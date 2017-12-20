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Пирующим “феодалам” из МЭР не понять, что гражданам не хватает денег даже на продукты

19:05. 20 декабря 2017 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал:

Эксперт: Пирующим феодалам из МЭР не понять, что гражданам не хватает денег даже на продукты

Экономист Владислав Жуковский прокомментировал устроенный сотрудникам Минэкономразвития предновогодний корпоратив с вручением премий и концертом Басты "на закуску".

Грандиозное предновогоднее мероприятие, устроенное для работников Минэкономразвития, представляет собой "откровенный пир во время чумы, в лучших традициях Чубайса и корпоративов "Роснано". Об этом в комментарии Царьграду заявил экономист Владислав Жуковский.
 
По его словам, кризисные проявления экономической системы России, по всей видимости, работников МЭР не волнуют, если они так пренебрежительно относятся к происходящим проблемам в стране и закатывают вечеринку с концертом Басты.
 
"У нас есть "замечательное" Министерство экономического развития. Но при этом нет ни экономики, ни экономического роста, ни, тем более, развития. Люди совершенно с другой планеты, находящиеся в некоем астрале, которых проблемы страны, в принципе, ни разу не волнуют", - отмечает эксперт.
 
По словам Жуковского, трезво оценивающие ситуацию специалисты понимают, что когда в стране 36 месяцев подряд падают реально располагаемые доходы населения, на протяжении девяти лет подряд утекают капиталы, превысив порог в 670 миллиардов долларов, когда стремительно падают инвестиции и малый бизнес стонет, недопустимо так показательно закатывать пирушку.

   "нас, получается, есть сословие новых феодалов, которым абсолютно все равно - кризис, секвестр бюджета, урезание госрасходов, режим тотальной экономии. Ведь именно об этом они просят граждан - необходимо держаться."

При этом экономист Владислав Жуковский отмечает, что сумма в 10 миллионов рублей, в которую, по данным СМИ, обошлось торжество, весьма огромна для министерских посиделок с выездом.
 
"Это не самый эпический масштаб бедствия, но показателен", -  подчеркивает специалист.
 

 

Ведь, несмотря на то что многим гражданам приходится затягивать пояса и урезать расходы на продукты питания и одежду, некоторые чиновники продолжают жить как в "тучные нулевые".
"Идет процесс перераспределения капиталов от нас с вами, которых воспринимают представители офшорной аристократии как неких крепостных, в пользу чиновничье-олигархического аппарата. Ни в одной нормальной стране мира, когда большинство населения еле сводит концы с концами, такое было бы невозможно", - заметил он, отметив важность и необходимость донести до граждан невменяемость поведения людей, которые у нас в стране отвечают за финансово-экономический блок и социальную политику.
 
Отметим, что в событии под названием "Итоговая конференция Минэкономразвития", состоявшемся в "Крокус Сити Холле", принимали участие глава МЭР Максим Орешкин, его заместители, руководители подведомственных служб, представители аппарата правительства.

 

Метки: МЭР, общество
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