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Ефимов В.А. Встреча в Макеевке Общественность и штаб РКО

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Встреча в рамках организации гуманитарной помощи и сотрудничества в сфере образования: “Русское Космическое Общество – Донбассу”.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M603kiV8Iwk
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