Н. Выхин о либеральной вони некоторых лево-красных патриотов

Претензии к тону Несмияна у меня – не главные, но тоже имеются. При такой постановке темы получается, что есть лишь плохой царь. А плохих бояр нет, и в природе не бывает, врагов внутренних нет, и даже внешних нет, одни друзья вокруг России собрались!

Не то, чтобы Анатолий НЕСМИЯН – крупный лево-патриотический публицист, но недавно высказанные им мысли (в статье «ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ») очень и очень типичны для огромной массы людей. В каком-то смысле устами Несмияна говорит значительный пласт наших сограждан и современников, которым «всё ясно, всё понятно», и которые досадуют только на недогадливых соседей по «хрущовке». Начинает своё «протрезвление» Несмиян с данных «Левада-центра», согласно которым 61 процент опрошенных россиян возлагают ответственность за огромные проблемы страны на президента. При этом «…всего лишь один из десяти продолжает считать, что царь хороший, это все плохие бояре (внешние или внутренние враги – нужное подчеркнуть)».



И плохие бояре (отдельно от плохого царя), и враги внутренние, и особенно враги внешние – слишком уж очевидны невооружённым взглядом, чтобы их отрицать.

Походя посмеявшись над «страхами» россиян, которым никто, кроме плохого царя, не угрожает – Несмиян сетует, что «…механизма воздействия на президента (впрочем, и на бояр) нет».

Далее, снова в ущерб объективности делается заявление о том, что Путин «всё время нахождения на всех государственных постах – нес только разруху, голод, нищету». Это уж, извините… как писал Булгаков – «маловероятно».

Я не хочу выступать адвокатом Путина, у меня к нему полно собственных претензий, и несогласия с целом рядом его действий хватает. Но как же, позвольте спросить, живёт и даже расширяется Держава Российская доселе – если он несёт всё время одно только зло?

Скажу по детски: «так нечестно!» За длительный период власти Путина Россия не распалась на 40 бантустанов-украин, и не льстите себе, что это мы с вами не дали её развалить!



Вспомните-ка себя в 90-е, я лично прекрасно себя помню! Как мы ушами прохлопали наследие Петра Великого и батюшки его Тишайшего, и хоть бы один выстрел кто «из гражданского общества» сделал в сторону расчленителей!

Ещё раз повторю: Россию разваливали по плану, и план этот известен. Тот, кто скажет, что это народ помешал развалить – лгун и льстец. Народ не помешал развалить СССР, не помешал бы развалить и Россию. Я вам даже точно скажу матрицу вашего поведения, будь президентом Немцов или Явлинский:

1) Вам по телевизору бы сказали, что исполнилась ваша вековая мечта – жить в «Уральской республике» или «Сахе».



2) Вы бы поплакали и посетовали в дружеских беседах.



3) Когда вас повели бы в местный аналог Бабьего Яра – пулемётами «окончательно решать русский вопрос» – вы бы снова поплакали, но пошли нестройной колонной.



4) Перед пулемётами местного Порошенко одни бы перекрестились, другие – нет. И вся разница.

И не врите мне и себе, что это не так! Всё слишком, до боли, до ужаса – именно так, и подтверждено множеством новейших геноцидов русского народа, сошедших с рук их организаторам!

Как ни относись к Путину и его ошибкам (многие из которых сегодня кажутся мне роковыми) – нельзя отрицать, что он подарил всем русским ещё 15 лет «добавочной» жизни. Это уже достояние истории, и ничто грядущее этого отменить уже не сможет, каким бы ужасным не было грядущее.



Нам дали 15, а то и 20 лет форы в большой геополитической игре, без которой мы бы уже 15 или 20 лет штабелями лежали бы там, где лежат армяне Баку, сербы Краины и русские Чечни.

И вот что я скажу в лицо любому, кто это отрицает: вы лжец, и льстец, вы лживо льстите бездарной, бестолковой, всё профукавшей толпе опустившихся и не сумевших самостоятельно избавиться от Ельцина обывателей, внушая ей, что она сама, без Путина и ему вопреки – себя уберегла от расчленения и расстрела!

Мне говорят: а ты знаешь причины, по которым Путин отстрочил «окончательное решение русского вопроса»? Я отвечаю – не знаю, об этом давайте поговорим.



Мне говорят: а тебе не кажется, что всё идёт именно к тем штабелям русских под землёй, которые он якобы предотвратил? Я и об этом предлагаю поговорить. Может быть, к ним и идёт. Но только после 15-20 лет сорванного «блицкрига», приходившегося на басаевское наступление 1999 года!

Я категорически против такого тона, который взяли Несмиян и большая часть левопатриотической оппозиции. Путин далеко не идеален, и, может быть, не лучший из возможных вариантов правителя – но выставлять его «абсолютным злом» может только тот, кто очень опечален срывом «блицкрига» Басаевых и «суверенных Татарстанов»…

А если вы не таковы, если вы не жаждете увидеть миллионы русских, бегущих с Поволжья из «самоопределившихся» республик в Подмосковье, где их никто не ждёт – тогда будьте объективны.

Указав на зло эпохи, укажите и на её добро. Никто не призывает вас признавать добром пенсионный шабаш 2018 года, но нельзя сводить всю эпоху Путина к одному злому хулиганству «пенсионных реформаторов».

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Классик написал: «правду говорить легко и приятно». Не соглашусь. Правду говорить и нелегко и неприятно, особенно в наше проклятое время. В которое каждый гнусь очень требователен ко всем, кроме себя.



И ожидая от всех подвигов – не задаёт себе единственного вопроса: «а сам-то я что сделал, дабы Отечество спасти? Ладно, они все плохие, тупые, хищные, вороватые – а я? Чего лично я сделал такого, чтобы чрез меня Россия спаслась?»

Ответ-то печален: или ничего, или такую нелепость, что лучше бы ничего. Гражданин сегодня – отнюдь не Минин. Он хочет, чтобы его спасали «профессиональные спасатели». Ну, и сильно они вам помогли во времена подлинно-абсолютного зла, при Ельцине, которого вы покорно проглотили, и своими силами не выставили?

И вот в этой точке гражданская себялюбивая подлость как ключ к замку подходит к либеральной геноцидной хитрости! Я не хочу обвинять Несмияна в том, что он это сознательно делает, более того, убеждён, что он лично честный человек, и его писания – искренний крик души. Но то, что он и все, кто думают, как он, попался в тенёта либеральной геноцидной хитрости – несомненно…

Что предложили гражданину Минин и Пожарский – известно. Что предложил гражданину Кутузов в 1812 году – тоже. И что Сталин ему предложил – тоже знаем. Ребята, во всех случаях это были не выборы!!!

Идиотская идея о том, что ты в урочный час бросишь куда-то бумажку за кого-то, и всё от этого волшебным образом станет по-твоему – может обмануть только людей с образованием уровня детского сада.



Уже школьники должны начинать понимать: власть не дают, её берут. И потому засуньте себе свои либеральные идейки про «свободные выборы»… сами знаете куда…

Как пишет Несмиян – «Безответственный народ, не способный выстроить простую причинно-следственную связь, в рамках которой он живет ровно так, как проголосует, будет всегда иметь над собой безответственную, лживую и вороватую власть».

И вот тут нестерпимо, товарищ Несмиян, нестерпимо завоняло ельцинским рыком «вернуть народу!». Я знаю, что вы не хотели так нафунять, но нечаянно оконфузились… «Народ живёт ровно так, как проголосует» – кто вам такую чушь сказал? Бурбулис в молодые года?! Да никогда и нигде народ не жил так, как он проголосует!

Народ жил только так, как он сражался в борьбе без правил и олимпийских ужимок, жил так, как служил своему царю, и так, как царь ему служил. При чём тут голосование?!

Граждане СССР подавляющим большинством на референдуме проголосовали за сохранение страны – а она развалилась. И что? Доселе разваленная. Граждане поплакали.



Граждане США большинством голосов проголосовали против Трампа – а президентом у них Трамп (и я ещё молчу об американской процедуре подсчёта голосов, вы почитайте о ней, там много смешного!).



Граждане Донецка и Луганска проголосовали за независимость – и получили фосфорные бомбы по жилым кварталам.



Какие вам ещё голосования нужны? В Сербской Краине, которой больше вообще нет, ибо физически стёрта с лица земли? Или в Чили, где избрали Альенде, и не избирали Пиночета? Или в Испании, где генерал Франко, опираясь на военное меньшинство, навязал свою волю гражданскому большинству?

Что вы мелете? Кто вам даст голосовать? Кто будет ваши голоса подсчитывать и сводить результат со многих участков в единый? Откуда вообще возьмутся на уровне кандидатов те, кто вам нужны – а не те, кого вам навязывают?!

Либералы это дерьмо про выборы болтают в жбане, а некоторые несознательные граждане за ними повторяют. Не надоело ещё – свою гражданскую лень, эгоизм и беспомощность прикрывать мечтаниями о «свободных выборах»?

- А вот нам бы создали условия, пришли бы узнать наше мнение – уж мы бы тогда сказали, как мы думаем…

И кто же этот дурачок, который добровольно, без штыка к горлу, будет ваше мнение узнавать? Такие дурачки были в конце 80-х, в КПСС – так их чернь и быдло просто харчками заплевали. И то не так, и это не эдак, а как Ельцина получили, с нескольких залпов по парламенту(!) сразу поняли, что выделываться себе дороже…

И залегли на дно. Не приди тогда, после Ельцина Путин – а приди, например, Немцов (планы такие были, сам по ТВ от ЕБНа слышал) – мы бы с вами уже не разговаривали. Вас бы с вашего донного схрона бандеровской удочкой-донкой бы выудили, и за жабры подвесили!

И вот что я вам скажу, прожив страшную, невыносимую жизнь (в том числе и при Путине): во-первых, дурачков «а ля Рыжков», которые за чернью сопли подтирают, каждый чих быдла записывая как «депутатский наказ» – очень мало в политике.



Во-вторых, они и не нужны там. От них, от их сиропной слабости – ещё хуже, чем от диктаторов. Они, дурачки народовластия, такую тьму выпускают, что деспоту обрадуешься.

Вот это правда, которую говорить и слушать тяжело и неприятно, которая жутко неполиткорректна – но которая одна может вам сохранить жизнь. А не то, что пишет Несмиян и ему подобные, вооружившись подкрашенным в красные тона либеральным бредом:

- … Вот когда люди осознают и эту довольно простую мысль, начнут выбирать не сердцем, а умом, отключать ложь из телевизора и напомаженных кандидатов, будут жестко и трезво оценивать их по результатам деятельности, а не лживым словам, как сегодня – ну, тогда, возможно, ситуация и начнет выправляться.



Никто и никогда не придет и не сделает нам красиво. Наоборот – передавая право принимать от имени народа решения, необходимо за них спрашивать.



А значит – создать механизм, в рамках которого бездарного правителя можно и нужно отстранять от власти, причем не в отдаленном будущем по его желанию, а тогда, когда это потребуется…

Быдлота такие речи слушает и умиляется. Сладко мажет ей по сердцу товарищ Несмиян, не то, что этот Выхин с его горькой правдой.



Как хочется занюханному слесарю в Мухосранске «самому выбирать, судить и определять власть»! Говорить власти, что ей делать, и спрашивать – если не сделала, как слесарь мухосранский велел!

Не картина, а разлюли-малина… Тысячелетиями люди захватывали власть в страшной и кровавой борьбе. Братья убивали братьев в борьбе за престол. Сыновья душили отцов, жёны травили мужей… Гвардейцы Рима или Российской Империи грохотали сапогами по дворцовым переходам, прекрасно понимая, что могут угодить на дыбу и плаху.



Люди веками шли на всё, чтобы захватить власть – потому что она есть средоточие всех ценностей, смыслов и дефицитов! Посмотрите на отчаянных конкистадоров – с крошечным отрядом низвергавших в Южной Америке целые царства! Посмотрите на тех, кто болтался на виселице после неудавшихся переворотов…

Поймите вы, выродки, реальную цену политики и власти! Что ж вас Софья Власьевна (Советская Власть) вырастила такими маменькиными сынками, такими молокососами?!

Вы что, действительно думаете, что кто-то, оформляя свою власть ритуалом выборов (сейчас это модно, как в 18-м веке оформлять буклями и париками) – будет всерьёз интересоваться вашим мнением из-за печки, из-под лавки?! Да, так было однажды при Рыжкове и Слюнькове (говорящая фамилия) – но вы же помните, чем это кончилось и как быстро! Не приведи господи снова пережить!

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Так какого же, извините, хрена вы снова размазываете эту манную кашу по тарелке – «создать механизм, в рамках которого бездарного правителя можно и нужно отстранять от власти»… А кто будет судить – бездарный он или не бездарный? Вы, думаете?! А не кажется ли вам, что кто-то совсем другой, куда хищнее и мобильнее вас, «отстранит от власти» неугодного правителя?

П. Порошенко «победил в первом туре» «выборов», на которых в прозрачных урнах бюллетени были сложены ровными стопочками. Фото видели? Нет? Посмотрите! Именно такие «выборы» вам и проведут. А вы какие ждали? Как в «перестройку», при слабоумной КПСС, при которой таксисты в депутаты выходили?!

Волки среди овец «выборы» завсегда проведут, и так проведут – что с процедурной точки зрения комар носа не подточит. Да и не будет комара, который бы нос точил: откуда ему взяться? Советские выборы критиковали с Запада, а прозападные выборы кому критиковать? Ась?

Человек, который не понимает живой связи генерала и солдата в вечном бою по имени жизнь, зависимости их от взаимной верности – мечтает обрести в голосованиях карманную власть при минимуме усилий и жертв со своей стороны.



Он присваивает себе никем и ни у кого не отвоёванное высшее звание электора (курфюрста) – полагает себя достойным избирать императора, как некая сила, стоящая выше.

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Вы вообще понимаете, плюшевые мои зайчики, о чём идёт речь? Электор – высшая власть. Он всем даёт задания и поручения, назначает руководителей всех уровней. Получается, что все они – его слуги!

Вы хотите сказать, что все эти начальники, клыкастые, когтистые, мохнатые, пуд соли съевшие в криминальных разборках и подставах, будут вам подчиняться, как слуги? С какого перепугу? Это вы такой сильный, или это они такие слабые?

Неужели вы всерьёз думаете, что Рокфеллеры и Морганы, Ротшильды и Соросы, захапавшие миллиарды долларов в тяжелейшей и кровавой борьбе с себе подобными хищниками – будут покорно подчиняться воле домохозяйки в тапках, лишь потому, что она прийти проголосовать изволила?

Открою вам грустную тайну. «Демократиями» называют те режимы, при которых народу дают много благ. Власть народу никто, нигде и никогда не даёт.

Блага – другое дело. Если повезёт, то правящая группировка будет не только умелой в захвате власти, но ещё и благородной. Вот Сталин – он же был монах, аскет, ему лично для себя ничего не нужно было. И вокруг такие же фанатики- меченосцы. Они сидели, днём и ночью о народе думали.

Такая вот причуда правящей группы – строить для простонародья города, электростанции и школы с театрами, с библиотеками и университетами. Тысячу лет на верхах о пахаре никто не думал – кому бы он нахрен сдался со своей сохой? А эти монахи-рыцари в серию трактора для пахаря запустили, труд облегчить… Брежнев послабее будет – но тоже пытался думать о народе, причуда была у старика такая…

И за все их подлинные радения о народе, охлократия, едва вылупившись, такими херами их покрыла, что Герострат позавидует…

Поскольку, ясен перец, не выборами они к власти пришли, не выборами и держались. О народе думали, факт. Но лишней воли народу не давали – между прочим, для его же блага.

А если бы дали? Сказали бы – а, всё одно помирать, бери, народ, и свободу и власть прямо у меня из рук!

И что бы вышло?

Тот, кто отдал «народу» (в лице его наиболее бойких и пронырливых «представителей») свободу и власть – больше народу уже ничего дать не может.



Власть-то он уже потерял, людям не интереснее алкаша из подворотни! Чего он там теперь хочет и думает – никого не волнует и не е…т. С момента передачи власти он Никто и звать Никак. Но всё, что сделают его сменщики – будет на его совести. Потому что это он позволил им быть!

То есть Горбачёв позволил быть Ельцину, нравился ли Ельцин Горбачёву или не нравился (говорят, что не нравился). Значит, за весь ужас ельцинизма несёт ответственность Горбачёв – наивно думавший «умыть руки». Потому что если бы КПСС власть не сдала – ельцинисты бы её не приняли. И что бы они друг о друге не говорили – они в ответе друг за друга, как царизм и революция.

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Нашу газету всякие дурачки не читают: им скучно. Газета для умных людей. Давайте поэтому решим, хотя бы между собой, не вынося на широкое обсуждение, вы и я. Я взрослый человек, вы взрослый человек, давайте по взрослому обсудим: той демократии, о которой говорят либералы и их «розовые» пособники из стана левопатриотов – не бывает по законам естества и сопромата!

О демократии визжит заливистым поросёнком та группировка, которая рвётся к власти снизу. А та группировка, которая уже наверху – старается о демократии помалкивать, потому что ей уже не нужно. Но этот диалог не более, чем вопросы языка и этикета. Если группировка, рвавшаяся снизу к власти, прорвётся – они со свергнутой поменяются ролями.

Демократия «очень была нужна» большевикам, пока они были не у власти. Потом её требовали разномастные фашисты, пытаясь свергнуть большевиков и вовлекая народ воздушными кренделями народовластия к себе в подельники.



О демократии визжал Ельцин – который потом парламент расстрелял и выборы подделал. «Свободой слова и собраний» были очень «озабочены» бандеровцы – пока не пришли к власти: а как пришли, всё стало их застенком.

Если мы взрослые люди, то должны не сказки про демократию слушать, а оценивать качества рвущейся к власти группировки. Понимая при этом, что она, в деле не испытанная – «кот в мешке». И что она у власти отчебучит – заранее и Мерлин угадать не возьмётся.

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Социализм мог бы (но он не стал и не сумел) заменить шарманку демократической болтовни на более адекватные представления о долге властителя перед людьми.



Когда не персоналии во власть выбираются, а закон и традиция предписывают им давать народу благ не менее уровня Х. Когда они обязаны обеспечивать народу жизнь на определённом уровне, и не ниже – при том, что сама персона царя как избираемая не рассматривается.

Некий отголосок этой идеи – в мёртвой статье конституции РФ о том, что в стране запрещено принимать законы, ухудшающие социальное положение её населения.



Запрет безымянный, для всех, кто бы ни пришёл к власти. Он, конечно же, не работает, да и не может работать, пока кипят и бурлят персональные выборы.

Потому что человек, рвущийся к власти в упорной борьбе с конкурентами, не может растрачивать себя ещё и на заботу о народе. Он в таком случае проиграет – потому что будет распылять силы. Поэтому народу снова и снова будут врать языком пышных обещаний, но снова и снова – лживых.

Только очень устойчивая, и освящённая самой традицией власть может себе позволить роскошь подумать о народе в бескорыстном и гуманном режиме. Но пока её с хвоста жрут враги – она не может думать ни о чём, кроме как от них отлягаться.

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Вопросы реальной власти – это вопросы жизни и смерти. У нас их заболтали, проституировали, низвели к обывательскому брюзжанию, к демократической клоунаде…



Но тысячи лет тот, кто задумывался о реальной власти, её правоте или неправоте – обязан был задуматься и об угрозе своей жизни, о возможных узилищах и пытках. И если к такому не готов – лучше вообще не начинать этого разговора, засоряя тему власти ненужными и пустыми мёртвыми словами.

Или ты служишь действующей власти, улучшая её своим служением, своим рвением и энтузиазмом, добиваясь её доверия своими делами ей во благо; или ты решил с ней порвать, потому что она тебе невыносима.



Но если ты так решил – тогда надо идти до конца, с учётом застенков, виселиц, расстрелов, с учётом настоящей борьбы, в которой придётся и умирать и убивать.

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Нас же – не без тайного страшного умысла – выматывают в болтовне, в бредовых измышлениях о смене власти голосованием, о каких-то рыхлых митингах разнородных сил, которые действующую власть расшатывают, но тем помогают не себе, а рвущейся к власти альтернативной группировке.

В режиме безответственной болтовни, не понимающей цену вопроса власти, всякая власть всегда будет «плохой». Как не бывает двух одинаковых людей, так не бывает и полного согласия с действиями правителя у того, кто не правитель.



Обязательно найдётся элемент расхождения, несогласия, место для формулировки «а я бы сделал не так…»

На такое что сказать? Будешь президентом – сделаешь не так. А пока реши для себя, как Минин и Пожарский: твоё несогласие до конца, до гроба, или же оно вздорное, капризное? О политике и власти нужно говорить только то, за что не страшно пойти на плаху. А если «пока ещё страшно» – то лучше помалкивать.

Главное – в общем и целом вы идёте с правителем в одном направлении? Или же в принципиально разных? Если стратегический вектор совпадает, то к тактическим разногласиям следует относиться с юмором. Да, кое-что он видит не так, как я, это и естественно, ведь он – не я, а я – не он…

У нас же наплодили болтунов «непримиримой оппозиции», которая примиряется, как правило, после первого же выстрела по ней. И подменяет исповедничество несгибаемой позиции – женственно-капризным вздором, ветреным заигрывающим кривлянием кокеток и кокоток. Но это уже не политика, а политическая проституция.

В беседе с царями несогласие нельзя отделять от исповедничества, от возможности казни. Те, кто этого не понимает – оказываются глупенькими жертвами обмана и самообмана.

И жизнь, и практика, и история говорят нам одно: власть всегда есть. Она необходима для жизни, не менее пищи и воды. Она всегда обуза – как обузой является и собственность. Но сбросить эту обузу можно только рискнув своей жизнью всерьёз и без жеманства. Поскольку власть необходима для жизни, её крах представляет для любой жизни колоссальный риск.

Власть формируется, как железный каркас бытия и не может быть сделана бумажками, из бумажек и подчиняясь бумажкам. Люди выплавляют её из собственных сердец и плоти, закаляя окунанием в собственную и вражескую кровь.



Это очень опасный и очень болезненный процесс, не говоря уж о том, что он для успеха требует огромных знаний об устройстве жизни, огромного мужества идти до конца и огромного, доходящего до одержимости упорства в достижении цели.

Если в этот тигель с запредельно высокими температурами полезут люди слабые, глупые, бестолковые – то они там и сами сгорят, и плавку замусорят своими останками. Именно такова судьба Горбачёва, Рыжкова, Янаева и прочих «перестройщиков»…

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И уж конечно, никакие пустотелые, легковесные «демократические механизмы» тут ничего не решают. Все эти «народ живет ровно так, как проголосует» – только морочат народу голову.



Народ живёт так, как он воюет и так, как он поставит себя. Если бы Гитлер взял Москву – народ бы мог изголосоваться против него, но Гитлера это бы только рассмешило. Как, впрочем, смешит и американцев сегодня, готовых проводить сколько угодно выборов – но только «по украинским законам». В смысле, чтобы результаты подсчитывали в Киеве – а там уж подсчитают, как надо…

Утка подаёт голос – по которому в неё и бьёт дробью охотник. А утка, наверное, думает, что как она прокрякает – так и жить будет…

Поскольку в ХХ веке выборные процедуры стали очень модны, то товарищ Сталин отвязался от них весьма простым и эффективным способом:

- Надо будет, проведём!

И проводил регулярно, с рекордной явкой. Правда, знал, конечно, заранее их результат. Но если народу это приятно – хрен с ним, недорого и плачено, оформим как выборы!

Буржуазные республики решают проблему выборов точно таким же способом, которым решал её товарищ Сталин. Цели у них разные, даже противоположные, а вот организация выборного процесса среди домохозяек и алкашей одна:

- Надо выборы? Проведём, дерьмо вопрос!

Умный человек на сообщения «народ выбрал…» «вестись» не будет, знаем мы, какой народ и у них, и у нас выбирает. Ну, а дурака можно и пальцем рассмешить. Дуракам законы не писаны. В том числе, и законы естества, и законы истории…



Н. Выхин

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