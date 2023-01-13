Паразитов надо вытравливать
Паразитов надо вытравливать
“Полностью поддерживаю предложение Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина о внесении в УК пункта о конфискации имущества у негодяев, которые, сидя за бугром, поливают грязью нашу страну и нашу армию, но при этом до сих пор продолжают получать доходы в России. Всем, что у них есть, они обязаны стране, которую подло предали, в ненависти к которой теперь соревнуются, чтобы угодить новым хозяевам. По сути, это паразиты, а паразитов надо вытравливать” (с) глава Крыма Сергей Аксенов
Ранее Володин выложил призыв к конфискациям.
Закон для негодяев.
В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц.
Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом.
Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил. Установить состав преступления — это задача следствия.
Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно.
Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться.
В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб.
Но совести им это, конечно, не вернёт.
А как вы считаете? (с) Володин
Странно, что этим решили заняться только на 11-м (!) месяце войны. Ну а так, последствия конечно же должны быть. И они будут.
…~…VCEM privet…~…
_ОЙ-шо-ТВАРыцца–ЧТО–будет-ШО-ожидается…
Что-то явное – В России ПРИБЛИЖАЕТСЯ…
* топот-БЕГУЩИХ(из страны)- УСИЛИВАЕТСЯ…
ПРЕдвестником ЧЕГОто – ЭТО является…
(Жизнь,В “святОЙ” руси – явно “улучШАется”…)
…”единство” Живущих ТАМ – “УКРЕПЛЯЕТСЯ”…
:-( Тени ЧЕГОто – ВСТАЮТ над страной…
:-( толи-ещё–БУДЕТ–ой-ёй-ёй-ёй-ЁЙ…
_ _ _ _ _
Ничего ни к кому личного.Благодарю.
=====
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 13-1-23.
злобствуешь?думаешь ,что какой хитрый -сбежал заранее лет на 20-еще бондарик будешь выть и проситься обратно…слово даю -не ваш цикл пришел…качели брат
“В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц.” – это чистая правда
А помните сударь -как это уже было -просто цуки волнуются и психуют …https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=u68pDB5UksM&embeds_euri=https%3A%2F%2Foohoo.livejournal.com%2F282699.html%3Fview%3Dcomments%26page%3D3&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title…
а просто народ улыбается ,ему золото покупать не на что..
Предлагаю провести данное мероприятие путем голосования на Госуслугах, пускай уж народ сам разберется. Только боюсь, что по итогам голосилки останемся без очень большого числа руководителей.
Вчера был огромный скандал у Соловьева на РТ -там приглашеный профессор Артамонов был изгнан из студию за мысль -что украинцев нет -есть малороссы и новоросы ,это симулякр большевиков и австровенгерцев 19века для определенных целей -все те же разделяй и властвуй..
Но как возбудились эксперты хохлы и даже Мирошников (луганский) ,они сошли просто с ума от мысли ,что они не украинцы???Однако,тогда мысль Путина им тоже не в кайф,что один народ разделенный с особенностями историческими и наречиями своими..Почему так ?7Ответ ,кто и как создавал КТ ТВ ..
” Не совсем понятно, отчего синагога Соловьева наехала на Артамонова Угроза для них? Нет.. Ах да.. приватизация мнения и идеологии, ага, ага )) Значит все-таки угроза и начало травли альтернативного мнения ?))
Вечерняя Синагога В.Соловьева, как ее называют в сети, я считая, что это прекрасно подмечено авторами мема.
Вечерняя Синагога В.Соловьева, как ее называют в сети, я считая, что это прекрасно подмечено авторами мема.
Но у Артамонова нет альтернативы, скорее дополнение и взгляд , как и другая точка зрения на некоторые вопросы. И главное..
КАК ПОСМЕЛ в свое время А.Артамонов рассказать историю создания империи РТ , куда была назначена молодая и никому тогда не известная Симонян, назвав это “операцией проникновения” в российское информационное пространство (есть видеозапись выступления)
С большой вероятностью предположу, что именно так оно и наверняка задумывалось , если учитывать куратора Марго, которое сдохло перестало существовать в фешенебельном отеле для ********* США “при загадочных обстоятельствах”.
Ну а Марго и Соловьев с некоторыми из “вечерней синагоги” как умные евреи переобулись на лету и стали на службу Мордора (кто-то подсказал наверняка).
Конечно Соловьев настоящий профессионал и пропагандист, как и Марго.. но я не очень люблю переобувшихся на лету..
Лично я , славатегосподи, не участвую ни в тех, ни в этих разборках. Ибо информационка невообразимая помойка , где типа чужие не ходят и тыды..
Забавно наблюдать за всеми этими кучкованиями в сети , в телеге и информационке . Кувырков мышления и мнения. Где обязательно “эти наши”, а “эти нет” . И где достаточно своеобразная “профессиональная этика”
Чур меня от всех этих чертей..
Властью понятно кто владеет у нас. Впрочем как и во всем мире
А кто же владеет правдой? Вопрос риторический..
“Артамонов: Оборона России
Forwarded from
Генерал Решетников
⚡⚡⚡Во время своей привычно хамской атаки на А. Артамонова всезнающий В. Соловьев вспомнил Богдана Хмельницкого как великого представителя украинской нации.
Но Богдан, судя по сохранившимся документам, называл себя и народ свой исключительно “руським” и определение “украинец” не использовал. Только во второй половине 19 века оно появилось в писаниях полуинтеллигентов австро-венгерской Галиции. Оттуда к началу 20 века начало внедряться, в том числе с помощью революционной пропаганды большевиков, в среду населения южных губерний Империи. Но массовое распространение определение “украинец” как национальность получило лишь после насильственного создания большевиками Радяньськой (Советской) Украины.
В общем, вся риторика полуграмотного Соловьёва и группы его “личных экспертов” направлена в последние месяцы на недопущение реализации заявлений президента России о “едином народе”, об искусственном создании Украины, обьединении русского народа как цели СВО. Делает это В. Соловьев со всевозрастающей агрессией против любого несогласного с его плохо прикрытой русофобией. Такой агитпроп в условиях масштабных военных действий, которые ведет Россия за освобождение южнорусских земель, и мощнейшей атаки западного мира на нас выглядит по меньшей мере весьма странно.
t.me/nationaldef
/2464
13.4Kviews
Alexander
,
Jan 13 at 09:05