В экономике существуют тренды, которые неизбежно должны закончиться коллапсом, если их что-то не прервет. Такова западноевропейская цивилизация, таков и азиатский способ производства. Если давать долгое время заложенным в них потенциям развиваться беспрепятственно, то они сколлапсируют с неизбежностью. Суть в том, что нельзя предмет сжимать до бесконечности, наступит момент, когда он обязательно сломается. Нельзя и расширять предмет до бесконечности – он разорвется при расширении.

– Есть такое понятие, как «экономический коллапс». Это сложно, но я вам объясню на простых примерах. Если каждый день на несколько граммов снижать лошади норму питания, то некоторое время будет наблюдаться экономия на кормах, и лошадь ничего не почувствует. Но в результате лошадь раньше или позже, но неизбежно падет. Другой известный пример: если лягушку посадить в кастрюлю с холодной водой и медленно доводить воду до кипения, то она ничего не почувствует, даже не попытается выпрыгнуть – просто постепенно сварится и погибнет.

Русофобия – духовная дикость На мой вопрос, что такое русофобия, мой собеседник ответил: русофобия – явление не политическое и не националистическое . Оно не связано с определенной партией или этническим выбором. Прежде всего, русофобия – это политическая оболочка дикости и необразованности. Поэтому русофобом может быть и русский человек, и нерусский. Тут дело в качестве образования и воспитания. Русофобия – удел агрессивной дикости, воинствующего невежества, которые восстают против культуры, нравственности и будят в человеке зверя. Русские в силу прямого наследия Римской и Византийской империй (вместе с греками и армянами) являются носителями того цивилизованного начала, которое европейцы в значительной степени уже утратили, а, по сути, изначально были лишены, и потому именно русские стали мишенью для дикарей. Тут все очень просто: чем больше дикости – тем больше и ярости. Самые примитивные европейцы в наибольшей степени русофобы. Если бы обезьяны умели поднимать национальный вопрос, они были бы самыми образцовыми русофобами. С этого и началась наша беседа…



Как западноевропейский капитализм, так и азиатский способ производства могут существовать, только если их что-то сдерживает, мешает до конца реализовать внутренние потенции. И так сложилось, что это идеи, идущие из России. Я часто говорил шведам, например: понимаете ли вы, что вся ваша замечательная жизнь стала возможной только лишь потому, что есть мы, Советский Союз? При этом я лукавил…

– Вы не верили в роль СССР как угрозы капитализму и противовеса Западу?

– Нет, в это я как раз верил и верю. Да и о чем говорить, когда теперь все предельно ясно – нет СССР, нет и веселой беззаботной жизни на Западе. Я лукавил в другом, называя жизнь шведов замечательной…

– А она разве не такова?

– Это жизнь уродов. Голодный человек, попав в их грибное царство, некоторое время будет, конечно, отъедаться и ни о чем не думать. Но сытости-то хватало и у нас до либеральных «реформ». Однако плотно набитый желудок не мешает человеку становится законченным выродком.

Вот чисто школьный пример. Шведский курс «Современная семья». На первом уроке, который преподают учителя, рассказ о семье, которая жила в «гражданском» браке (по-шведски «самбо», даже слово особое придумали!). В этой семье родили детей и разошлись. Сейчас у них другие партнеры, и с детьми тоже полная неразбериха, что называется «современной шведской семьёй». Но это только начало. Далее, интервью с отцом-гомосексуалистом, который вместе с матерью-лесбиянкой искусственно зачали ребенка и теперь его воспитывает.

Сын живет одну неделю с папой, а одну неделю с мамами – Анной и Лизой. Для сына это естественно. Но иногда он говорит, что хочет, чтобы они жили все вместе, вчетвером: сын Иван, его отец Ула, матери Анна и Лиза. Но тогда отец объясняет сыну, что мама и Лиза влюблены друг в друга и они хотят жить в собственной квартире. Поэтому они так и продолжают жить: папин дом и мамин дом.

Затем статья о том, когда гомосексуалисты и лесбиянки получили права в Швеции и им официально разрешили усыновлять детей как любом браке и т.д. Дана информация, где об этом можно прочитать больше, адрес в интернете. Дальше помещена шкала роста гомосексуальных и лесбийских браков. Все это соседствует с текстом о том, как плохо, когда женщина должна выйти замуж, родить детей, растить их и заботиться о муже, о всех родственниках.



А в Швеции сейчас все изменилось к лучшему: не надо жить с человеком, если ты его не любишь, права женщин и мужчин одинаковы, и социальный статус не зависит от того, женат ты или разведен… Затем идет большая статья о том, как детям доносить на своих родителей. Дальше рассказывается о стариках, которые прожили очень тяжелую жизнь вместе друг с другом и имея много детей.

Любой нормальный человек понимает, что такого паноптикума нельзя допускать, и что Россия – самый грозный страж на пути у такого рода практик, свойственных западной ущербной цивилизации.

– …Которая с неизбежностью породила бы полный коллапс жизни, если бы не благотворное многовековое влияние России?

– Именно так. Это же социопатология крайней степени, которая расцветает в западном обществе. Чем выше человек в своем социальном статусе на Западе – тем он по сути своей дегенеративней.



Вот только один пример: знаменитый французский актер Ален Делон судился с собственным сыном Энтони за право использовать бренд «A. Delon» для парфюмерии. Вы можете себе представить, что отец не только не дал сыну собственного имени, но даже оспаривает собственного сына право пользоваться общей, в паспорте записанной фамилией?



И вот что интересно: как он, представитель публичной профессии, не боится общественного мнения? Значит, такое в Европе в порядке вещей! И зачем ему, старому, деньги за одеколон, он что, с голоду умирает?! В свое время публицист И. Солоневич описывал аналогичную ситуацию суда отца и сына, рыбаков в Германии, за части озера, на котором они ловили рыбу. Но то какие-то рыбаки начала ХХ века, а то сам Ален Делон!

Для меня вполне очевидно, что не только экономические, но и морально-этические, жизнеутверждающие идеи из России служат сохранению западной цивилизации. Русские инновации, русская философия и мировоззрение, наконец, страх перед русским вторжением – делает этих ущербных в какой-то степени людьми.

– Вы не преувеличиваете?!

– Эти несчастные, когда пускаются в самостоятельное умственное творчество, порождают такое убожество, что становится смешно и страшно. Вот американский закон, принятый серьёзно, легитимно, путем голосования: в Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде. Или другие такие же образчики умственной деятельности американцев: в Балтиморе не разрешается приходить в театр со львами. В Нью-Орлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам.

В городе Зайон в Иллонойсе запрещается давать зажженые сигары кошкам, собакам и другим домашним животным. В Хартфорде в Коннектикуте официально местными законодателями запрещено переходить дорогу на руках.

В Нью-Йорке тем, кто спрыгивает с крыш зданий, грозит смертная казнь (это самый верный способ самоубийства: если не разобьешься – сожгут на электрическом стуле.)

Можно ли с такими законами самостоятельно проторить дорогу в будущее для человеческой цивилизации? Здесь не смеяться нужно, а плакать. Перед нами дикость и невежество, умственная неполноценность, социопатия в чистом виде. Естественно, из них вырастает и русофобия: охвостью цивилизации страшно даже смотреть на её локомотив – Россию. Думаете, они когда-нибудь вышли бы в космос, если бы не соревновались с русскими?

Русское давление на этих инвалидов ума проявляется в двух формах: подпитки и давления. И то и другое для них очень плодотворно. Русская слабость заключается в том, что русские, построив что-либо, тут же ломают это и начинают строить новое, а люди, менее активные, получают от построенного больше материальной выгоды, потому что не ломают сразу.

– Получается, что действия по защите и поддержке русских, как народа, всегда совпадают с защитой и поддержкой человечности, общечеловеческой культуры, цивилизации, а действия, враждебные русским, с неизбежностью содержат в себе вражду к гуманистическим идеалам?

– Это связано с русской исторической миссией, которая шире всяких этнических границ. Возьмем Прибалтику или Западную Украину. В чем там выразилась русофобия? В маршах недобитых легионеров SS и прочего гитлеровского отребья.



Они ненавидят русских, но разве их ненависть этническая? Разве гитлеровцы только русских убивали? Фашизм воевал с мировой культурой и планетарной человечностью, попирал общечеловеческую мораль. Таким образом, мы наглядно видим, что и в Прибалтике, и на Украине, и, кстати, у нас, в Закавказье, русофобия необратимо сливается с мизантропией, с человеконенавистничеством в самом широком смысле.

Развитый человек русофобом быть не может. Взгляните, какие районы Украины самые экономически развитые, самые сытые? Восточные, там, где живут русофилы. А какие самые ущербные, нищие, бесперспективные, дотационные? Западная Украина, где много русофобов. Получается, не только русофобов, но и просто ограниченных, потому что экономику и свой быт они наладить не в состоянии.

– Как вы думаете, с чем это связано?

– Очень просто. Люди учатся, развивают мозг, духовно растут и постепенно начинают понимать русскую историческую миссию. Когда русский врач Пирогов придумал анестезию (обезболивание при операциях) – он её придумал не только для русских. Для всех. И Гагарин полетел в космос для всех. И лампочка Ладыгина не только у русских горит в домах, и трактор Блинова не только русские земли пашет, и вертолеты Сикорского, и телевизоры Зворыкина…



Тут и назвать все технические русские революции, произведенные в мировой науке, не представляется возможным: это будет целый фолиант, а не интервью. Именно русские цари придумали разрядку международной напряженности, разоружение и международный арбитраж, ныне воплощенные в работе ООН. А если бы они этого не придумали – войны и доселе начинались бы, как во времена Бисмарка…

Впрочем, сейчас, когда Россия ослабла, так и происходит. Самые большие ценности во всем мире – миролюбие, антивоенные инициативы – это русская миссия на планете и без русских её выполнить некому. Я говорю русофобам: ну что пыжитесь, вы же без русских захлебнетесь в собственной кровавой блевотине, потому что механизма торможения органически лишены. Русофобы на Балканах, например – это ведра, наполненные вырванными глазами политических противников.



Так хорватские усташи поступали с сербами. Я думаю, здесь очевидно, что хорваты – русофобы, одновременно с тем и противники всякой человеческой цивилизации, всякого гуманизма, в котором заключена забота о человеке.



Я не придумал это, только подметил, и прошу вас тоже засвидетельствовать: НАСКОЛЬКО ВСЕ, ЖЕСТОКИЕ К РУССКИМ, ЖЕСТОКИ ТАКЖЕ И КО ВСЕМ ДРУГИМ НАРОДАМ, ВООБЩЕ К РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ. Это же очевидная взаимосвязь, между русофобией и духовным вырождением, деградацией человеческой особи.

– Видимо, это неизбежно, раз русофобия и человеконенавистничество смыкаются нерасторжимо?

– Думаю, да. Вопрос: что делать всем нам. Я думаю: жить и утверждать жизнь. Жизнеутверждение всегда идет на пользу России и русским, а поддержка сотен, объединенных русской цивилизацией народов, словно родники, должна подпитывать великую русскую реку…



С В.Л. Авагяном беседовал

Александр Стреле.

2012 г.



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