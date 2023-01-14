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Автоматизация написания статей

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Автоматизация написания статей

Популярный новостной ресурс с ноября публикует статьи, написанные искусственным интеллектом и многие читатели, похоже, этого не заметили.
В отсутствие какого-либо официального объявления или освещения, похоже, что первым это заметил интернет-маркетолог Гаэль Бретон, о чём он и сообщил в своем твите в среду.

"Что такое списание средств с кредитной карты?" — это была первая статья, написанная искусственным интеллектом, которую CNET Money опубликовал 11 ноября.

По сообщениям, с тех пор портал подготовил и опубликовал 73 статьи, написанные ИИ, сообщает Futurism.com

«Эта статья была создана с помощью механизма искусственного интеллекта, проверена, подтверждена фактами и отредактирована нашей редакцией», — говорится в примечании на сайте под заголовком, датой и титрами автора/редактора.

Издание упомянуло на своем сайте, что оно не идёт на компромисс с журналистской честностью и что команда редакторов участвует в редакционном процессе «от идеи до публикации».

По иронии судьбы, Джексон Райан, репортер этого сайта, посвящённого новостям в области технологий, в прошлом месяце написал статью, в которой, говоря о ChatGPT и искусственном интеллекте, заявил, рабочие места в журналистике защищены от натиска технологий.

«Он определенно не может выполнять работу журналиста», — написал Райан о ChatGPT. «Говорить так — значит принижать сам акт журналистики».

Применение искусственного интеллекта произвело фурор в индустрии высоких технологий, но средства массовой информации также в полной мере его используют.

Associated Press было одним из пионеров применения искусственного интеллекта в своей новостной редакции и хвастается использованием этой технологии на своем сайте.

«Сегодня мы используем машинное обучение в ключевых точках нашей цепочки создания стоимости, включая сбор, производство и распространение новостей».

На выборах 2020 года The Washington Post использовала искусственный интеллект для обновления информации о предвыборной кампании в прямом эфире в своих подкастах.

Источники:

www.sott.net
futurism.com

http://newsstreet.ru/blog/32257.html – цинк

Можно вспомнить, как пару лет назад умельцы засылали в научные журналы статьи с заведомой ахинеей, чтобы показать идиотизм существующей системы.
Что уж говорить про автоматизацию сборки мусорных статей. По мере развития нейросетей, автоматизация написания простых статей нанесет существенный удар по техническому копирайтингу.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8100212.html
Метки: журналистика, искусственный интеллект, нейросети, СМИ, технологии
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