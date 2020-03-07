Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 марта 2020

Американское правительство получило «убедительные сведения» о том, что движение «Талибан» не планирует выполнять условия мирного соглашения с США, заключенного в конце февраля, сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

«У них нет намерения придерживаться своего соглашения», — заявил один из чиновников, знакомых с данными разведки. Двое других назвали их явным свидетельством намерения талибов.

По сообщению NBC News, данные американской разведки согласуются с информацией, полученной от источников из числа талибов в Пакистане, которые утверждают, что движение рассматривает мирное соглашение лишь как способ заставить войска США покинуть Афганистан.

Затем, по утверждению источников телеканала, «Талибан» намерен атаковать поддерживаемые США правительственные силы в Афганистане.

«Все мы надеемся, что они выполняют свою часть соглашения, однако мы полагаем, что знаем их истинные намерения», — заявил один из источников NBC News.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, не исключил возможности того, что талибы захватят власть в Афганистане после выхода американских войск из страны.

В течение прошлой недели в Афганистане сохранялся режим «снижения насилия», который распространялся на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Эта инициатива предшествовала подписанию 29 февраля в Дохе США и талибами мирного соглашения, призванного положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

В понедельник движение «Талибан»* объявило, что режим «снижения насилия» в Афганистане подошел к концу, и теперь талибы возобновляют боевые действия против афганского правительства. Уже 4 марта США нанесли первый авиаудар по талибам после заключения с ними мирного соглашения.

Читайте также: Россия получила, что хотела — западные СМИ о переговорах Путина и Эрдогана

* запрещенная в РФ террористическая группировка