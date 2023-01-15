Лев Толстой в Ясной Поляне. Теленовелла
Теленовелла “Л.Толстой в Ясной Поляне” из документального фильма “У себя дома”, в котором раскрыта тема “малой родины”, близкой сердцу писателям.
Таллинфильм, По заказу Гостелерадио СССР
Автор сценария – Р. Петровский
Автор сценария – И. Чернышева
Режиссер – Ю. Гутева-Силларт
Оператор – Валерий Блинов
#литература #ЛевТолстой #яснаяполяна
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