Кризис эпических масштабов: вернётся ли Европа в Средневековье? | Геоэнергетика Инфо
Кризис эпических масштабов: вернётся ли Европа в Средневековье? Геоэнергетика Инфо
Евросоюз оказался на дне энергетического кризиса эпических масштабов. Там нормируют подачу электроэнергии, отключают свет, бензин стоит 10 долларов за галлон (более 150 рублей за литр), а власти призывают граждан пользоваться свечами для освещения своих домов и дровами для их отопления. Германия вновь открывает остановленные АЭС, чтобы не доводить до ситуации полного блэкаута. Власти Франции предупреждают об остром дефиците электроэнергии этой зимой и принимает радикальные меры по ее сбережению. “Город фонарей” Париж может столкнуться с необходимостью отключить в ближайшее время все уличное освещение, если зима будет суровой. Столичное руководство издало указ, в соответствии с которым местные органы власти обязаны подготовить планы по отключению электроэнергии, чтобы сократить потребление электричества на 38%. Французское правительство заявило, что оно вместе с министерством образования разрабатывает планы закрытия школ по утрам, если в этих районах будут веерные отключения. Европа возвращается в средневековье?
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