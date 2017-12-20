Пирующим “феодалам” из МЭР не понять, что гражданам не хватает денег даже на продукты

Экономист Владислав Жуковский прокомментировал устроенный сотрудникам Минэкономразвития предновогодний корпоратив с вручением премий и концертом Басты "на закуску".

Грандиозное предновогоднее мероприятие, устроенное для работников Минэкономразвития, представляет собой "откровенный пир во время чумы, в лучших традициях Чубайса и корпоративов "Роснано". Об этом в комментарии Царьграду заявил экономист Владислав Жуковский.

По его словам, кризисные проявления экономической системы России, по всей видимости, работников МЭР не волнуют, если они так пренебрежительно относятся к происходящим проблемам в стране и закатывают вечеринку с концертом Басты.

"У нас есть "замечательное" Министерство экономического развития. Но при этом нет ни экономики, ни экономического роста, ни, тем более, развития. Люди совершенно с другой планеты, находящиеся в некоем астрале, которых проблемы страны, в принципе, ни разу не волнуют", - отмечает эксперт.

По словам Жуковского, трезво оценивающие ситуацию специалисты понимают, что когда в стране 36 месяцев подряд падают реально располагаемые доходы населения, на протяжении девяти лет подряд утекают капиталы, превысив порог в 670 миллиардов долларов, когда стремительно падают инвестиции и малый бизнес стонет, недопустимо так показательно закатывать пирушку.

"нас, получается, есть сословие новых феодалов, которым абсолютно все равно - кризис, секвестр бюджета, урезание госрасходов, режим тотальной экономии. Ведь именно об этом они просят граждан - необходимо держаться."

При этом экономист Владислав Жуковский отмечает, что сумма в 10 миллионов рублей, в которую, по данным СМИ, обошлось торжество, весьма огромна для министерских посиделок с выездом.

"Это не самый эпический масштаб бедствия, но показателен", - подчеркивает специалист.

Ведь, несмотря на то что многим гражданам приходится затягивать пояса и урезать расходы на продукты питания и одежду, некоторые чиновники продолжают жить как в "тучные нулевые".