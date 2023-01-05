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Эрдоган согласился на переговоры с Асадом

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И снова здравствуйте.
"Друг Реджеп" объявил, что встретится с Башаром Асадом.

Если такая встреча действительно произойдет, это будет громкой победой российской дипломатии, которая несколько лет добивалась примирения Асада и Эрдогана.

Если раньше Эрдоган сначала заявлял, что не будет встречаться с Асадом, потому что тот "нелегитимен", а затем говорил, что подумает об этом после выборов, то сейчас речь идет о встрече в ближайшие месяцы.
В декабре при посредничестве Москвы прошли сирийско-турецкие переговоры по линии силовиков (Турции представляли Хакан Фидан и Хулуси Акар). В январе пройдет аналогичные консультации по линии глав МИД (в Москву приедет Чавушоглу).
После проведения консультации по линии разведок, МО и МИД, настанет черед переговоров Асада и Эрдогана, при посредничестве Путина.

Вполне понятно, что у таких переговоров немало противников, поэтому раньше времени чепчики в воздух лучше не кидать, но важно понимать, что речь идет о возможности прямых переговоров глава Сирии и Турции, впервые со времен начала Сирийской войны более 10 лет назад.

Иронично, но Эрдоган был одним из тех, кто говорил, что "Асад должен уйти…"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8080609.html
Метки: асад, война в сирии, Россия, сирия, турция, эрдоган
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10233 7753
    малыш только что

      - Здравствуй дорогой друг Жора.
      - У вас наличка с собой ?
      - Да конечно.
      - Тогда здравствуй дорогой Чу Малыш

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