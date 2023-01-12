Выступая с новогодней речью, президент Финляндии Саули Ниинисте сопоставил действия России в отношении Украины с политикой Сталина в военной кампании 1939 года. Ниинисте заявил, что Путин якобы допустил ту же «серьезную ошибку», что и Сталин, когда принял решение о начале боевых действий на территории Украины.

«Нельзя не задуматься о сходстве ситуации с нашей зимней войной, когда Советский Союз предполагал, что он войдет в Хельсинки в течение двух недель», — заявил президент Финляндии. — Мы приняли дело украинцев как свое. И поддержка Украины только крепнет». При этом он назвал Россию «страной с авторитарным правлением».

А ведь ранее тот же Ниинисте делал более трезвые заявления и выступал за продолжение сотрудничества с Россией. «Мы должны продолжать сотрудничать хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», — заявлял он, призывая мировое сообщество «разговаривать с Москвой». Однако теперь, как явствует из его новогодней речи, лидер Суоми тоже фактически примкнул к хору русофобов, которые последнее время усиленно разжигают в Финляндии неприязнь к России и русским.

Сообщая о событиях на Украине, финские СМИ транслируют сегодня только точку зрения Киева, российская армия представляется ими ордой убийц, садистов и насильников. Противоположные мнения в стране объявлены «кремлевской пропагандой», за которую следует карать. В ходе опроса, предпринятого газетой Helsingin Sanomat, 40% респондентов заявили, что обеспокоены тем, что, по их мнению, боевые действия на Украине могут распространиться на Финляндию. Мол, Россия, расправившись со «свободолюбивыми украинцами», может взяться за Суоми.

Все это оборачивается бурным ростом русофобии и открыто неприязненным отношением к туристам из РФ и к тем русским, которые находятся на территории Финляндии. А ведь на территории этой страны постоянно проживает около 91 тыс. русских. Это третья по численности этническая община после собственно финнов и шведов.

«Телевизионная пропаганда о том, что нужно задушить Россию, очень активная», — заявила Наталья Гуллстен, кандидат в финский парламент от партии «Альянс свободы». Хотя сейчас с энергоносителями большая проблема: газ из России больше не поставляют, АЭС не построили — в 2022-м финны по своей инициативе разорвали контракт с Росатомом, добычу торфа прекратили из-за вреда экологии, поэтому сейчас Финляндии брать их неоткуда. Теперь дорожает всё, но обвиняют в этом почему-то русских. Мало того, повсюду сейчас ищут «российских шпионов».

Активно нагнетают страхи по поводу мнимой «российской угрозы» и официальные финские власти. Так, недавно директор по исследованиям Европейского центра борьбы с гибридными угрозами Ханна Смит заявила, что сделки россиян с недвижимой собственностью в Финляндии представляют угрозу национальной безопасности. Как пояснил председатель парламентского комитета по контролю над разведкой Мика Кари, обсуждается возможность полного запрета покупки недвижимости для россиян. А министр обороны страны Антти Кайкконен уже предупредил, что власти могут отнимать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии. По его словам, эта мера затронет объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства».

В октябре 2022-го уже был создан прецедент – финское Минобороны запретило женщине из России купить дом в городе Котка. Впрочем, такое началось в Финляндии еще до начала СВО. В 2019 году в стране с явным прицелом на Россию были приняты законы, согласно которым все покупатели недвижимости из-за пределов Евросоюза обязаны предоставить специальное разрешение, выданное Министерством обороны.

Неприязнь к русским проявляется даже в сфере культуры. Так, например, переехавшую в Суоми из России участницу финского шоу «Голос» (Voice of Finland) Марию отстранили от участия в вокальном конкурсе, так как она обладает двойным гражданством и российским паспортом.

Мария переехала в Финляндию семь лет назад из Санкт-Петербурга. Она давала уроки финнам, выступала на концертах и считала себя полностью интегрированной — пока ей не дали понять, что это не так.

В ноябре внезапно объявили о закрытии клуба «Чайка», с 2015 года проводившего для русскоязычных пенсионеров в Хельсинки различные занятия и кружки по интересам, а также помогавшего им решать разные бюрократические вопросы. В «Чайке» числилось 360 человек, но финский Фонд Святой Елены решил прекратить деятельность «Чайки» и пожилым людям пришлось поспешно упаковывать инвентарь клуба и вывозить его.

Многие годы в нашей стране твердили о «дружественной Финляндии», финны в Петербурге всегда были желанными гостями, активно развивалось взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Описывая, как после Второй мировой войны в Финляндии произошло «экономическое чудо», Сусанна Фелльман на страницах газеты Yie, отмечала, что политика в те годы велась финнами «очень прагматично», признавая, что одним из важных гарантов экономического процветания страны «была надежная торговля с Советским Союзом».

«Но с распадом СССР история успеха подошла к концу, — указывает она. — Рабочие места из Финляндии стали перемещаться в страны с демпинговым уровнем зарплат, и на спайку между промышленностью и социальным сектором, некогда самоочевидную, обрушились серьезные испытания».

Финляндия стала переориентировать свои экономические связи на Запад, а Брюссель и США начали еще более активно стремиться вбить в клин в ее отношения с Россией. Нарастающая в Европе русофобия стала становиться трендом и в Финляндии.

В результате, согласно данным финского аналитического центра EVA, отношение жителей Финляндии к РФ сегодня резко отрицательное — о негативном восприятии России заявили 85% опрошенных. И лишь 7% респондентов согласились с утверждением, что «у финнов сейчас нет причин отрицательно воспринимать своего восточного соседа, хотя у России есть свои проблемы». Если сравнивать с опросом, проведённым полтора года назад, рост антироссийских настроений составил 40%.

«Такое значительное изменение является исключительным в истории проведения данного опроса», — говорится в отчете EVA.

Конечно, в истории отношений между Россией, когда она превратилась в СССР, и Финляндией не все было гладко. Советскому Союзу пришлось силой отодвигать советско-финскую границу от Ленинграда после того, как возникла угроза нападения на СССР гитлеровской Германии. Но ведь поначалу в Москве воевать вовсе не собирались – финнам предложили в Карелии территорию в два раза больше, чем у границ крупнейшего индустриального центра СССР, но они категорически отказались.

Однако теперь ясно, что, как и сегодня на Украине, у СССР тогда просто не было другого выбора. Если бы граница не была отодвинута, то после нападения Германии Ленинград мог бы быть захвачен в первый же месяц войны с катастрофическими для нашей страны последствиями. Однако после войны Сталин не отдал Маннергейма под суд Нюрнбергского трибуна, и не превратил Финляндию, прежнего союзника Гитлера и участницу блокады Ленинграда, в одну из советских республик, хотя вполне мог это сделать. Не стоит также забывать о том, что самому своему существованию, как отдельного государства, финны обязаны Российской империи, о чем сегодня они, как видно, вообще забыли.

Шесть веков Финляндия находилась под властью соседней Швеции. Никакой независимости и автономии у них не было и в помине. В 1809 году по условиям Фридрихсгамского договора, которым закончилась последняя русско-шведская война, Швеция навсегда отказалась от Финляндии в пользу России.

Александр I объявил о создании Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Но фактически Финляндия стала отдельным государством, автономией с весьма обширными правами. В феврале 1809 года был созван сейм и, если в России император был самодержцем, то в Финляндии русский царь был конституционным монархом. А управлялась она самими финнами. У них были конституция, свои законы, свои суды, своя полиция, была в ходу финская марка. Имелась даже своя армия и таможня на границе с Россией.

Именно Россия превратила Финляндию из захудалой шведской провинции в развитое автономное государство. Финляндия оказалась под мощной защитой, и никто не смел на неё нападать.

По экономическому развитию Финляндия обгоняла даже Донбасс и Урал, разве такое могло быть с «бесправной колонией царизма»? Кроме того в 1811 году Финляндия получила от России еще и щедрый подарок — Выборгскую губернию, так называемую Старую Финляндию, которую отвоевал у шведов Пётр I. И с этим подарком Финляндия в 1917 году обрела независимость.

При этом российские императоры не проводили никакой «русификации», как лживо твердят сегодня на Западе, даже наоборот. При Александре II в 1863 году финский язык стал обязательным в делопроизводстве, судопроизводстве и преподавании, хотя до этого в Финляндии всё делалось на шведском языке.

Благодеяния России по отношению к Финляндии доходило до того, что это вызывало возмущение в Европе. Выдающийся русский публицист и философ Николай Данилевский полтора века назад писал: «Сделанное Россией для финской национальности будет, без сомнения, оценено беспристрастными людьми; во враждебном лагере возбуждает оно пока только негодование, доходящее иногда до смешного. В мою бытность в Норвегии меня серьезно уверял один швед, что русское правительство из вражды к Швеции, искусственно вызвало финскую национальность и сочинило, с этой именно целью, эпическую поэму Калевалу».

И вот сегодня рост русофобии в Финляндии обернулся тем, что в Хельсинки приняли решение о вступлении в НАТО, хотя все послевоенные годы наша страна никаких поводов для того, чтобы финны могли ее опасаться, не давала.

Еще в ноябре 2016 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на тему свежего на тот момент доклада, подготовленного полицией безопасности Финляндии. В этом документе содержалось утверждение, будто россияне, приобретающие в Финляндии недвижимость, якобы могут потом использовать её для размещения своих военных.

«Я вообще не знаю, как можно жить в таком ощущении постоянного страха. Мне кажется, так недалеко и до паранойи. Те, кто занимается этой русофобией, не очень хорошо отдают себе отчет в том, что, бесконечно запугивая свое собственное население, они потом будут иметь проблемы: на каком-то этапе фобии могут перейти в манию», — заявила тогда по этому поводу Захарова.

Что ж, такое, как видно теперь, и произошло. Русофобия и в самом деле превратилась в Финляндии уже в паранойю. В опасную и вредную для самой этой страны манию.





