Эрдоган согласился на переговоры с Асадом
И снова здравствуйте.
"Друг Реджеп" объявил, что встретится с Башаром Асадом.
Если такая встреча действительно произойдет, это будет громкой победой российской дипломатии, которая несколько лет добивалась примирения Асада и Эрдогана.
Если раньше Эрдоган сначала заявлял, что не будет встречаться с Асадом, потому что тот "нелегитимен", а затем говорил, что подумает об этом после выборов, то сейчас речь идет о встрече в ближайшие месяцы.
В декабре при посредничестве Москвы прошли сирийско-турецкие переговоры по линии силовиков (Турции представляли Хакан Фидан и Хулуси Акар). В январе пройдет аналогичные консультации по линии глав МИД (в Москву приедет Чавушоглу).
После проведения консультации по линии разведок, МО и МИД, настанет черед переговоров Асада и Эрдогана, при посредничестве Путина.
Вполне понятно, что у таких переговоров немало противников, поэтому раньше времени чепчики в воздух лучше не кидать, но важно понимать, что речь идет о возможности прямых переговоров глава Сирии и Турции, впервые со времен начала Сирийской войны более 10 лет назад.
Иронично, но Эрдоган был одним из тех, кто говорил, что "Асад должен уйти…"
- Здравствуй дорогой друг Жора.
- У вас наличка с собой ?
- Да конечно.
- Тогда здравствуй дорогой Чу Малыш