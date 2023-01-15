Атомный рекорд России и битва за Среднюю Азию
В шуме новогодних праздников утонула весьма примечательная новость об очередном историческом рекорде России по выработке электроэнергии на атомных электростанциях. Почему это важно, почему Украина добивается международных санкций против российского атома, будут ли построены АЭС в Казахстане, Киргизии и Узбекистане, а также о истории одного спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.
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