятие холдинга ДТЭК — «Павлоградуголь».
«Мы в настоящее время рассматриваем (возможность, — ред.) остановки крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тысяч человек, — „Павлоградуголь“. Причина банальная: невозможность платить заработную плату», — сказал он.
Также на предприятии заявляют о невозможности платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым работников.
Ранее в ДТЭК «Энерго» сообщили о приостановке добычи на шахтах «Белозерская» и «Октябрьская».
В Независимом профсоюзе шахтеров в сложившейся кризисной ситуации в отрасли винят главу энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса.
Другой проблемой в украинской энергетике стало отсутствие профильного министра. В связи с этим ряд представителей отрасли — Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Украинская энергетическая ассамблея, Федерация работодателей ТЭК — обратились к руководству страны с просьбой ускорить процесс назначения министра энергетики.
Читайте также: Украинский чемпион резко ответил на вопрос, чей Крым (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su