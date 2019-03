Откровения бывшей англофилки: Как социальные паразиты покоряли Британию и окрестности

Третья часть статьи была посвящена отношению правящей верхушки «старой доброй Англии» к подвластному ему народу. Сотни лет правящие круги Англии обращались с английскими низами так, как будто они не были их народом. Максимально, что они могли – это «высочайше позволить» спихнуть заботу о самых незащищённых слоях населения на плечи менее бедствовавшего населения. Сами же ничем и никак не помогали, но репрессивные методы в виде казней и различных наказаний разной степени тяжести, использовали часто и густо.

Отступление от темы: иудеи в Вавилоне

Причём здесь, Вавилон? Какое отношение он имеет к Англии? – спросите Вы. Имеет. И не только к Англии. Нахождение иудеев в Вавилоне имеет отношение ко всей планете.

Пока социальный организм, существовавший на ней, не позволял социальным паразитам выполнить программу максимум – захватить на планете глобальную власть, иудеи выполняли цели второстепенные – накапливали первичный капитал, грабя другие народы, для чего они целенаправленно среди них рассеивались. Они использовали все доступные им методы, чтобы упорно достигать этих целей.



Они выбирали богатые империи и страны и проникали туда, чтобы присосаться к, так сказать, финансовым потокам, которые создавались не ими. Именно на это нацеливал их бог, когда давал им то, что они не создавали сами: «И дал я вам землю, над которою вы не трудились, и города, которых вы не строили, и вы живёте в них; из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды…» [1]

Причём, иудеи стремились попасть в обустроенные и богатые страны любой ценой – хоть тушкой, хоть чучелком. В те страны, куда попасть им не светило, но очень надо было, они всё равно пролезали, например, в Египет в качестве «рабов», в Вавилон в качестве «пленных» или в Российскую Империю, в качестве «военных трофеев» после так называемого раздела Польши. А затем уж они находили способы заработать капиталы и пролезть во власть.

Причём, всегда и везде они представляли себя как очень пострадавшая сторона – маленьких и слабеньких обижают большие нехорошие дяди. И этот образ, который они навязали всему миру, и, который скрывал до поры их реальную паразитическую суть, столетиями работал без осечек.



Никто тогда даже не подозревал, что план «иудейского бога» (социальных паразитов) в том и состоял, чтобы рассеять своих избранных среди других народов. Как написано в их программном документе – Торе, он периодически их «предавал в руки» различных правителей богатых и развитых стран.

Личина «бедняжки» как раз подходит в социуме, где от сирых и убогих не ждали никакой пакости и всерьёз их не воспринимали. Правда, когда народы и их правители, наконец, понимали, в чём дело, «бедных и несчастных» выставляли из страны от греха подальше. Хотя, не везде, не везде. В некоторых странах они, как пришли, так намертво там и осели.

Взять хотя бы пресловутое вавилонское «пленение», которое было запланировано иудейским богом. Очень уж удачно нищая иудейская верхушка попала в «плен» в центр тогдашней мировой культуры, а избравший их «бог» выбора не оставил. «И народу сему скажи: так говорит Господь: вот, Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти: кто останется в этом городе, тот умрёт от меча и голода и моровой язвы; а кто выйдет и предастся Халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи…» [2]

Иудеи отлично справились с приказом их бога предать себя халдеям. Очень уж хотелось покинуть нищую гору Сион и переселиться в плодородную долину Ефрата. А всего-то надо было слегка подразнить «вавилонского колосса» всякими восстаниями или пошантажировать угрозами переметнуться к его врагу. И всё. «Вавилонский колосс» пришёл и всех разогнал, а иудеев вместе с её элиткой в два захода забрал с собой, как бы в плен – плакать на «реках вавилонских».

Кстати сказать, в современном искусстве они только так и изображаются, если речь идёт о так называемом «вавилонском пленении» – несчастными, плачущими страдальцами около реки, хотя «наплакали» там себе «пленные» очень и очень недурственно, и сей факт, естественно, широко не рекламируется, и никто его рекламировать не собирается. Хотя он и не скрывается – обо всём об этом написано и в Торе, и, естественно, в Библии.

Гебхард Фугель (Gebhard Fugel (1863-1939)). На реках вавилонских, 1920 г

Чтобы понять, насколько недурственно евреям «наплакало» за 70 лет «плена» в Вавилоне, вспомним, как «Книга Эзры» описывала исход иудеев из вавилонского «плена», когда персидский царь Кир, который завоевал этот самый Вавилон, разрешил им отправиться на землю обетованную и отстроить там разрушенный храм Иегове. Исходили они из вавилонского рабства, как и из египетского – с весьма непустыми руками.



Причём исходить отправили туда иудейскую голытьбу, какую не жалко, впрочем, как всегда – кому они нужны, простые люди. Они всегда были разменной монетой иудейской верхушки, «сухими ветвями», которые обрезались ею безо всякой жалости.

Стоит только вспомнить слова президента «Всемирной Сионистской Организации» Хаима Вайцмана, которые он произнёс в 1937 году: «Я задаю вопрос: Способны ли вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину? Я отвечаю: нет! Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых… А старые должны исчезнуть… Они – пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире… Лишь молодая ветвь будет жить…» [3]

Так что иудейские олигархи остались в Вавилоне, не желая расставаться с комфортной жизнью, налаженным бизнесом и немалой недвижимостью. «Иудеи давно уже получили вкус к торговле и капитализму… В плену были все условия для развития этой стороны: иудеи попали в крупнейшие торговые и промышленные центры; с этих пор они начинают охотно селиться в столицах и больших городах.



Оторванные от земли, вовлечённые в круговорот жизни мировых центров, они оставили и следы в виде имён в различных торговых документах, добытых археологическими изысканиями; они достигли благосостояния и стали некоторой силой в вавилонской и персидской монархии. Конечно, они оказали влияние и денежную помощь при возвращении. Но сами по большей части не вернулись…» [4]

Именно в Вавилоне была разработана и записана доктрина иудаизма. Как это происходило, описывается в 3 Книге Ездры. Иегова из куста нашёптывал текст левиту Ездре, предварительно напоив его наркотой, тот озвучивал услышанное, а 5 писцов его записывали (Сарий, Даврий, Салемия, Ехан и Асиель – настоящие составители Торы, так что, Моисей в плане авторства Пятикнижия пролетает). Работа была закончена за 40 суток. Было записано 94 книги, 70 из которых по высочайшему божественному повелению должны были быть скрыты от обычных людей.

«Всевышний сказал: первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные и недостойные, но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из народа; потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания…» [5]

Что записано в этих секретных книгах, неизвестно по сей день, однако, по результатам деятельности социальных паразитов на нашей планете, ясно, что ничего для нас хорошего. Скорее всего, там находятся подробные рекомендации по построению планетарной паразитической системы.

Именно в Вавилоне иудеи выработали свою особую торговую политику и пакет сопроводительных документов (так называемые шетарот) [6], которую затем веками несли они по разным странам, в том числе и в Англию. Возможно, и это было записано в секретных книгах иудаизма.

А богатые вавилонские иудеи за то, чтобы и дальше в комфорте жить-поживать и добра наживать, заплатили изрядно. Они финансировали перемещение в Иерусалим 42 360 своих соплеменников 7337 рабами, 736 конями, 245 лошаками, 435 верблюдами и 6720 ослами. Оставшиеся в Вавилоне «пленники» отгрузили отбывающим на историческую родину 61000 драхм (более 260 кг) золотом и 5000 мин (более 2800 кг) серебра и 100 священнических одежд. [7]

Вот это, я понимаю, рабство и плен! Даже сейчас очень многие мечтали бы о долгой жизни в таком эксклюзивном «плену»: с рабами и рабынями, ослами, лошадьми, верблюдами, серебром, золотом и прочими атрибутами «вавилонского рабства».

При этом, особым цинизмом является тот факт, что, как и в случае с египетским «рабством», когда иудеи облегчили египетскую казну на 300 тонн драгметаллов, вавилонский «плен» также озолотил иудейскую верхушку. Однако, вместо того, чтобы поблагодарить страну, которая дала им возможность сладко есть и мягко спать, они проклинали её.

«Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» [8]

Причём, заслуживает внимания то, что же подвигло «несчастных пленников» на такие жестокие проклятия. Оказывается, вавилоняне потребовали от пленных евреев, что бы те пропели им их национальные песни – «пропойте нам из песней Сионских». Не в каменоломнях работать или землю пахать их просили. А песенку спеть.



За это, по мнению поющих, нужно всех вавилонских младенцев бить об камень головой. Этот псалом был весьма популярен в 70-е годы прошлого столетия – >«By the rivers of Babylon». Его исполнила всемирно известная на то время группа Bony M. Правда, они обошлись без упоминания дробления голов младенцев о камни.

Собственно говоря, у паразитов манера поведения такая, хуцпа называется – те, кого они ограбили и разорили, на ком наживались («Приехал он бедным в богатую провинцию и уехал богатым из бедной провинции»), выходят ещё и виноватыми, которых ославили на все 6 миллиардов копий Библии, которые сейчас ходят по миру.

Во всех странах, в которые проникали иудеи, они прекрасно устраивались, занимая все паразитические экономические ниши (скупка и продажа ворованного, спекуляция продуктами питания, работорговля, предоставление денег под проценты или под залог, а позже создание индустрии развлечений, торговля спиртным и наркотиками, проституция, попутно превращая непаразитические ниши в таковые, например, науку, образование, медицину и пр.).

Они легко вытесняли местных паразитов, поскольку обладали гораздо более мощными финансами, которые они скопили от предыдущих ограблений других стран, и местные паразиты финансово тягаться с ними не могли. Высосав все соки из очередной страны, разрушив её, как с помощью экономических реформ (Египет), так и с помощью революций (Персия), они направлялись дальше.



Были страны, в которых иудеи бывали, так сказать наездами, поскольку они не были ни большими, ни влиятельными, ни богатыми, но и в них они находили то, чем можно было поживиться. Вот в такую категорию и входили Британские острова.

Иудеи в древней Англии

Полагают, что иудеи начали посещать Британские острова достаточно давно, ещё до нашей эры. Тогда Британские острова назывались Оловянными, поскольку именно там, в Корнуолле, во 2 тыс. до н.э. обнаружились богатейшие во всей Европе запасы этого металла, так необходимого для производства бронзы. (Кто не в курсе, бронза – это сплав меди и олова в пропорции 90% и 10% соответственно.



По сравнению с чистой медью этот сплав обладает повышенной твёрдостью, прочностью, легче плавится и тяжелее ржавеет). Эти запасы не иссякли и по сей день, и, хотя добыча олова прекратилась в 1998 году с закрытием последней шахты Саус Крофти (South Crofty), олово в Корнуолле ещё есть и периодически поднимается вопрос о возобновлении его добычи.

А тогда тысячелетия назад юго-запад Англии переживал торговый бум – британское олово экспортировалось по всей Европе, всему Средиземноморью и Восточной Азии. Покупали его и иудеи – через государство Тартесс (юго-запад современной Испании), который на протяжении почти 1500 лет был главным посредником при вывозе олова из Британии и при изготовлении бронзы для всех стран Средиземноморья.

Государство Тартесс, его сфера влияния и близлежащие греческие и финикийские колонии

О торговых связях древних иудеев и Тартесса отмечено в Торе: «Таршиш торговал с тобой ради изобилия всякого Б-гатства; серебро, железо, свинец и олово отдавали за товары твои…» [9] Таршиш из Торы и есть испанский, вернее, этрусский Тартесс [10] (по одной из теорий Тартесс был основан этрусками из Малой Азии). Поставками олова иудеям занимались в основном финикийцы и тартессийцы.

Считается, что металлы для украшения для храма Соломона поставлялись из британских шахт. Об этом писал английский юрист и историк Эдвард Кризи (Edward Creasy, 1812-1878) в своей книге «История Англии с древнейших времён по настоящее время»: «Великолепные украшения для Храма Соломона обеспечивали, в основном, британские шахты» [11].



Адепты библейской археологии заявляют, что в дренажных трубах, найденных в районе храма Соломона, методом изотопного анализа, нашли свинец из Мендип Хиллз, что в Сомерсете (Mendip Hills, Somerset), а в медных изделиях, которые его украшали и которые датируют не позднее 1000 г до н.э., нашли британское олово. К сожалению, ссылок на эти исследования они не приводят, и мне найти их тоже не удалось.

Выше было указано, что британское олово иудеям привозили финикийцы и тартессийцы, но никто не мешал древним иудеям торговать с Оловянными островами самим. Тем более, в Библии (Торе) упомянуто, что иудейский царь Соломон имел флот [12].



Хотя использовать Библию в качестве исторической книги следует с превеликой осторожностью из-за полного отсутствия дат и имён у некоторых её персонажей (безымянные фараоны), наличия несуществующих царей и географических названий, присвоение имён одних правителей другим, каких-то безумных в своей фэнтезийности военных побед, например, 300 против 120 000 и т.д.

Так что теоретически можно предположить, что иудеи могли приплывать на Британские острова, то ли сопровождая финикийцев, то ли самостоятельно. Однако пока, кроме предположений, нет никаких материальных свидетельств пребывания иудеев в Британии в те давние времена.

Что касается посещений иудеев островов во время поближе к нашей эре, то никаких приличных доказательств тоже нет. Существует лишь христианская легенда о новозаветном персонаже по имени Иосиф Аримафейский (тот, который, по этой легенде, забрал тело Христа с креста и поместил в своей усыпальнице). По ней он был очень богатым и знатным человеком, членом Синедриона и был вхож к римскому прокуратору. Источником его богатства христианская легенда называет торговлю британским оловом.

Более того, по легенде он несколько раз посещал Британию вместе с подростком-Иисусом, в частности, в деревню Приди (Priddy), что в Мендип Хиллз, а после зверского убийства Христа он и вовсе переехал в Британию и основал первую христианскую общину в Гластонбери.

Однако всё это легенды, не подтверждённые никакими документальными источниками, кроме старой присказки местных жителей, когда хотят уверить в своей уверенности в чём-либо – «Так уверен, как наш Господь был в Приди» (As sure as our Lord was at Priddy) и начальные строки рождественского гимна, который поют дети в этой деревне: «Иосиф был торговец оловом, торговец оловом, торговец оловом» (Joseph was a tin merchant, a tin merchant, a tin merchant), и далее описывает его прибытие на остров на корабле.

Прямо скажем, доказательства, так себе. Особенно, если знать, что тот, кого сейчас называют Иисусом Христом, иудеем не был и пришёл к ним в зрелом возрасте, чтобы спасти от паразитов «погибших овец дома Израилева» (и только их); соответственно, в юношестве с Иосифом в Англию не ездил. И убивали его на 1000 лет позже, чем говорит нам библейская легенда. И вообще, библейский Иисус Христос скомпонован из биографий двух человек, разнесённых во времени на это самое тысячелетие. Однако, это уже совсем другая история.

Известнейший в Британии антиквар, историк, топограф и герольд Вильям Кэмден (William Camden, 1551-1623) написал книгу с длинным названием «Британия или хорографическое описание Великой Британии и Ирландии с прилегающими островами», которую можно назвать одной из первых британских энциклопедией. Книга изначально была написана на латыни в 1586 году и название её было таким же длинным («Britannia, florentissimorum regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae et Insularum adjacentium ex intima antiquitate chorographica Descriptio»)), а в 1610 её перевели на английский.

В ней, в частности, говорится, что, согласно Диодору Сицилийскому и Тимею-историку у Плиния (книга 6 гл. 8, 9) древние британцы занимались добычей и торговлей оловом ещё во времена Августа (63 г до н.э. -14 года н.э.), транспортируя его в Галлию, в город Нарбонн. А правившие островом саксы (с 5 по 11 вв н.э.) не вмешивались в это дело, разве что только, если необходимо было нанимать сарацинов, так что местные жители по сей день называют брошенные шахты «заброшенные сарацинами» (Attal-Sarisin). [13]

Причём, спросите вы, здесь сарацины?

Дело в том, что Джон Витакер (John Whitaker, 1735-1808) – английский историк и священнослужитель – в своей книге «Происхождение арианства» (1791) отмечает следующее: «…Иудеи называли себя, и их также называли бриты Корнуолла, сарацинами, теми, кто по-настоящему происходил от Сары…» [14]. Там же Витакер пишет, что «…в Корнуолле иудеи ранее были очень многочисленны, привлечённые прибылями от торговли оловом и занимались управлением оловянными шахтами…» [15] Причём, иудеи эти были из колена Асирова.

По неподтверждённой цитате из Вильяма Кэмдена (в английском варианте её нет, а латинского текста нет в Сети), тем не менее, её цитируют все англоязычные исследователи истории иудеев в Англии, «купцы колена Асирова работали на оловянных шахтах Корнуолла, но не как рабы, а как владельцы и экспортёры…» Примечателен тот факт, что, согласно библейской легенде, вышеупомянутый Иосиф Аримафейский происходил из этого колена.

Ричард Полвил (Richard Polwhele, 1760-1838) – корнуолльский священник, поэт и историк Корнуола и Девона в книге «История Корнуолла» (1803 г) так же, как и Джон Витакер пишет о том, что «иудеи, по видимому, называли себя сарацинами или так их прозывали бритты Корнуола…» [16]

Иудеи на Британских островах в первое тысячелетие нашей эры

О присутствии иудеев на Британских островах в первом тысячелетии нашей эры также нет материальных свидетельств, в крайнем случае, об их присутствии в сколь-нибудь заметном количестве. Одно не вызывает сомнений – некоторое количество иудеев на островах жило постоянно, а некоторые бывали наездами. Первые, скорее всего, находились там в качестве соглядатаев и разведчиков и были зародышем современных саяним, а вторые могли прибывать в Британию по своим торговым делам, например, торговля оловом или торговля рабами.

О том, что иудеи издревле занимались работорговлей, есть многочисленные исторические исследования. В частности, в раннем средневековье (5-11 век) их называли радхонитами (ивр. ‏רדהנים radhanim). Они вели торговлю от долины Роны во Франции до восточных границ Китая.



Их торговая сеть охватывала большую часть Европы, Северной Африки, Ближний Восток, Центральную Азию и некоторые части Индии и Китая. Одним из центров мировой работорговли была столица Хазарского каганата город Итиль.

Кстати сказать, как это ни странно, но компаньонами иудеев-работорговцев были норманны. «Мы привыкли видеть в евреях и норманнах антагонистов, ибо они, в самом деле, весьма непохожи друг на друга.



Но в политических коллизиях, особенно диктуемых элементарной алчностью, симпатии, основанные на сходстве психологических складов, уступают место расчёту, пусть даже самому циничному. Искренность в таких случаях не только не нужна – она вредна.

И поэтому рахдониты спокойно использовали викингов, оставляя тех в уверенности, что они не являются игрушкой в руках опытного партнёра. Больше того, когда иудеи проиграли ставку на гегемонию в мировой торговле, норманны, напавшие на Англию, взяли с собой евреев, и те с 1100 г. держали в своих руках кредитные операции английских королей и их вассалов…» [17]

Даже Папа Римский Григорий (540-604) жаловался в своих письмах на иудеев-работорговцев, которые занимались сей деятельностью на севере Галлии (Epistolae, ix. 35, 109, 110). Существует исторический анекдот: в 573 году Григорий увидел на рынке рабов бледных белокурых английских мальчишек из Дейры (Deira), подданных короля Эллы (Aella), он произнёс: «Non angli, sed angeli, sichristiani» («Не англы, но ангелы, если христиане»). Результатом этого знакомства было распоряжение Папы пресвитеру Кандидусу (Candidus) в Галлии выкупать молодых английских рабов и размещать их в монастырях, чтобы подготовить их к миссионерской деятельности в Англии.

Весьма скудные сведения о наличии иудеев в Британии сохранились лишь в хрониках христианских епископов, которые относятся к пасхальным обрядам евреев и являются повторением обычных канонических постановлений об отношениях между иудеями и христианами. Например, такой закон:

«…Если женщина-христианка берёт дары у иудеев или совершает с ними грех, отлучить её от церкви на год и пусть она живёт в скорбях, и кается девять лет… , а если с язычником, то каяться должна семь лет… Если кто-нибудь пренебрежёт советом Ниценского Синода и справит Пасху с иудеями на 14 лунный день, он будет отлучён от церкви, пока не покается перед смертью…» [18]

Раннесредневековый христианский историк Беда (673-735), именуемый уважительно «достопочтенный» в «Церковной истории народа англов», описывает конфликт между римским и британским христианством, их споры по поводу формы тонзуры, а именно, в каком месте брить голову, и празднования христианской Пасхи. Так вот, британские христиане «праздновали Пасху не в должный день, но с четырнадцатого по двадцатый дни лунного месяца» (то есть она совпадала с иудейским Песахом).

[19]

В 740 году архиепископ Йорка Эгберт (Eсgbright или Ecgbert) издал эдикт, который гласил: «Ни один христианин не должен переходить в иудаизм или разделять пищу с иудеями», а также «Если христианин продаст христианина иудею или язычнику, объявить ему анафему, как написано во Второзаконии». (Canonical Excerptiones, параграф 146, 149) [20].

В 833 году король Мерсии Витлаф (Wichtlaf, King of the Mercians) издал хартию, которой подтвердил право собственности этого монастыря на землю, недвижимость и имущества, а также всех даров, которые были поднесены этому монастырю его предшественниками или его дворянами, либо христианами, либо иудеями. [21]

Также есть сведения, что англо-саксонский король Кнуд Великий (995-1035) изгонял иудеев из Англии в 1020 году. [22] Жак Баснаж де Боваль (1653-1723), французский протестантский богослов и историк, уроженец Руана, написал «Историю евреев» (1706), а также «Иудейские древности, или критические заметки о республике евреев» (1713), в которых отмечал, что иудеев изгоняли из Англии в начале 11 века и они вернулись туда уже после норманнского завоевания. Свои источники эти два автора не раскрывают, но они ясно дают понять, что некоторое количество иудеев определённо проживало на Британских островах.

Иудеи и норманнское завоевание Англии

Наиболее внушающим доверие образом история иудеев в Англии задокументирована с 11 века нашей эры. В 1066 году на Британские острова высадился нормандский герцог Гильом, завоевал Англию и стал её королём под именем Вильгельм I. Он наиболее известен под именем Вильгельма Завоевателя.

Мотивы его поведения представляют для нас несомненный интерес. С точки зрения обывателя, естественно, лучше быть королём Англии, чем герцогом Нормандии. Однако Гильому пришлось совмещать две, так сказать, должности. И, как проницательно отмечал киношный граф Калиостро, для сидения на двух лошадях вполне может статься, что «седалища не хватит». Это, и впрямь, была та ещё головная боль.

Спрашивается: зачем Гильома понесло через пролив претендовать на трон другой страны, когда у себя в Нормандии он только-только навёл порядок, усмирив разгулявшихся баронов, а позже отбившись от короля Франции и графа Анжуйского, прирезал себе немалое количество земельки, на которой нужно было наводить порядок? При этом, ситуация получается очень неоднозначная. Английский король в этом случае является вассалом короля французского, поскольку одновременно является нормандским герцогом.

С претензиями на английский трон вообще какая-то история очень мутная вышла. Вроде, как Эдуард Исповедник, состоявший в родственных связях с Гильомом, пообещал ему английский трон. Кроме того, герцог женился на девушке, предком которой по материнской линии был английский король. Да и по отцовской линии нормандский герцог был внучатым племянником дамы, которая сподобилась иметь в мужьях целых двух английских королей.

В общем, как бы надо было идти и садиться на английский трон. Но вот незадача, Эдуард умер, а англо-саксы на его место избрали некоего Гарольда Годвинсона из самой могущественной и богатейшей аристократической семьи королевства, который ещё при жизни Эдуарда занимался делами государственными. Считается, что Гарольд принёс клятву верности Гильому и признал его наследником английской короны, когда посещал Нормандию.

Гарольд приносит клятву верности Гильому. Гобелен из Байё

Однако, англо-саксонская знать никого кроме Гарольда на английском престоле видеть не хотела, поэтому пришлось Гильому собирать армию и вторгаться.



Англию-то Гильом завоевал и отстранил англичан, вернее англо-саксов, которые пять веков правили островом, от всех важных постов, как в церкви, так и в государстве, но постоянно курсировал между странами, унимая то нормандских баронов, то английских графов, которые так и норовили поднять восстание. Однажды он три года не появлялся в туманном Альбионе, улаживая нормандские дела.

И чего, спрашивается, так надрываться? Кому оно нужно было? Оказывается, было кому.

Известно, что с собой в Англию нормандский герцог Гильом взял группу товарищей иудеев сефардов из Руана (столицы Нормандии). Менее известно то, что именно эти товарищи и финансировали его военную компанию, ведь содержать 7-тысячную армию, это Вам не кот начхал, а у иудеев, как известно, деньги водились и немалые, которые они с превеликой радостью ссужали на войны и революции, прекрасно зная, что во время оных все вложения отобьются сторицей.

Вот и ответ на вопрос: зачем Гильому нужно было тащиться через пролив и проливать кровь? Это не Вильгельм привёл иудеев, а они стимулировали его на захват территорий и всю славу великодушно оставили ему (как оставили славу Тарику ибн Зияду в мусульманском завоевании Испании, за которым стояли испанские иудеи). Хотя великодушием тут не пахнет. До поры до времени им надо было оставаться в тени, «за троном правителя».



Некоторые авторы отмечают тот факт, что Гильома спонсировали иудеи, хотя и осторожно, используя выражения «скорее всего», «возможно», «частично» и пр. Однако Британская энциклопедия выражается вполне однозначно: «Вильгельма Завоевателя финансировали иудеи, изгнанные из Испании и, заручившись благосклонным нейтралитетом императора Священной Римской империи Генриха IV и с одобрения Папы Александра II, он вторгся в Англию в 1066 году». [22]

Есть здесь, однако, непонятный момент. Энциклопедия говорит об иудеях, изгнанных из Испании. Ясное дело, что это сефарды, раз упоминается Испания. Но из истории нам неизвестно, что иудеев изгоняли в 11 веке из Испании, впрочем, как и из Англии.

В том, что из Англии иудеев могли изгонять в 11 веке, нет ничего удивительного, если принять во внимание тот факт, что по ведическим законам белые люди преступников изгоняли, а не казнили. А то, что англо-саксы раннего средневековья подчинялись ведическим законам или, по крайней мере, их элементам, которые они использовали в своей социальной системе, свидетельствует ведический знак – свастика – на

щите Гарольда в момент его смерти в битве с Гильомом, который изображён на гобелене из Байё (Bayeux Tapestry), который по преданию вышила жена Гильома Матильда.

Смерть Гарольда от стрелы в глаз. Гобелен из Байё

Что иудеям могло понадобиться в Англии

Не только жажда наживы вела иудеев на Британские острова. Хотя, конечно, никто не отменял первоначальную задачу, поставленную им «высоким руководством» – накопление капитала, что они и делали везде, где только возможно. Но не только за этим социальные паразиты отправились на остров на западной окраине континента.

Дело в том, что в 998 году наступила «Ночь Сварога» – время, когда наша планета вошла в область пространства, которая контролируется так называемыми Тёмными Иерархиями – инопланетными паразитами. Светлые в такие времена планету официально покидают, дабы не спровоцировать ни конфликт, ни войну, и паразиты за отпущенное им время развивают бешенную активность, чтобы максимально и легально укрепить свои позиции, а не сидеть тихо, как мышь под веником или осторожно действовать исподтишка, как они это делают, когда планета находится в области пространства, которую контролируют Светлые Силы.

И тогда они поступили точно так же, ринувшись во все стороны подминать под себя земли, занятые белой расой. Имеются в виду те земли, где и правители и народы принадлежали к этой расе, поскольку в тех землях, где правители и высшая каста были людьми белой расы, а управляемый ими народ – нет, паразиты к последней «Ночи Сварога» уже прибрали к рукам, (например, Персию, Вавилон, Хазарию) за предыдущие Ночи.

В последней стране они добились особенных успехов, создав Хазарский каганат, торговые метастазы которого проникли практически во все страны Земли. Если бы не киевский князь Светослав Храбрый, уничтоживший эту раковую опухоль на теле нашей планеты, иудеи бы выполнили планы своих кураторов, а мировая паразитическая система была бы построена на Земле ещё 1000 лет назад.

Проект памятника Светославу в Белгородской области по проекту Вячеслава Клыкова. В реале со щита поверженного врага убрали магендавид

Однако, потерпев сокрушительное поражение, иудеи не впали в ступор и депрессию, не отказались от своих планов, а произвели их корректировку и решили строить паразитическую систему с другой стороны, подальше от земель людей белой расы, где полностью доминировало ведическое мировоззрение (хотя и его они стали энергично уничтожать, ринувшись крестить Русь).

То есть причина захвата Британских островов гораздо более серьёзная, чем подсаживание на трон своего человечка и извлечение из этого финансовой прибыли, пусть и значительной. Им нужна была своя империя. Они решили перенести её с юга-востока на северо-запад, тем более, что трамплин в виде Франции у них уже имелся. К 11 веку Франция была плотно оккупирована иудеями почти 4 века. К 7 веку они зачистили правящую династию Русов-Меровингов и начали править иудеи-мажордомы, занявшие их место.

У социальных паразитов это почти получилось. Внук Вильгельма Завоевателя Генрих II (1133-1189) был одним из самых могущественных монархов 12 века, владения которого простирались от Пиренеев до Шотландии

Держава Генриха II

В следующей части статьи я расскажу вам о том, почему социальные паразиты выбрали нормандского герцога в завоеватели Англии, как иудеи сломили её социальную систему и о последствиях этого слома для страны.

Елена Любимова

