Новости Украины и Новороссии 11 апреля 2020

На Украине с начала эпидемии коронавируса опасной инфекцией заразились 334 медицинских работника.

Об этом вечером 10 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Действительно, у нас из 2203 заболеваний на сегодня − 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками — все это сразу поставляется в больницы», — утверждает Степанов.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Хмельницкой области и на Закарпатье скончались два медицинских работника, у которых был диагностирован COVID-19.

Напомним, на утро 10 апреля в «незлежной» было лабораторно подтверждено 2203 случая заражения коронавирусом. 69 пациентов скончались, 61 человек смог излечиться.

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