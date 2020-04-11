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Новости Украины и Новороссии 11 апреля 2020

09:42. 11 апреля 2020 416 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Азаров: Курс Зеленского приведет к катастрофе


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Скрепы Майдана. Распятый мальчик

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На Украине сотни медиков заражены коронавирусом

На Украине сотни медиков заражены коронавирусом | Русская весна

На Украине с начала эпидемии коронавируса опасной инфекцией заразились 334 медицинских работника.

Об этом вечером 10 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Действительно, у нас из 2203 заболеваний на сегодня − 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками — все это сразу поставляется в больницы», — утверждает Степанов.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Хмельницкой области и на Закарпатье скончались два медицинских работника, у которых был диагностирован COVID-19.

Напомним, на утро 10 апреля в «незлежной» было лабораторно подтверждено 2203 случая заражения коронавирусом. 69 пациентов скончались, 61 человек смог излечиться.

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«Вот так Украина смогла вернуть Крым и Донбасс» — у Зеленского празднуют перемогу (ВИДЕО)

«Вот так Украина смогла вернуть Крым и Донбасс» — у Зеленского празднуют перемогу (ВИДЕО) | Русская весна

Студия Зеленского «Квартал 95» порадовала украинцев песней об украинском Крыме.

Во время концерта артисты исполнили финальную композицию под названием «Совесть не меняют на гречку». В тексте песни есть строчки про вернувшиеся в состав Украины Крым и Донбасс. Комментарии пользователей социальных сетей заслуживают внимания:

«Крым украинский? Вернитесь в реальность!», «Хватит популизма. Займитесь внутренними проблемами, а не утопическими лозунгами» и так далее.

Реакция народа отражает всю суть нынешней украинской пропаганды. Киевская власть, а то и лично Зеленский, будут приплачивать кому угодно ради красивого описания творящегося в стране бардака.

Ура-патриотам такие песенки «Квартала 95» очень даже «заходят», и вот они думают, какой же Зеля молодец. И Донбасс активно возвращает, и Крым. И никого абсолютно не волнует, что вчера в ДНР «ВСУшники» убили невинную юную девушку, а ей бы еще жить и жить.

И никому в голову не приходит отказаться от популистских идей о возвращении Крыма. Полуостров сам ушел, и вопрос еще с 2014 года по факту закрыт. Но нет же, украинскому режиму нужно показывать победу, пусть даже на бумаге.

Вот так Украина и вернула Крым с Донбассом в песнях. Потому что в реальности этого быть не может. Никогда. Все эти утопические лозунги — они направлены исключительно на дураков и ура-патриотов.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Рынки Киева и эпидемия: что покупают, что с ценами и что с деньгами у населения (ВИДЕО)

Рынки Киева и эпидемия: что покупают, что с ценами и что с деньгами у населения (ВИДЕО) | Русская весна

Киевский канал NewsOne показал, как выживают киевские рынки в условиях карантина. Так, журналисты отправились на самый крупный рынок города — «Столичный».

На прилавках есть буквально всё — лук, чеснок, овощи, растительное масло, мясо любых видов. А также антисептики для обеззараживания рук у продавцов. Все они — в масках. К покупателям требование то же самое. Без масок обслуживать никого не будут. Весь товар упакован. Его также обрабатывают дополнительно антисептическим раствором. Всё для того, чтобы избежать распространения инфекции.

«Вот видим табличку: „Клиенты без масок не обслуживаются“. В общем сюда без маски попасть очень и очень сложно, потому что вы въезжаете через КПП, где вам обязательно измеряют температуру и проверят — в маске вы или нет», — рассказала журналистка NewsOne.

Сами рыночники говорят, что цены стали ощутимо выше, а денег у людей всё меньше. В будние дни чуть меньше покупают, больше — на выходных.

«Спрашивают имбирь, лимон. Ну и как всегда: картофель, морковь, бурячок (в переводе с укр. — свёкла — прим. РВ). Люди хотят витаминчики, тем более, что весна. Запасов на складах пока хватает, на карантин точно хватит. А там будем надеяться, что у нас всё будет хорошо», — поделилась женщина из овощной лавки.

Продавцы все работают в масках. Карантин власти обещают продолжить до начала мая. Правда, до которого числа, пока неизвестно.

Также рассматривается возможность введения комендантского часа на выходных в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, где особо сложная ситуация с инфицированными.

Как сообщала «Русская Весна»пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года

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ВАЖНО: В ДНР и ЛНР сделали заявление по получению паспортов РФ (ВИДЕО)

ВАЖНО: В ДНР и ЛНР сделали заявление по получению паспортов РФ (ВИДЕО) | Русская весна

С 13 апреля 2020 года до особого распоряжения, приостанавливается перевозка граждан к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР.

«Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики информирует граждан о том, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЛНР, с 13 апреля 2020 года, временно, до особого распоряжения, приостанавливается перевозка граждан к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ.

Однако, обращаем внимание, что подразделениями миграционной службы МВД ЛНР прием заявлений на получение гражданства Российской Федерации и доставка пакетов документов в уполномоченные органы РФ продолжается в штатном режиме.

Принятые заявления будут рассмотрены в сроки, установленные Указом Президента Российской Федерации.

О возобновлении перевозок к пунктам выдачи паспортов Российской Федерации жители республики будут проинформированы дополнительно», — рассказали в ведомстве.

Аналогичные меры приняли и власти ДНР.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 13 апреля временно приостанавливается выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов. При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются», — заявили в Администрации Главы Республики.

Уточняется, что поездки возобновятся после нормализации эпидситуации.

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«Оскорбить, унизить, уничтожить»: Зеленский поддержал учителей-невежд (ВИДЕО)

«Оскорбить, унизить, уничтожить»: Зеленский поддержал учителей-невежд (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения встал на защиту украинских учителей, которые на этой неделе допустили ряд серьезных ляпов во «Всеукраинской школе онлайн».

«Вы — большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться — не страшно. Страшно — за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно — это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей», — заявил Зе.

«Я говорю это каждому хейтеру, который посчитал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей. Они  — Люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтер тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца — оскорбить, унизить, уничтожить», — отметил президент.

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На Украине собираются закрыть крупнейшие шахты

На Украине собираются закрыть крупнейшие шахты | Русская весна

На Украине из-за кризиса могут остановиться шахты крупнейшего частного производителя угля в стране ДТЭК «Энерго».

Как заявил гендиректор компании Дмитрий Сахарук, прекратить работу может крупнейшее предприятие холдинга ДТЭК — «Павлоградуголь».

«Мы в настоящее время рассматриваем (возможность, — ред.) остановки крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тысяч человек, — „Павлоградуголь“. Причина банальная: невозможность платить заработную плату», — сказал он.

Также на предприятии заявляют о невозможности платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым работников.

Ранее в ДТЭК «Энерго» сообщили о приостановке добычи на шахтах «Белозерская» и «Октябрьская».

В Независимом профсоюзе шахтеров в сложившейся кризисной ситуации в отрасли винят главу энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса.

Другой проблемой в украинской энергетике стало отсутствие профильного министра. В связи с этим ряд представителей отрасли — Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Украинская энергетическая ассамблея, Федерация работодателей ТЭК — обратились к руководству страны с просьбой ускорить процесс назначения министра энергетики.

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Метки: важное, компиляция

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