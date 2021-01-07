Главная » Новости Ближнего востока

Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

114 0


Верховный судебный совет Ирака выдал ордер на арест пока еще действующего президента США Дональда Трампа за причастность к убийству генерала КСИР Кассема Сулеймани и главы "Хашд Шааби" Абу-Мухандиса.
Ордер выдан после того, как завершилось предварительное следствие в рамках поданного заявления семьи Мухандиса, в котором та требовала расследования и наказания виновных в организации бессудного убийства.
Решение о выдаче ордера принял судья Следственного Суда Ар-Расафа. Трампу предъявлены обвинения в соответствии с положениями статьи 406 Уголовного кодекса Ирака. Трамп будет обвинен в умышленном убийстве.
Суд также заявил, что продолжит выяснять круг ответственных за организацию убийства Сулеймани и Мухандиса и привлекать их к юридической ответственности.
Разумеется, в иракскую тюрьму Трампа не посадят, но в рамках юридических процедур, он может быть осужден заочно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6457649.html
Метки: ирак, мухандис, сулеймани, Трамп
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 декабря 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 декабря 2015
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 июня 2017
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 декабря 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 февраля 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 июня 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru