Анализ ситуации.

Впервые концепцию постиндустриального общества предложил в начале XX века ученый Анандой Кумарасвами, который специализировался на доиндустриальном развитии азиатских стран.

Согласно этой концепции, развитие нашей цивилизации делится на три большие эпохи: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную.

При переходе от одной эпохи к другой происходит ломка старых производственных отношений, но главное - уменьшается доля физического и растет доля умственного высококвалифицированного и творческого труда. Старые формы не вытесняются, но становятся второстепенными.

Общество массового потребления породило сервисную экономику, а в её рамках наиболее быстрыми темпами стал развиваться информационный сектор хозяйства. Сегодня лидирование информационных технологий не замечает разве совсем слепой.

Старая индустриальная экономика основывалась на создании капитала, то есть все начиналось с денег, и какими бы умственными качествами не обладал человек, сам он никак не мог сдвинуть с места внедрение в жизнь своего изобретения.

Поясню на пальцах. Мировая информационная паутина накопила множество информации, среди которой есть действительно ценная информация и просто шелуха, как то комменты, обсуждения, ссылки, переписывания материалов, пересказы Дискавери и т.д.. То есть все то, что не представляет никакой интеллектуальной ценности. Даже короткое стихотворение, написанное вами, но никем не читаемое, есть творчество, в отличие от критики. То есть большую роль играет первоначальный образец, ведь его создание требует усилий, зато затрат на копирование практически никаких.

В постиндустриальной экономике стоимость материальных благ определяет торговля, реклама, маркетинг, сиречь сфера услуг, но главной составляющей являются интеллектуальная собственность. Тот, кто предложил идею, является источником всего того, что из нее выходит.

Сегодня можно бесконтрольно копировать написанное в Сети и использовать его в своих целях, мол, кто проверит? Проверят, господа, еще как проверят, причем задним числом. И делать это будет машина, которая четко выловит того, кто первым создал информацию, по дате и времени публикации. Информация в сети, как не удаляй ее, все равно остается.

Что это даст? В первую очередь «отлов» людей творческих, способных на мышление и четкое разделение общества на владельцев интеллектуального труда и пользователей им.

В старом обществе, имея капитал, можно организовать производство, чьей либо идеи, ни мало не заботясь о последствиях. Собственно капитализм так всегда и работал – отбирал идеи у Кулибиных и присваивал их себе, оплачивая ноу-хау мелочью на водку. Тем самым уничтожая потенциал человека мыслящего. Мол, бабы еще нарожают.

Вы только представьте, сколько непризнанных гениев, умерло в нищете, лишь только потому, что владелец капитала отобрал у них продукт их мышления. А ведь они могли двигать прогресс и дальше.

Постиндустриальное общество несет иное наполнение. Оно не предусматривает автоматическое возникновение ноу-хау у капитала, необходимого для экономического успеха. И в то же время интеллектуальная собственность совершенно свободно может привлечь капитал. То есть все меняется местами – деньги становятся не главным наполнителем экономики. Наоборот, их наличие предусматривает их движение, то есть реализации идеи.

Возможно Рокфеллер как раз из категории «черепов» (так моя подруга ученых называет), и сам в состоянии генерировать идеи для своих производств. Тогда он не пострадает. А вот если он финансовый гений (пройдоха по-русски), то ему придется искать разработчика идеи. Причем покупка тут невозможна, поскольку конкурентов много.

Вы скажете, мол я фантаст? Тогда вспомните, что Ай-Ти технологии родились не в фирме Рокфеллера, а на кухне, в стареньком планшете у очередного черепа. Папа Рокфеллер сообразил сразу возникающую проблему и отправил внучка Цукерберга в мир виртуальный. Я не могу судить о том, является ли Марек создателем программ, которыми пользуется, но утверждаю, что через 10 лет он просто закроется и обанкротится, по причине того, что может не хватить ума.

Основной производственный ресурс грядущей системы – квалификация специалистов, которую нельзя увеличить инвестированием в производство. Умных людей не так много. Мы становимся мастерами своего дела не сразу: нужен опыт, накопленные знания, творческий подход к делу. Именно поэтому, мне жалко тех студентов, которые митинговали во время учебного процесса. Их не спасут родственные связи и отцовский капитал. Мир круто меняет свое поступательное движение. Уже не получится быть просто держателем акций и жить рантье. Интеллект перетечет туда, где ему будет интересно и привлечет иные акции, ни мало не заботясь о будущем сегодняшних богачей.

Поэтому, приоритетом постиндустриального развития есть инвестиция в людей и усиления их потребления. Здесь все, начиная от здоровья и заканчивая духовной сферой.

В новом обществе возрастает роль фундаментальных исследований, и все равно, откуда они вышли: с кухни, сарая, дачного надела или академии наук. Правильно делает РФ, создавая общественные академии, то есть, производя учет интеллектуалов с одновременной организацией их будущего трудовложения. Хочется отметить Российскую Академию Естествознания, которая уверенно поднимает проблемы нового общества, аккумулируя вокруг себя научные кадры.

На ее примере, мы видим то, что вскоре появится везде – научное объединение на добровольных началах, в котором возможен поиск единомышленников.

Главная задача нового общества - возрастание автоматизации, замена неквалифицированного труда работой машин и компьютеров во всех сферах человеческой жизни, включая искусство и культуру. Вы не поверите, но виртуальный актер способен переиграть актера реального, но для этого ему нужно ноу-хау человека. То есть фильмы не надо снимать на цифровые камеры с множеством массовки и обслуживающего персонала. Все будет происходить в игровой виртуальной комнате, а вот управлять копией самого себя будет актер с помощью специалиста комьютерных технологий. Это значительно удешевит индустрию развлечений и привлечет к ней тех, кто сейчас не вписывается в рамки. Вот посмотрите на российскую сцену Новогоднего Голубого огонька. Это же дом престарелых! Но очень богатых. Да, у них есть своя публика, но, например, меня не возбуждает весь этот паноптикум. А вот при желании, в той же сети, я могу найти тех, кто мне нравится, к кому я расположен.

В экономике знаний много место для творческого человека и резко падает роль денежного мешка, которому для сохранения капитала требуется чужие знания.

Основным классом общества профессионалов становится интеллектуальный класс, а в управление обществом выдвигается меритократия или интеллектуальная элита.

Посмотрите на современные США. Я давно сказал, что они обречены и вопрос времени, когда эта страна прекратит свое существование, не смотря на то, что 70% населения заняты именно в интеллектуальном высококвалифицированном труде. Проблема в другом: в правлении страной никогда не было интеллектуалов. Для политиков США это вообще большая редкость. А нынешний Трамп - образец денежного мешка корпораций, который не понимает, что его свиное рыло безумно в калашном ряду.

Вы хоть понимаете, что специальность политика совершенно не востребована в обществе знаний? Уже сейчас отчетливо видно имущественное расслоение по признаку образования, и лишь политик зарабатывает на жизнь обманом. Собственно говоря политика это самая обычная уголовщина.

Понимаешь читатель, единственным средством производства в новом обществе может быть только квалификация работника, а поскольку она принадлежит самому работнику, то его ценность в компании резко увеличивается. Возникают совершенно иные взаимоотношения. Сегодня вам скажут – незаменимых нет. А вот завтра вы сможете почувствовать себя незаменимым, ведь вы в своей сфере будете нарасхват. Как ни богат Рокфеллер, а тонкости вашей специальности он не знает.

Падает и роль экономики. Она уже не главенствует, а основной формой жизнедеятельности становится развитие человеческих способностей.

Давайте посмотрим, на чем основаны три (известные ныне) фазы развития человечества и сравним их.

Доиндустриальный способ организации общества основан на

• трудоёмких технологиях,

• использовании мускульной силы человека, не требующих длительного обучения навыков,

• эксплуатации природных ресурсов (в частности, сельскохозяйственных земель).

Индустриальный способ основан на

• машинном производстве,

• капиталоёмких технологиях,

• использовании внемускульных источников энергии, требующей длительного обучении квалификации.

Постиндустриальный способ основан на

• наукоёмких технологиях,

• информации и знаниях, как основном производственном ресурсе,

• творческом аспекте деятельности человека, непрерывном самосовершенствовании и повышении квалификации в течение всей жизни.

Как я понимаю, у читателя не возникает сомнений в привлекательности последнего способа развития. Конечно, ты скажешь – да когда это еще будет?

Скоро, очень скоро. Если ты внимательно слушал обращение ВВП к Федеральному собранию, то все, что я рассказал выше очерчено Президентом РФ в этой речи. Это программа ближайших 6 лет, причем, обязательная к исполнению программа. Иначе Россия потеряет темп развития и ее просто съедят. Никогда еще в обозримом прошлом, у России не было таких великолепных шансов на успех.

Кстати, Путин обращался именно к интеллектуалам России. Большинство из всей речи поняло, что страна получила новое оружие на новых принципах. Это сейчас самое обсуждаемое в СМИ событие. На самом деле, это посыл недоброжелателям, с пояснением того, что РФ имеет, чем защитить свою новую программу развития. Путин говорил о постиндустриальном обществе, о том, куда идет Россия и что она собирается строить. Ведь, еще недавно, многих интересовало, какой строй собирается реализовать Россия. Все тыкались в пределах уже известных «-измов»: коммунизм, капитализм и т.д. Вы хотели услышать, что собирается строить Россия? Отвечаю: постиндустриальное общество основанное на национальном самосознании народов России.

Есть ли риски в этом движении? Да, конечно есть. И главный в преодолении постиндустриального барьера. Так вот Путин заявил, что барьер преодолен. Сейчас поясню.

СССР был индустриальной страной. Думаю, что сомнений в этом быть не может.

Как и всякий такой барьер, так и рассматриваемый нами, подразумевает перенастройку всей совокупности общественных связей: личных, профессиональных, конфессиональных и пр., что означает, в частности, полный слом не только юридической системы, но и положенной в её основу морали.

А теперь ответь мне читатель, не все ли это произошло с того момента, как рухнул Советский Союз. Посмотри: законы иные, производственные отношения иные, мораль иная, все иное!!! Вот эти годы и были самыми страшными годами преодоления барьера и временем риска.

В какой-то момент пришли прагматики и технократы, сегодня пока скрытые от глаз общества. Они не ринулись восстанавливать СССР, как того бы хотели многие. СССР подобно США шел в свой исторический тупик, созданный посылами ложных учений адептов коммунизма. Останься СССР сегодня в своем прошлом состоянии, проблема его содержания была бы крайне тяжелой. Поэтому, те, кто пришел, сумели понять, что не нужно восстанавливать старое, а нужно строить новое, коль скоро возникают новые реалии. Я много писал о Третьей Силе, действующей в мире. Это она, сделала предложение, от которого невозможно отказаться. Повторяться не буду, но ее шествие чувствуется по всей планете.

Так вот все эти годы, Россия преодолевала этот барьер. Она была просто вынуждена это сделать. И понимали это очень немногие. Мне приятно осознавать, что я был в их числе, и всегда посмеивался, когда читал экономические инсинуации «признанных» светил. Поднимите мои старые работы и прочитайте места в них, где я говорю о расцвете этого государства и сетую на то, что люди его пока не готовы стать богатыми. Рассказываю о рисках жизни в богатом обществе для тех, кто и икры красной в жизни не пробовал.

Спецификой постиндустриального барьера является виртуализация жизни, сопровождающая острой формой потери идентичности. Скажи, читатель, не это ли с тобой произошло, когда ты без сотового уже не мыслишь своей жизни? А дальше будет больше.

Неудачная попытка перехода барьера может привести к цивилизационному откату. И Россия много раз была близка к нему. Вы даже не представляете по какому лезвию бритвы прошла наша Родина своими босыми ножками.

Давайте скажем откровенно, что сегодняшние успехи России лежат в разработках времен СССР. Тех самых, которые не были востребованы головотяпами из КПСС и советскими хозяйственниками. А ведь в большинстве своем это были ЗАКРЫВАЮЩИЕ технологии, то есть такие, которые навсегда устраняли нужду в ненужной отрасли промышленности.

Непонятно? Давайте создадим электро- или водо-мобили, что бы раз и навсегда прикончить Ротшильда с его углеводородами. А ведь эти разработки были в СССР и не дошли до производства из-за замшелости мозгов тогдашнего руководства страны. Хотите вспомнить этих руководителей? Посмотрите на Украину. Вот, что бы было с Россией пойди она путем восстановления СССР. Запомни читатель, коммунисты это такой же пережиток, как и феодалы. Они должны быть, как альтернативщики, но время их идей прошло.

Введение закрывающих технологий очень пугает капиталистов, и они делают все, что бы, не допустить их внедрения.

Россия не побоялась и проверила эффективность разработок СССР на военной отрасли. О результатах этой проверки сообщил Путин, говоря о ракете с новым атомным двигателем.

Надо понимать, что прогрессивные технологии рождают новые технологии с еще большими возможностями. Именно потому Путин и сказал, что будет мало для впечатлительных американцев, наши умельцы еще, что ни будь придумают. И будьте покойны, уже придумали, раз Президент не делал из этого государственной тайны.

Сейчас, читателю, самое время задать вопрос, по типу того, что задавал Остапу Бендеру Паниковский:

- Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги?

Будем, дорогие мои, обязательно будем, в зависимости от нашего интеллектуального развития и квалификации.

Я всегда призывал каждого из вас к творчеству, поиску, мастерству и говорил, что это путь к Богу. Познавая мир, мы познаем его законы, ищем истину и надеемся на озарение. Сегодня наступили времена, когда Третья Сила помогает нам, русским людям (а это все народы русского мира) реализоваться в наших талантах. Запомните, мы будем блистать в балете, побеждать в спорте, вести науку, покорять космос, мы будем первыми во всем, и мир пойдет за Россией. Мы откроем настоящую былину нашего народа и отвергнем лживую историю, воспитаем умных и здоровых детей, наши потомки примут Божью волю и его Мудрость. Пройдет время и они поставят памятник нам, тем кто жил в эти тяжелые годы перехода через барьер постиндустриального общества и стоял у истоков создания интеллектуальной планеты Земля.

Ни одно лишение этих лет не останется без внимания и памяти, потому, что нашу обыденную жизнь, потомки будут воспринимать, как ПОДВИГ. Они просто не смогут представить себя в таких условиях. Вы, мои современники, первооткрыватели новой эпохи, первопроходцы, какими всегда были люди русского мира. Мы навсегда опередили наших врагов в развитии, переняв опыт многих стран, но идя собственным путем. Все! Дальше только прогрессирующее развитие во всех сферах и вы очень скоро это почувствуете. Но помните, что под квалификацией понимаются не только профессиональные, моральные, но и духовные качества. И все это у России и ее народа уже есть.

Когда все начнется? Ждите майских указов Президента, они будут оглушающими.

Я понимаю, что эта работа не найдет отклика у большого количества людей, но ведь она написана для интеллектуалов, которые поймут, о чем я сейчас рассказал широкой аудитории. Большинство комментаторов этой речи ВВП для Федерального собрания 2018 года, просто пропустят первую часть выступления Президента РФ, потому, что их будет занимать военная сторона сообщенной информации. Заметьте, что она шла второй, а не первой частью. И лишь немногие комментаторы поймут о чем было заявлено на собрании в Московском Манеже - старинной школе верховой езды наших предков. Предвижу шквал именно военной полемики. Но это их проблемы. Я же сказал, барьер пройден, далее дорога на Беловодье, в страну интеллектуалов.

Источник: https://www.proza.ru/2018/03/02/125