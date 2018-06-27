Лев Толстой: самое полное собрание сочинений в 90 томах выложили в Сеть

В свободном доступе находится эталонная электронная версия 90-томного собрания сочинений одного из величайших писателей мира. Бесплатно можно скачать все, даже редчайшие произведения < ![CDATA[ ]]> Льва Толстого< ![CDATA[]]>, а также его письма и дневники.

В рамках краудсорсингового проекта «Весь Толстой в один клик» специалисты ABBYY в партнёрстве с Wexler создали 761 электронную книгу: для каждого тома и для отдельных произведений. Чтобы появилась электронная версия архива, более 3 000 волонтёров трижды вычитали более 46 000 страниц произведений писателя с помощью технологий распознавания текстов.

«Благодаря помощи нескольких тысяч волонтеров из 49 стран мира и технологиям распознавания текстов ABBYY мы создали эталонную электронную версию < ![CDATA[ ]]> 90-томного собрания< ![CDATA[]]> сочинений Льва Толстого. Сегодня каждый может бесплатно скачать на портале < ![CDATA[ ]]> www.Tolstoy.ru< ![CDATA[]]> все, даже самые редкие произведения писателя и читать их на своих компьютерах, планшетах и смартфонах», – пишут организаторы.

Ценители творчества Льва Николаевича могут отметиться на < ![CDATA[ ]]> интерактивной карте< ![CDATA[]]> и посмотреть, как много человек по всему миру читают Толстого. Кроме художественных произведений писателя на сайте можно скачать его < ![CDATA[ ]]> публицистические работы< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> письма< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> дневники< ![CDATA[]]> за разные годы в форматах EPUB, FB2 и MOBI.



Слева направо сидят: Е. В. Оболенская, Т. Л. Сухотина, Л. Н. и С. А. Толстые с внучкой Таней Толстой, М. Н. Толстая и внук Ваня Толстой. Стоят: А. Л. Толстая, М. Л. Толстой, М. С. Сухотин, А. Л. Толстой. Фотограф: < ![CDATA[ ]]> Карл Булла< ![CDATA[]]>. Колоризация: Ольга Ширнина.



Л. Н. Толстой завтракает. Рядом С. А. Толстая. Фотограф: Карл Булла.



Л. Н. Толстой за игрой в шахматы с М. С. Сухотиным в кругу родных. Слева направо: Л. Н. Толстой, С. А. Толстая, М. С. Сухотин, Михаил и Андрей Толстые. Фотограф: Карл Булла.



Л. Н. Толстой беседует с просителями-крестьянами. 1908 г. Фотограф: Карл Булла.



Л. Н. Толстой беседует с просителями-крестьянами. 1908 г. Фотограф: Карл Булла.



Л. Н. Толстой с Делиром. Фотограф: Карл Булла.



Л. Н. Толстой и К. К. Булла на крыльце дома в Ясной Поляне. Снимок сделал Виктор Булла, сын фотографа.