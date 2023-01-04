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Заявление МО РФ по обстрелу ПТУ в Макеевке

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Заявление МО РФ по обстрелу ПТУ в Макеевке

▪️1 января в 00:01 по московскому времени, артиллерией ВСУ был нанесен удар 6 снарядами РСЗО «Хаймарс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в г. Макеевка.

▪️ 2 реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами по ПВО.

▪️ 4 реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военные. От детонации боевых частей реактивных снарядов «Хаймарс» произошло обрушение перекрытий здания.

▪️Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.

▪️ К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – замкомандира полка подполковник Бачурин.

▪️Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

▪️ Ответным огнем пусковая установка РСЗО, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена.

▪️ Также, в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка ДНР уничтожено еще 4 пусковые установки РСЗО «Химарс», 4 боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, 8 автомобилей, а также более 200 украинских нацистов и иностранных наемников.

▪️Кроме того, в районе Масловки поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», где уничтожено более 130 иностранных наемников.

▪️ В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

▪️ В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8076951.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, ДНР, макеевка, мо рф, Россия, Украина
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24 Комментария » Оставить комментарий
  • 24869 23123
    жора шапов сегодня в 11:54

      “Первый заместитель начальника Главного военно-​политического управления ВС РФ генерал-​лейтенант Сергей Севрюков” – это должно быть в конце поста. Наконец разродилось за 11 мес. ГВПУ МО РФ. И в Телеграм канале МО РФ.

      А расследование то идёт.

      Пост выглядит как манипуляция.

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    • 17907 16341
      Руса сегодня в 12:07

        В России всегда так: “Пока гром не грянет, мужик не перекрестится”.

        • 24869 23123
          жора шаповРуса сегодня в 12:18

            И продолжают чушь нести про мобильные телефоны.

            • 17907 16341
              Русажора шапов сегодня в 13:36

                Пусть даже и мобильные телефоны. Все равно есть виновные, которые это допустили, а также те, кто не обеспечил
                безопасность воинов не в боевой обстановке.
                Случай с Рогозиным – характерный пример.

                • 6118 4652
                  ИгорьРуса сегодня в 13:49

                    Руса, нормально все, пусть звонят бойцы, один раз живем. Если они с Сибири то вообще по барабасу, лишь бы не калека, в этом и Сила. В чем сила Брат?

                  • 22834 17846
                    SergeevРуса сегодня в 14:11

                      Про телефоны ещё в начале СВО участники были проинструктированы. Возможно причина и не в телефонах, а в наводке со стороны.

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                      • 17907 16341
                        РусаSergeev сегодня в 14:28

                          Если не в телефонах, тогда зачем нам лгать? А, если наводка со стороны, то надо думать, прежде чем размещать воинов в таких зданиях, а не в
                          специальных сооружениях.

                        • 22834 17846
                          SergeevРуса сегодня в 14:57

                            Телефон это самая безобидная версия. Никто не виноват, а кто и виноват то погиб. У нас всегда так. Нет там специальных сооружений, а вот рассредоточить можно было вполне, по трем-пятерым челам вряд ли столько химарсов зарядили.

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                          • 24869 23123
                            жора шаповSergeev четыре часа назад

                              Некоторая публика тут, когда слышит слово “карты”, сразу хочет туза и козырей. Ей неохота включить моск с “А подумать?” и узнать, что есть другие карты, где нанесен населённый пункт Макеевка, и информация о том, что там происходило ранее и происходит сейчас. Со всем набором жути.

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                            • 22834 17846
                              Sergeevжора шапов три часа назад

                                Если в “Солнцепёке” показали только часть правды, то действительно там настоящая жуть. Как был Донецк и Макеевка на передовой, так и остался. Непонятно только почему там всю прифронтовую полосу со стороны Украины до тла не выжгли.

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                              • 27656 23322
                                маринаSergeev 22 мин. назад

                                  В Приднестровье в 1992 году горячая фаза была всего 1.5 месяца.
                                  Когда сюда зашли российские миротворцы некоторые подразделения, воевавшие за ПМР, не просто расформировали — их разоружал российский спецназ. Некоторые до сих пор вспоминают с обидой…
                                  А за 8 лет могли образоваться хорошо вооруженные, по сути — бандитские, формирования, лишь отчасти работающие в интересах ЛДНР, попутно занимаясь совершенно другим “бизнесом”. В условиях не признанности ЛДНР с этим можно было мириться, какие-то нужные задачи они выполняли, проявляя героизм и отвагу, поэтому официально их бандитами никто не назовет, но их будут “реформировать” — это вполне ожидаемо. Я думаю, они и сами это отлично понимают.
                                  п.с. всё оказалось сложно -в москве Башни ,в украине махно,жиды и кумовья ,запад и восток ..Попробуй уравновесь Это..

                                • 27656 23322
                                  маринаSergeev три часа назад

                                    Всё круче Сергеев ,просто беда ,бери выше -Космогонию например..
                                    “«Путин принял решение эскалировать войну и наносить постоянные удары по Киеву, по центру принятия решений. Чтобы уничтожить агломерат, где находятся нервные, мозговые центры и прочее. Да, Киев сбивает. 45 дронов сбили, 40 дронов в другую ночь сбили, перед этим ракету сбивали, сейчас сбили, сбили два оперативно-тактических «Орлана» и так далее. Ну и что?»

                                    «В результате мы видим, что целые факультеты Киевского университета практически выведены из строя. Причём, очень интересные факультеты. Если сопоставить их название с тем проектом закона, который внёс какой-то деятель от «Слуг народа», пиар-менеджер, про то, что можно будет выращивать человека вне тела, то эти факультеты, которые сейчас по сути уничтожены, можно ли сказать, что они близки к этим задачам?

                                    Почему ещё РФ атаковала? Потому что он (Путин? – ред.) говорит, что в Украине расположены биологические лаборатории США, где осуществляются всякие эксперименты, в том числе античеловеческие. Вот, Зеленский со Шмыгалем, «слуги народа», Арахамия, объясните тогда, что там за закон такой? И почему были нанесены удары именно по этим факультетам? Что вы молчите? Университет сам сказал уже когда прошли целые сутки про уничтожение этих факультетов. Подумайте, почему?» – задался вопросом эксперт.

                                    «Есть какая-то тайная подоплёка, которую «слуги народа» и Зеленский во главе с ними от простых граждан Украины скрывают. То есть выполняется какая-то тайная американская программа»
                                    п.с. даю тебе поручение с Русой -отыскать эти лаборатории…по картам ..

                                  • 27656 23322
                                    маринаSergeev сегодня в 14:32

                                      ну ,еще немного сергеев потужься и выдай своё ,а не из Вики..-есть же видение и мнение -боишься выпасть из квартета..?..что ж вам не зашли примеры истории ?а как сдали за день Киев …и это в одной стране тогда…и при сильном вожде…

                                  • 145 145
                                    Сан СанычРуса сегодня в 14:46

                                      Все виноваты:
                                      - бойцы со своими телефонами (это не чушь, как думает Жора);
                                      - военкоры, которые любят получать новости и жалобы от бойцов;
                                      - командиры, которые до сих пор не понимают, что бойцов нужно максимально рассредоточить.
                                      - наводчики из числа местного населения.

                                      Сейчас нужно извлечь уроки. Нужно объяснять, как работают средства радиоэлектронной разведки. Нужно наказывать командиров. Нужно объяснять военкорам правила маскировки. Главное, что бы на тему критики не подсаживались персонажи вроде Шария.

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                                      • 27656 23322
                                        маринаСан Саныч сегодня в 15:04

                                          или Юры из Сумм,владельцы бизнесов и дружбаны таможенников на границах братских,которые Подоляки ,а так да -военкоры ,это что-то типа Соловьевых, но только на фронтах -жесть..и даже не спящие..

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                                        • 24869 23123
                                          жора шаповСан Саныч четыре часа назад

                                            Сан Саныч, – моя голова и не для Вашего проживания тоже. Не мечтайте.))

                                            “Сейчас нужно извлечь уроки..” – у Вас.

                                            А почему не вчера, а почему не 11 мес назад ?

                                            Вот нет у меня желания и Вас понаблюдать.

                                          • 145 145
                                            Сан Санычжора шапов четыре часа назад

                                              Жора, на личности, если Вы заметили, я избегаю переходить. Это глупо, грубо и не аргументированно.

                                              Но по статистике наиболее популярной “профессией” среди пациентов является не “Наполеон” или “Прокурор”, как многие ошибочно полагают, а “Доктор”.

                                            • 24869 23123
                                              жора шаповСан Саныч четыре часа назад

                                                По Вашей статистике , Сан Саныч. Именно по Вашей.)) А когда Вы в себя заглянете, то обнаружите там не “Доктора”, а врача, строителя, учителя и хз ещё кого. Вот они, в Вашей голове , и дают советы (и не только) на своём умственном уровне (УР).

                                              • 145 145
                                                Сан Санычжора шапов четыре часа назад

                                                  Не буду продолжать этот “диалог”. Извините.

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                                                  маринаСан Саныч три часа назад

                                                    как настоящий белорус вы слиняли, чтобы не дай бог не проговориться? зачем ,правда ,по серединке ,меж струек ,ласковое теля и т.д.А они ,хамы и жиды (в РБ нет ,правда?) поимели мир и вот все расплачиваются ,кто не сумел переступить через….

                                                  • 10226 7754
                                                    малышмарина три часа назад

                                                      Марина, неужели у тебя нет “за спиной” ничего созданного и дорогого ?
                                                      Видимо все таки есть. Потому что ты как матерый разведчик в логове ничего толком не говоришь, и слинять тебе не нужно.
                                                      Но тебе очень хочется чтобы другой вывернул душу

                                                    • 24869 23123
                                                      жора шаповмарина три часа назад

                                                        А вот и Ваше хобби.))

                                              • 5246 3935
                                                Walentin час назад

                                                  Западные СМИ уже соощили, что российское руководство возложило вину за случившееся на жертв трагедии.

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