Почему граждане ФРГ, которые у себя на родине живут и получают достойное содержание, бросают всё и едут на Донбасс? Чтобы помочь Украине воевать с Россией. По крайне мере, так считает наёмный убийца из Германии по имени Зигфрид.

Он несколько лет воюет на стороне Киева в составе 53-го батальона морской пехоты против мирных граждан ДНР и ЛНР, и очень этим гордится.

«Я не мог пройти мимо этого… — признался Зигфрид, выступая перед украинской зрительской аудиторией. — Потому что у меня, как я считал, есть моральная ответственность быть на стороне тех, кого это зло пытается поработить. Зло в лице Российской Федерации».

«Обыкновенный гитлеровец, который самостоятельно приехал на русскую землю убивать русских» — так охарактеризовал героя укроТВ одесский блогер Александр Воскобойников, не забыв напомнить, что «сам фашист родился и вырос в Казахстане».

Повоевать повоевал. А как теперь домой возвращаться? Этот вопрос мучает гитлеровца Зигфрида, не давая ему спать по ночам.

«Гитлеровец боится вернуться в Германию и при этом гражданство укробомжатника он не хочет. Но самое интересное в другом — он знает точно, как можно победить Россию», — отметил Воскобойников.

Зигфрид уверен, что победой будет «военное поражение России на Донбассе».

«Я считаю, что это абсолютно возможно. Это можно организовать и можно воплотить в жизнь», — сказал немец.

Причём, он добавил, что «есть достаточное количество людей, желающих убивать». Их «можно собрать, вооружить тяжёлым вооружением, не только автоматами и регулярно уничтожать противника».

На архивных кадрах, показанных Воскобойниковым, снятых в первые дни победы Советского Союза над фашистской Германией, мы видим лица немецких оккупантов, которые осознали своё поражение. На фоне этого речь Зигфрида-нациста выглядит как желание мести.

Но ведущий ему задал вопрос: а в случае, если Россия применит силу в виде авиации, артиллерии, ракет, будет ли украинская армия готова к такому повороту? Зигфрид считает, что «в принципе да».

«Спустя пять лет в 1938 после прихода Гитлера к власти эта армия стала способной диктовать свои условия другим странам», — отметил он.

Поэтому в его картине мира это возможно. Как и для многих других наёмников из числа бывших участников «Правого сектора»*, известного своими зверствами на Донбассе.

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* Запрещённая в России экстремистская группировка.