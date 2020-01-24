Сводки от ополчения Новороссии 24 января 2020
- 04:00 Наёмные убийцы из ЕС едут захватывать Донбасс — признания европейского нациста (ВИДЕО).
- 03:00 На Донбассе холодно и спать негде — каратели нажаловались в Минобороны: сводка ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 22:41 Американский доброволец “Техас” о боях за донецкий аэропорт.
- Вчера 22:02 “История перемог героев АТО”. Теперь на русском.
Наёмные убийцы из ЕС едут захватывать Донбасс — признания европейского нациста (ВИДЕО)
Почему граждане ФРГ, которые у себя на родине живут и получают достойное содержание, бросают всё и едут на Донбасс? Чтобы помочь Украине воевать с Россией. По крайне мере, так считает наёмный убийца из Германии по имени Зигфрид.
Он несколько лет воюет на стороне Киева в составе 53-го батальона морской пехоты против мирных граждан ДНР и ЛНР, и очень этим гордится.
«Я не мог пройти мимо этого… — признался Зигфрид, выступая перед украинской зрительской аудиторией. — Потому что у меня, как я считал, есть моральная ответственность быть на стороне тех, кого это зло пытается поработить. Зло в лице Российской Федерации».
«Обыкновенный гитлеровец, который самостоятельно приехал на русскую землю убивать русских» — так охарактеризовал героя укроТВ одесский блогер Александр Воскобойников, не забыв напомнить, что «сам фашист родился и вырос в Казахстане».
Повоевать повоевал. А как теперь домой возвращаться? Этот вопрос мучает гитлеровца Зигфрида, не давая ему спать по ночам.
«Гитлеровец боится вернуться в Германию и при этом гражданство укробомжатника он не хочет. Но самое интересное в другом — он знает точно, как можно победить Россию», — отметил Воскобойников.
Зигфрид уверен, что победой будет «военное поражение России на Донбассе».
«Я считаю, что это абсолютно возможно. Это можно организовать и можно воплотить в жизнь», — сказал немец.
Причём, он добавил, что «есть достаточное количество людей, желающих убивать». Их «можно собрать, вооружить тяжёлым вооружением, не только автоматами и регулярно уничтожать противника».
На архивных кадрах, показанных Воскобойниковым, снятых в первые дни победы Советского Союза над фашистской Германией, мы видим лица немецких оккупантов, которые осознали своё поражение. На фоне этого речь Зигфрида-нациста выглядит как желание мести.
Но ведущий ему задал вопрос: а в случае, если Россия применит силу в виде авиации, артиллерии, ракет, будет ли украинская армия готова к такому повороту? Зигфрид считает, что «в принципе да».
«Спустя пять лет в 1938 после прихода Гитлера к власти эта армия стала способной диктовать свои условия другим странам», — отметил он.
Поэтому в его картине мира это возможно. Как и для многих других наёмников из числа бывших участников «Правого сектора»*, известного своими зверствами на Донбассе.
Читайте также: Солдаты НАТО плакали! — стали известны «жуткие» детали удара Ирана по базе США (ВИДЕО)
* Запрещённая в России экстремистская группировка.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Донбассе холодно и спать негде — каратели нажаловались в Минобороны: сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.
Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.
Так, в зоне ответственности 93 омбр ВСУ вблизи жилого массива в н. п. Боброво зафиксированы два минных заградителя ГМЗ-3 и одна инженерная машина БАТ-2.
На окраине н. п. Попасная военнослужащие 72 омбр замаскировали одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1) и бронированную разведывательную машину (БРМ-1К).
В границах н.п. Счастье подразделения 46 одшбр ВСУ оборудовали позиции и разместили четыре бронетранспортера.
Кроме того, военнослужащие 46 бригады начали активно минировать территорию, прилегающую к населенным пунктам. Нам стало известно об установке 36 противотанковых мин на участке автомобильной дороги, ведущей к н. п. Счастье. Данная информация также подтверждается наблюдателями ОБСЕ.
Читайте также: На Донбассе убили Муху (ФОТО)
Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции.
В районе населённого пункта Мироновский военнослужащий 59 отдельной мотопехотной бригады Герасименко получил травмы различной степени тяжести.
В результате нарушения требований безопасности в ходе разгрузки боеприпасов с машины на него упал ящик с боеприпасами. По словам очевидцев, в ходе осмотра военнослужащего и оказания ему первой помощи было установлено, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.
Еще один случай произошел на позициях ВСУ в районе н. п. Орехово-Донецкое, где в результате неосторожного обращения с боеприпасами ранение получил военнослужащий 2 механизированного батальона 93 бригады рядовой Петренко. Военнослужащий получил взрывную травму, в результате которой потерпевшему были ампутированы два пальца левой кисти.
Оба факта отсутствуют в донесении командиров 59 и 93 бригад в штаб ОТГ «Север».
Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР
Несмотря на красноречивые заявления украинских политиков об увеличении финансирования вооруженных сил, тыловое обеспечения военнослужащих в зоне карательной операции остаётся на низком уровне.
Так, военнослужащие 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ написали коллективную жалобу на горячую линию Министерства обороны в связи с неудовлетворительным тыловым обеспечением, связанным с нехваткой кроватей, перебоями в снабжении продовольствием и вещевым имуществом, нехваткой печей отопления и топлива к ним.
Для проведения разбирательства в подразделения 59 бригады прибыла комиссия Главной инспекции МО Украины под руководством первого заместителя главного инспектора МОУ генерал-майора В. Мартынюка.
Читайте также: Перерезанное горло и застывшая улыбка: на Украине жестоко убит россиянин — боевик «Азова» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Американский доброволец “Техас” о боях за донецкий аэропорт
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“История перемог героев АТО”. Теперь на русском
Так как не все оказались готовы морально и физически читать украинские документы на украинском, один из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды" сделал перевод украинских пропагандистских материалов из поста "История перемог героев АТО" https://colonelcassad.livejournal.com/5579908.html
"ПАНАМА"
02.11.2014 года, прибыв в г. Дебальцево в составе 169-й сводной ротной тактической группы подполковник Александр Науменко был направлен для выполнения боевого задания на блокпост «Острая Могила» на позицию под оригинальным названием «Панама» недалеко от села Орлово-Ивановка.
Дорога из разоренного донбасского городка до передовых позиций нашей обороны была нелегкой. Они направлялись на самые отдаленные опорники-«нули», которые в то время были форпостом украинских войск в боях за Дебальцево. Прибыв на позицию «Панама», чтоб не «засветиться» перед оккупантами, разгрузку имущества начали на замаскированном участке около «Панамы». Через 5-10 минут со стороны вражеских позиций начался минометный обстрел. Мы заняли огневые позиции. Под нашими ногами вздрагивала земля.
Через несколько минут обстрел прекратился. С наблюдательного поста сообщили, что группа вражеских минометчиков отошла. Осматривая после боя нашу местность, не верил своим глазам! Вокруг все было в воронках, из которых торчали осколки «сто двадцатых» мин, но самым страшным было не это, а когда находишь погибшего побратима, который пал, сраженный вражескими осколками. Тогда я понял, что пребывание на данном блокпосту будет не из легких.
- Боевики ежедневно обстреливали наши позиции, – вспоминает подполковник Александр Науменко. Огонь вели из минометов, после чего со временем подключилась вражеская пехота, как в пешем порядке, так и на БМП.
Ситуация возле блокпоста «Панама» обострялась с каждым днем. К нашим позициям подходили регулярные войска Российской Федерации. Опасность нарастала. Враг бил по нашим позициям весьма прицельно. В таком напряжении отметили Новый год и Рождество, раз за разом отбивая с побратимами атаки озверевшего противника. Не сдавались, мужественно и уверенно удерживали «Панаму». Лозунг «Защищать родную землю до конца!» стал для каждого из нас святой обязанностью.
Одним из тяжелейших дней на передовой для подполковника Александра Науменко с позывным «Автобот» и его подчиненных стало 10 января 2015 года. В тот день российско-оккупационные войска в который раз обстреляли деснянцев, проведя так называемую разведку боем. Группы боевиков, которые действовали под руководством российских офицеров-кураторов, преследовали цель обстрелять «укров», атаковать их группами пехоты с флангов, выбить и завладеть данной позицией. Из радиоперехватов стало понятно: наступать будут всеми силами!
Заработали зенитные установки и минометы «Василёк» противника. Пули и мины понеслись над украинскими опорными пунктами, как буря. Стрельба не утихала. Эти адские сутки нам показались вечностью …
Мы достойно отвечали оккупантам. Конечно, было напряжение, дрожь, страх… Все это влияло на нас, но несмотря на это мы понимали, что находимся на нашей украинской земле и никто не собирался отступать, а тем более после тяжелого боя, когда на следующий день Российские СМІ назовут этот день «днем большой победы» под Дебальцево. «Укрокаратели понесли потери на «Панаме»: 20 «трехсотых» и 12 «двухсотых..» – кричала лента «Первого канала», Life News, «Оплота», но на самом деле мы знали, что на тот момент у нас не было ни одного «трехсотого». После этого боя, по наступлении темноты, вражеские войска наверное пол ночи из противоположной лесопосадки метров за 700 выносили с позиции трупы своих профессиональных, как они полагали, бойцов… Этот бой еще больше придал нам уверенности в своих действиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Этот бой, по мнению подполковника Александра Науменко, был самым трудным за всю его ротацию, так как враг наступал со всех флангов одновременно. Позицию «Панама» наши хлопцы удерживали достойно. Больше всего досаждала артиллерия. Однако, к опасности наши хлопцы были готовы. Обломков вражеского металла которые падали на украинские позиции, научились избегать. Боевое мастерство обретали на ходу. Большинство этих воинов и доныне продолжают службу.
- Свой значительный вклад в эффективность обеспечения боевых заданий на позиции «Панама» внесли и водители – подчеркивает подполковник Александр Науменко. Так как благодаря их мастерству и мужеству, не взирая на вражеские обстрелы, к нам на передовую своевременно доставлялись боеприпасы и материально-технические средства. Подполковник Александр Науменко остается командиром 718 отдельного учебного автомобильного батальона. Война за Украину навсегда останется в памяти офицера, а его боевой опыт и теперь используется в обучении и подготовке военных водителей Вооруженных Сил Украины, которые в дальнейшем проходят службу в боевых бригадах.
Богдан Ковтуновский о наступлении на Саур-Могилу
С конца июля 2014 года 1-я батальонно-тактическая группа 30-й ОМБр участвовала в боевых действиях в Шахтерском районе. На их счету битва за Саур-Могилу, бои в Миусинске, Петровском, Степановке, Дмитровке и других населенных пунктах. Основная задача, которая стояла перед военными, выйти к границе с РФ и перекрыть врагу путь на нашу территорию. Дорога через Саур-Могилу, которая начинается от контрольно-пропускного пункта «Мариновка», – это самый короткий путь, которым можно добраться из России до Снежного, Шахтерска, потом до Донецка, а поэтому он был стратегически важен. Батальоны 30-й та 95-й бригад дошли до маленького, но чрезвычайно важного стратегически городка Миусинск. Это случилось 10 августа. От Миусинска до Дебальцево всего несколько десятков километров, таки образом украинская сторона имела все шансы разъединить самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». В это время противник стягивал резервы в район Саур-Могилы, к КПП «Мариновка». Артобстрелами с территории России было уничтожено часть техники тех подразделений 30-й ОМБр, которые должны были прикрывать тыл. 13 августа противник с двух сторон атаковал контрольно-пропускной пункт «Мариновка» на российско-украинской границе и взял Мариновку и Степановку. Подразделениям 30-й бригады пришлось отступать и вырываться из окружения под непрерывными обстрелами. А из России в это время шли колонны с техникой и живой силой. Для бойцов 30-й ОМБр это были адские дни. Немало времени понадобилось подразделениям бригады, чтобы восстановиться и оправиться от пережитого. Всего в период с 26 июля по 15 августа в боях в Шахтерском районе, по официальным данными, раненных из 30-той бригады было 170 человек. В самой Степановке 91 боец получил ранения, на Саур-Могиле — 16. За вышеуказанный период бригада потеряла 53 своих военнослужащих.
Эдуард Лобода, «Фугас»
Эдуарду было 25. Он родился 2 января 1994 г. в селе Пидопригори Лебединского района Был спокойным и уравновешенным хлопцем, творческой натурой – хорошо рисовал, писал стихи, вспоминают про Эдика учителя и односельчане. В 2012 году поступил на исторический факультет Сумского государственного педуниверситета. «Он очень любил животных. Всех котов подбирал, и они оказывались у нас в комнате, потому что ему было очень жаль их», — рассказывает однокурсница, Алина ШИЯН. Эдуард был на втором курсе, когда начались события на Майдане. Он поддержал Революцию достоинства одним из первых на курсе, активно участвовал в событиях. А как только на востоке вспыхнула война — оставил учебу и пошел воевать.
Сначала был добровольцем отдельной тактической группы имени капитана Воловика, а с 2016 г. воевал в тактической группе «Сапсан» ДУК «Правый сектор» — инструктор по минно-саперному делу, разведчик. За свое искреннее увлечение взрывотехникой получил позывной «Фугас». В 2018-ом Эдуард вместе с побратимами подписал контракт и присоединился к 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени короля Данила (старший солдат, оператор-радиотелефонист).
Побратимы рассказывают, что, несмотря на задумчивость и постоянное желание учится чему-нибудь новому в своем деле, Фугас умел пошутить, был душой компании, готовый всегда прийти на помощь. «Свою работу он знал, четко работал. Свои задачи четко исполнял, как разведчик. Людей очень много за собой подтянул на войну, хороших пацанов тоже. Человек взял на себе огонь с подрывов и спас до 12 человек. Человек с большой буквы. Герой», — говорит командир группы «Сапсан» с позывным «Сирота».
Это случилось 3 июля. Эдуард, как сапер, шел во главе группы разведчиков, разминируя проход в «серой зоне» возле Марьинки (Донецкая область). Группа выполняла боевую задачу по противодействию ДРГ противника. Взрыв прогремел неожиданно — мина была с новыми датчиками движения, российского производства. Лобода, на которого пришлась фактически вся сила удара, прикрыл собой побратимов. В тяжелом состоянии Фугаса доставили в больницу Курахово, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. На следующий день, 4 июля, хлопец умер.
Похоронили Эдуарда Лободу в родных Подопригорах. Остались родители и младший брат Константин, который служит в 27-й артбригаде.
Александр Милютин, "Деда"
Александр Милютин родился 29 декабря 1968 г. в с. Клишки Шосткинского района Сумской области, но еще малышом переехал на Донетчину. Сначала жил в Горловке, детство провел в окружающих поселках — Зайцево, Травневое. А в школу ходил уже в Бахмуте (в тот период — Артемовске), где с того времени постоянно и проживал. Закончил Ясиноватское ПТУ по специальности «машинист». В 1998-ом отслужил срочную службу в Германии, а последующие 12 лет служил в Артемовском СИЗО-6, где его вспоминают как человека принципиального, доброго и справедливого. На пенсию вышел в звании старшего прапорщика.
В январе 2017 г. Александр подписал контракт с ВСУ и пошел служить в 54-ю механизированную бригаду ВСУ — младший сержант, военнослужащий 46-го отдельного батальона спецназначения «Донбасс-Украина». Товарищи по службе рассказывают, что он был человечным, очень добрым и скромным. «Деда» в подразделении был как негласный отец. Всех выслушает, всем подскажет, всем поможет, никогда никому не откажет. Все знали, что ему можно какие-то свои секретики рассказать, проблемами поделиться, потому что он трепаться не будет. Короче, он был клевый», — говорит побратим погибшего Николай ШАФАЛЮК, «Бугай».
«У меня всегда было такое впечатление, будто Деда — не с востока, а где-то из глубинки Западной Украины, у которого батька еще в УПА воевал. Тут, на Востоке, немного таких людей, которые настолько искренне и бескорыстно любят Украину. Он был именно тем бриллиантом, за которые мы тут воюем», — добавляет боець. И все вспоминают о том, что 50-летний воин был еще и умелым поваром и очень вкусно готовил.
Александр Милютин погиб вместе с Яной ЧЕРВОНОЙ 2 апреля. Огнем из СПГ и пулемета украинские бойцы остановили выдвижение двух вражеских групп пехоты, которые отошли под прикрытием огня — по словам спикера ООС, из минометов калибра 120 мм. Несколько мин угодило прямо в блиндаж (по словам командующего Наева, наблюдательный пункт), где находились Деда с Ведьмой.
Похоронили Александра на кладбище в центре Бахмута. У него осталась жена и двое детей.
Евгений Коростелев
Полковник Евгений Коростелев – третий погибший командир бригады с начала российско-украинской войны (после Александра РАДИЕВСКОГО И Павла ПИВОВАРЕНКО). На похоронах 20 ноября в родных Сумах тело офицера везли на лафете пушки – согласно новому церемониалу, предусматривающему такие почести для погибших кавалеров ордена Богдана Хмельницкого. Коростелев имел двух «Богданов»: ІІІ степени – еще с июля 2015 г., ІІ степени – награждений посмертно. Командир 128 ОГШМБр ВСУ умер в больнице Харькова после тяжелого ранения, полученного 12 ноября на передовой, в районе Новотроицкого на Донетчине.
Евгений Владимирович Коростелев – коренной сумчанин. Он родился 9 октября 1978 г., закончил в Сумах школу и ракетно-артиллерийский военный институт. После выпуска из военной «вышки» был зачислен в строй 25-й воздушно-десантной бригады на Днепропетровщине, как командир взвода, и отдал «двадцать пятке» более полутора десятков лет жизни. Войну с Россией встретил в звании полковника.
В июне-июле 2014-го артиллерист Коростелев участвовал в операции по блокированию и освобождению Лисичанска и Северодонецка на Луганщине: дивизион по его командованием поддерживал огнем парашютно-десантные подразделения бригады и приданные подразделения других частей. В том же году Коростелев воевал в районах н.п. Рубежное, Красный Лиман, Славянск, Краматорск, Дебальцево, Шахтерск, Углегорск, Нижняя Крынка.
С января по март 2015-го Евгений участвовал у боях у Александровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, опорного пункта «Зенит». Так, только 22 января ударами артиллерии25-й бригады было уничтожено два вражеских танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер и четыре противотанковых пушки с расчетами и тягачами, четыре автомобиля и склады с артиллерийскими боеприпасами в селе Спартак, значительное количество личного состава российских оккупантов и их наемников. Во время боевых действий возле Спартака Коростелев получил контузию. «Он прошел все горячие точки, которые были у бригады, начиная с первого использования артиллерии в Рубежному… Всегда был впереди», – вспоминает Евгения командир бригадной артиллерийской группы 25 ОПДБр Сергей СОРОКА.
В дальнейшем боевой офицер стал начальником артиллерии – заместителем комбрига 25-й воздушно-десантной бригады. А 128-ю закарпатскую горно-штурмовую бригаду Евгений Коростелев возглавил буквально за месяц до гибели. 10 ноября полковник под объективами фронтовых корреспондентов осматривал вверенный ему участок фронта в районе Богдановки и Петровского после введения войск. Через два дня во время проверки соседних позиций и изучения обстановки комбриг получил ранение, которое стало фатальным.
«Командирские, волевые качества он имел просто необычайные. Если он что-то говорил – показывал пример, делал это сам. Это был образец офицера Вооруженных сил Украины. Очень грамотный, очень толковый как командир и просто хороший человек», – вспоминает заместитель командира 128-й бригады Евгений БОНДАРЬ.
Похоронили героя на Алее Славы Центрального кладбища города Сумы. Остались дочка, сын и жена.
За перевод спасибо Борису Петухову.
PS. В документах там этих историй еще больше, так что при желании, можно продолжить выкладывать "охренительные истории", которыми новобранцев пытаются заманивать в военкоматы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Чтобы помнили или как это было.
Начало.
https://www.youtube.com/watch?v=gjobZ1_Gcn8
https://www.youtube.com/watch?v=sFLO8F3OJtg
https://www.youtube.com/watch?v=se9WJZBGr14
https://www.youtube.com/watch?v=1w4YLcU3xic
https://www.youtube.com/watch?v=qBQOkRIILkg
https://www.youtube.com/watch?v=QsCfVbvfhrc
https://www.youtube.com/watch?v=jebFuqGm2-8
https://www.youtube.com/watch?v=dg6r60RGGko
Было 3 залпа. Между 2 и 3 залпами я уже был там. Потому, что там жила моя мать.
Жутко,если ты местный ,то это правда?? что народ в большинстве своем против России настроен и желал бы попасть в европу .И понимает ли народ в большинстве своем ,кто этот банкет оплачивает,фамилии Пинчук,Ахметов ,Коломойша и ост.-кому принадлежат и какие у них цели.Наши белоруссы ездят туда и уверяют ,что живете неплохо,еды полно и подешевле и что довольны жизнью.
Но похоже вам надо приготовится к дерибану страны или какому-то переустройству ,иначе бы ЦРУ не выложили эти документы вторыми после Путина по Польше:
“Напомним, ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН*) Степану Бандере. В частности, в документах Бандеру называют «фашистом и профессиональным агентом Гитлера». Под документом стоит подпись: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Кроме того, в рассекреченных документах описаны преступления на оккупированной фашистами территории. «Всего за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», – говорится в публикации.””
П.С. Почему Зе не пошел на всеобщий плач по евреям в Израиле ?какой-то спектакль все задумали.