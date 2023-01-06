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Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

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Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

Иракский суд выдал ордер на арест Дональда Трампа за организацию убийства иранского генерала Кассема Сулеймани https://t.me/parstodayrussian/119503, который прибыл в Багдад на переговоры по приглашению правительства Ирака.
В качестве возмездия Иран нанес удары по американским военным объектам, в частности была поражена военная база Айн-Ассад https://colonelcassad.livejournal.com/6594055.html (более 115 раненых по официальным данным), а также сбит самолет ЦРУ в Афганистане (погибло 6 сотрудников ЦРУ, включая куратора специальных операций на Ближнем Востоке, который был причастен к убийству Сулеймани. Борт был уничтожен новейшей иранской зенитной ракетой "№358" https://colonelcassad.livejournal.com/6294119.html).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8081500.html
Метки: ирак, иран, сулеймани, США, Трамп, цру
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