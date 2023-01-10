Газовое спасение: Норвегия “ОТМЕНИЛА” Газовый Кризис в Германии | Геоэнергетика Инфо
Газовое спасение: Норвегия “ОТМЕНИЛА” Газовый Кризис в Германии. Геоэнергетика Инфо
Норвежский газ вместо российского. Главным поставщиком газа в Германию впредь будет Норвегия. Норвегия уже стала главным поставщиком трубопроводного газа в Германию после того, как Россия летом 2022 года сначала резко сократила, а затем полностью прекратила снабжение ФРГ по трубопроводу “Северный поток”. Раньше норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor занимала второе место на немецком рынке после российского “Газпрома”, теперь она вышла в лидеры.
По итогам всего прошлого года доля норвежского газа составила 33%, российского – 22%, сообщило 6 января Федеральное агентство по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur). Если же взять только самые последние месяцы, когда газа из России вообще не было, а немецкие предприятия и домашние хозяйства примерно на четверть сократили потребление этого топлива, то доля Норвегии вполне могла возрасти примерно до 40%.
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Голландия истощила свои запасы газа, теперь следующей станет Норвегия.