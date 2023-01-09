Демон Достоевского Аполлинария Суслова/Егор Яковлев
Егор Яковлев рассказывает подлинную историю взаимоотношений Фёдора Достоевского и его «вечного друга» Аполлинарии Сусловой. Благодаря кому Аполлинария приобрела репутацию роковой женщины? Почему долгие годы над её биографией господствовали мифы?
Данная лекция – совместный проект «Цифровой истории» и «Шереметевского дворца – Музея Музыки».
#цифроваяистория #егоряковлев #достоевский #аполлинариясуслова
0:00 – О 13 фестивале ЦИ
1:40 – Вступление. Кто такая Аполлинария Суслова? О семье Сусловой
3:27 – О сложившейся репутации Сусловой и источниках её происхождения
7:28 – Аполлинария Суслова в воспоминаниях дочери Достоевского. Что в них правда?
13:06 – Знакомство Достоевского с Сусловой. Повесть Сусловой «Покуда» и дух времени
17:05 – История отношений Достоевского и Сусловой. Ф.М. Достоевский в начале 1860-ых годов.
21:13 – Роман Достоевского и Сусловой. Обиды друг на друга
31:40 – Совместное путешествие. Попытка восстановить отношения
36:42 – Расставание и лудомания Достоевского. Помощь Сусловой в погашении долгов
37:55 – Последующие отношения. За что они не могли простить друг друга?
42:19 – Суслова спасает Достоевского
48:58 – Аполлинария Суслова без Достоевского. Анна Григорьевна Достоевская (Сниткина) – вторая жена Достоевского
56:44 – Ревность Анны Достоевской к мужу и слежка за ним.
1:01:40 – Аполлинария Суслова как прототип героинь Достоевского
1:02:07 – Жизнь Сусловой: успехи и неудачи. Общественно-философские взгляды Сусловой
1:06:48 – Брак с Розановым и последующий конфликт с ним
1:15:20 – Рождение «черного мифа» о Сусловой
1:18:46 – Фальсификации Розанова о Сусловой
1:21:13 – Конец жизни. Что почитать о ней?
Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/