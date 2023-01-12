Алексей Исаев и Сергей Вильянов. “Занимательная история”: прогулка по граблям
Сергей Вильянов задает Алексею Исаеву вопросы о перипетиях отечественной военной истории:
- Возможно ли изложить события Великой отечественной так, чтобы все были довольны, и автора изложения не обвинили в куче смертных грехов, и в первую очередь – в жажде наживы?
- Почему все крупные войны у нас проходят фактически по одному сценарию? Готовимся к одному, получаем совсем другое, огребаем, отступаем, перестраиваемся, переходим в наступление и с разной степенью «блестящести» побеждаем.
- Почему Смоленск город-герой, а Воронеж нет?
Эти и другие вопросы в очередном выпуске рубрики «Занимательная история».
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