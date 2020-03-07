Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 марта 2020
- 11:55 Ататюрк переворачивается в могиле.
- 10:13 Наглядная агитация в Бенгази.
- 08:30 Талибы не будут выполнять соглашение с США, — источники.
- 00:17 Интервью для АСД.
- Вчера 23:18 США заблокировали заявление Совбеза ООН по соглашению России и Турции.
- Вчера 20:53 Россия получила, что хотела — западные СМИ о переговорах Путина и Эрдогана.
Ататюрк переворачивается в могиле
Для иллюстрации причин, по которым США отказались вчера поддержать в СБ ООН договоренности о прекращении огня в Идлибе между Турцией и Россией, хотя европейцы были не против. Очевидно, что США рассчитывали, что этот конфликт будет углубляться и полностью разрушит ситуативное партнерство Турции с Россией и Ираном. Но так как Эрдоган пошел на уступки, партнерство сохранилось, а Эрдогана теперь вовсю поливают те, кто искренне болел за боевиков в Идлибе.
В Москве Эрдоган преклоняет колени перед Путиным
Даже по меркам Владимира Путина, которые смущают его иностранных коллег, его обращение с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг было зрелищным – и не очень хорошим для турецкого президента.
Встречаясь с Путиным после недавнего авиаудара в Сирии, в результате которого погибли 34 турецких солдата, от Эрдогана ожидалось, что он займет жесткую позицию по отношению к российскому лидеру. Или, по крайней мере, более жесткую линию, чем его покорность в прошлом.
В конце концов, Эрдоган прекрасно знает, что Россия уполномочила Башара Асада провести атаку, в которой погибли его солдаты. Русские знали, что его силы находились в месте удара до начала атаки. В конечном итоге Путин несет ответственность за кровавый стратегический контекст, а именно за наступление оси Асад-Иран-Россия в сирийской провинции Идлиб. В результате грубого нарушения соглашений о прекращении огня с Турцией наступление оси (и ее преднамеренное нападение на школы и больницы) вызвало исход беженцев на турецкую территорию. Так что да, у Эрдогана были веские причины играть в хардбол в Москве. Вместо этого он решил облизать путинские сапоги.
«Я хотел бы еще раз выразить соболезнования в связи с гибелью ваших солдат в Сирии», – начал Путин, даже не глядя Эрдогану в глаза. Он продолжил винтажное шоу темного юмора чекистов : «Это очень большая трагедия». Затем бывший подполковник КГБ произнес главную ложь. «К сожалению, никто, даже сирийские военные, не знали об их местонахождении». И Путин добавил: «Сирийские солдаты также пострадали».
Любой лидер с базовым чувством собственного достоинства или национальной чести прервал бы здесь Путина. Как я уже сказал, Эрдоган знает, что Путин знал, где его силы. Он знает, что эти силы были атакованы с одобрения Путина. Таким образом, слова Путина были оскорблением для всех турок. Эрдоган ответил, тупо уставившись на Путина, не предлагая даже намека на гнев. Путин победил. Удивительно, но Эрдоган решил заставить себя выглядеть еще слабее, и ему это удалось.
Он предложил оправдание того, почему встреча проходила в Москве, а не в Анкаре, хотя он и просил последнее. Эрдоган знает, что встреча прошла в Москве, потому что Путин хотел, чтобы появился образ, что Эрдогана сам пришел, чтобы воздать должное и попросить компромисса. Но вместо того, чтобы обойти этот вопрос, президент Турции заявил, что принял вариант с Москвой только из-за конституционных изменений Путина . Было бы смешно, если бы не было так жалко.
Всегда существовала опасность, что Эрдоган позволит Путину сыграть с ним еще раз, но это действительно нечто, на что стоит обратить внимание.
Соединенные Штаты и другие союзники Турции по НАТО были готовы укрепить свою позицию против давления Путина. Скоординированные экономические действия могли бы заставить Асада остановиться и заставить Россию отступить из Идлиба.
Но Эрдоган не мог смотреть Путину в глаза. Столкнувшись с человеком из КГБ, он прогнулся. Ататюрк, должно быть, переворачивается в своей могиле.
Том Роган
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/in-moscow-erdogan-kneels-to-putin – оригинал на английском
Ну и там по мелочи Эрдогану в американской прессе регулярно прилетает за покупку С-400 в стиле "Зачем мы должны помогать Эрдогану, который покупает оружие у русских, а не у нас" или "Раз он покупает оружие у русских, вот пусть с ними сам и разбирается".
PS. Турция сегодня подтвердила, что перемирие работает. Сирийцы также отмечают обвальное снижение интенсивности боевых действий, но кое-где вчера и сегодня еще постреливали. Но на фоне того, что творилось в Идлибе еще несколько дней назад, это сущие пустяки. Сегодня в Турцию прилетает российская военная делегация, которая будет обсуждать технические моменты договоренностей Путина и Эрдогана, вопросы турецких обсервационных пунктов в тылу войск Асада, а также перспективы разблокирования трассы М-4, где по договоренности уже через 8 дней должны начаться совместные российско-турецкие патрули. Турции фактически надо обеспечить отвод отрядов боевиков из этой зоны за неделю. Если она этого не сделает, к "другу Реджепу" снова возникнут вопросы.
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Наглядная агитация в Бенгази
Наглядная агитация в Бенгази.
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Талибы не будут выполнять соглашение с США, — источники
Американское правительство получило «убедительные сведения» о том, что движение «Талибан» не планирует выполнять условия мирного соглашения с США, заключенного в конце февраля, сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.
«У них нет намерения придерживаться своего соглашения», — заявил один из чиновников, знакомых с данными разведки. Двое других назвали их явным свидетельством намерения талибов.
По сообщению NBC News, данные американской разведки согласуются с информацией, полученной от источников из числа талибов в Пакистане, которые утверждают, что движение рассматривает мирное соглашение лишь как способ заставить войска США покинуть Афганистан.
Затем, по утверждению источников телеканала, «Талибан» намерен атаковать поддерживаемые США правительственные силы в Афганистане.
«Все мы надеемся, что они выполняют свою часть соглашения, однако мы полагаем, что знаем их истинные намерения», — заявил один из источников NBC News.
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, не исключил возможности того, что талибы захватят власть в Афганистане после выхода американских войск из страны.
В течение прошлой недели в Афганистане сохранялся режим «снижения насилия», который распространялся на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Эта инициатива предшествовала подписанию 29 февраля в Дохе США и талибами мирного соглашения, призванного положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.
В понедельник движение «Талибан»* объявило, что режим «снижения насилия» в Афганистане подошел к концу, и теперь талибы возобновляют боевые действия против афганского правительства. Уже 4 марта США нанесли первый авиаудар по талибам после заключения с ними мирного соглашения.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Интервью для АСД
Небольшое блиц-интервью для "АСД" на тему Идлиба.
В чью пользу соглашение с турками, учитывая потенциал сторон, воюющих в Идлибе?
- В текущих реалиях соглашение в Москве однозначно в пользу Сирии и России. Эрдоган был вынужден пойти на целый ряд существенных уступок по сравнению со своей позицией, которую он заявлял в феврале 2020 года.
Военного потенциала Турции хватило лишь на то, чтобы не дать боевикам полностью проиграть, и не дать Асаду сразу забрать весь Идлиб. Разумеется, это, конечно, не то, чего хотела Турция, когда ввязалась в прямую конфронтацию.
- Каковы главные задачи Эрдогана и Асада на данный момент?
- Главная задача Эрдогана — обеспечить контроль над оставшейся частью Идлиба, в том числе обеспечить контроль над местными террористическими группировками. Здесь это сопряжено с задачей сделать невозможным в долгосрочной перспективе переход Сирийской арабской армии в повторное наступление на оставшуюся часть Идлиба.
Для Асада стоит задача восполнить понесенные потери, закрепиться на текущих рубежах, начать восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях и готовиться к возможности возобновления боевых действий в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
- Почему Иран так вяло реагирует на турецкую оккупацию Сирии, собственные потери на севере страны?
- Иран достаточно жестко отреагировал на действия Турции, пригрозив уничтожать турецких военных, если Турция будет продолжать атаки на иранских прокси. Кроме того, дружественная Ирану «Хезбалла» сыграла важную роль в победе Асада в боях за Саракиб. Но Ирану не нужна война с Турцией, поэтому он действовал исходя из стратегии разумной достаточности. Этого хватило на текущий момент. Важно понимать, что Иран ни за что не откажется от поддержки Асада и вмешается, если его положению возникнет реальная угроза.
- Какие подводные камни есть для России в сирийской войне? Есть ли шансы здесь «потерять лицо»?
- Главной угрозой позициям России являются возможные проблемы внутри ситуативного партнерства с Ираном и Турцией. Пока оно работает, Асад постепенно освобождает территорию Сирии. С влиянием Турции и США вполне можно справиться, решая задачи поочередно, чередуя военные и дипломатические средства. Шанс потерять лицо есть, если Россия отойдет от той политики, которой она придерживается с 2015 года и которая приносит результат.
- Когда боевые действия возобновятся в Идлибе? Кто приготовит сюрприз для противника?
- Боевые действия могут возобновится в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Инициатором возобновления полномасштабных действий, скорее всего, выступит «Ан-Нусра» и дружественные ей группировки. России, Ирану и Сирии надо быть готовым к такому развитию событий с учетом фактора Турции.
Вообще, для России желательно, чтобы если сценарий с возобновлением боевых действий реализуется, он не стал неожиданностью, и сирийская армия была готова не только купировать активность боевиков, но и перейти в наступление на те районы, где Турция не в состоянии гарантировать прекращение огня.
- Кто перетянет курдов на свою сторону? Не преувеличен ли их ресурс и возможности? Что у них по людям и технике?
- Переговоры с курдами на данный момент продолжаются, но часть курдской верхушки продолжает якшаться с американцами, что затрудняет процесс. Тем не менее, более вероятно, что некий компромисс курдов и Асада все же будет найден, но Асаду для этого надо укрепить свое влияние в Рожаве и обеспечить поддержку со стороны местных арабов, чтобы сделать курдов более сговорчивыми. Разумеется, те кто сотрудничают с американцами, являются помехой и должны быть постепенно выдавлены из реального политического процесса.
Потенциал курдов достаточно велик с точки зрения наличной живой силы, но в основном это пехота с легким вооружением. Тяжелого вооружения у них не очень много. Впрочем, если Асад и курды достигнут соглашения, а курды вольются в САА, то Россия может при необходимости вооружать и курдов, как составную часть САА.
- Башару Асаду удается выстоять в таких условиях, вопреки многочисленным прогнозам и «сливам» со стороны экспертов, включая российских всепропальщиков. Учитывая разоренную войной страну, как выглядит перспектива наладить мирную жизнь и начать возрождение Сирии? Или же тем силам и структурам, что «заказали» страну и режим, и дальше удасться держать сирийцев состоянии перманентного конфликта?
- Устойчивость политического режима в Сирии обусловлена как его внутренней структурой (которую часто недооценивают), так и мощной поддержкой, которую Асаду оказывают Россия и Иран. Это поддержку также зачастую недооценивают.
Асад смог приспособиться к жестким условиям войны на уничтожение и смог продержаться до того момента, когда в войне наступил перелом.Последующее восстановление Сирии тоже будет борьбой с внешними и внутренними силами, которые будут мешать завершению войны и борьбе с послевоенной разрухой. Но при поддержке России и Ирана, Асад вполне способен справиться и с этим.
https://asd.news/articles/v-mire/boris-rozhin-peredyshka-v-idlibe-v-polzu-sirii/ – цинк
Для тех, кто жаждал этого опроса:
Кто слил в Идлибе?
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США заблокировали заявление Совбеза ООН по соглашению России и Турции
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
В пятницу РФ инициировала проведение заседания СБ ООН, на котором рассказала партнерам о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия хотела принять элементы для прессы, но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным.
«Это произошло из-за США», — сказал собеседник агентства, добавив, что в проекте заявления для прессы выражалась поддержка российско-турецкому соглашению.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ.
Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Россия получила, что хотела — западные СМИ о переговорах Путина и Эрдогана
Состоявшаяся накануне в Кремле встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию ситуации в Идлибе оказалась в центре внимания западных СМИ. Многие иностранные журналисты по итогам переговоров двух лидеров пришли к выводу, что Москва приобрела от встречи больше, чем Анкара. Подробнее — в материале РИА Новости.
«Россия получила всё, что хотела»
Немецкое радио Deutschlandfunk сообщает, что российская сторона по итогам переговоров добилась всех желаемых целей.
«Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое», — пояснил немецкий журналист.
По его мнению, Россия с 2015 года методично достигает своих целей в Сирии.
«Россия мощнее и, возможно, мудрее Турции, спокойнее и обладает более глубоким видением ситуации», — говорится в материале.
Немецкий журналист считает, что Москва в сирийском конфликте занимает более выгодные позиции, чем Анкара. В то же время, ход переговоров продемонстрировал, что влияние российских рычагов воздействия на ситуацию не безгранично, заключает Deutschlandfunk.
«Фиаско Эрдогана»
Французское издание Le Monde пишет, что перемирие в Идлибе, о котором договорились российский лидер и его турецкий коллега, можно расценивать как провал для Анкары.
«Договор стал поражением для президента Эрдогана, поскольку не учитывает его главные требования. В документе не говорится ни слова об окружённых режимом Асада турецких наблюдательных постах и появившихся после начала боёв беженцах. Наконец, Дамаск оставляет за собой захваченную территорию, хотя Анкара требовала отступления сирийских сил», — говорится в статье.
При этом отмечается, что в России не ощущают триумфа, хотя Путину удалось добиться главных целей. Опрошенные изданием эксперты опасаются, что достигнутые двумя лидерами договоренности будут хрупкими.
«Неудача США»
Американский журнал National Interest, в свою очередь, пишет, что соглашение между Путиным и Эрдоганом полностью противоречит требованиям, которые до переговоров озвучил госсекретарь США Майк Помпео. Автор материала назвал это «провалом турецкого гамбита» Вашингтона.
«Это соглашение поставило крест на очередной попытке Помпео заключить американо-турецкий альянс против Асада, которого поддерживают Иран и Россия», — отмечается в статье.
Помпео настаивал на том, чтобы Асад вернулся к линиям прекращения огня, которые действовали на северо-востоке Сирии в 2018 году. Однако спустя всего несколько часов российский и турецкий лидер заключили соглашение, которое цементирует завоевания сирийских войск после 2018 года.
Обострение в Идлибе
Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась 27 февраля после того, как боевики из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* организовали масштабное наступление на позиции правительственных войск у населённого пункта Бехун.
В результате ответной атаки погибли 33 турецких военнослужащих, которые не должны были там находиться. После этого Россия приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.
Затем Турция объявила о начале наземных и воздушных ударов по сирийским войскам. В Анкаре сочли случившееся «нападением» на НАТО и запросили консультации на уровне послов стран — членов альянса. В Госдепе отметили, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО, однако конкретных мер не приняли.
Договоренности России и Турции
В четверг в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путин и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Они продлились более шести часов. По результатам встречи стороны заключили соглашение, которое включает в себя следующие пункты:
— Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
— Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
— Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
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*Запрещённая в РФ террористическая организация.
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Эрдоган откусил от Сирии территории и арабами отгородился от курдов, а курдами от асада, причем воевали и погибли за это сирийцы и курды. Он плохой игрок?