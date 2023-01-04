О частной разведке
О частной разведке
В российской среде понятия «частная разведка», «частная разведывательная компания» или «разведывательное агентство» крайне непопулярны. У обывателя это зачастую ассоциируется, максимум, с услышанными в западных сериалах или вычитанными в книгах эпизодах, ведущих к крутому повороту сюжета.
С Романом Ромачевым @rtechnocom, гендиректором разведывательного агентства «Р-Техно», мы много разговаривали о непопулярности с точки зрения российской государственности частных разведывательных услуг. У силовых структур не просто монополия на такого рода деятельность — в каждом ведомстве понятие разведки, сбора и обработки информации понимают по-своему.
Да чего там говорить — в рамках одного ведомства различные органы военного управления занимаются зачастую одним и тем же, попросту игнорируя друг друга. Даёт это какой-то результат? Конечно, в условиях мирного времени соревнование и попытки доказать свою эффективность могут быть уместны.
Но вот в условиях подготовки к ведению боевых действий или во время специальной военной операции рассинхронизация ведёт к ошибкам. На Западе эту проблему решили (https://t.me/rtechnocom/1273) просто, отдав должное частной разведке.
Проблемы-то на Западе были почти те же самые, что и в России:
▪️серьезный контроль законодательной власти над разведывательным сообществом и «прозрачность» в их деятельности.
▪️ ограниченность в бюджете.
▪️ наличие дипломатических и репутационных последствий в случае разоблачения разведывательной активности в стане противника.
▪️требование значительных компетенций, которые растут достаточно быстро, и за которыми государственные акторы, в отличие от частных, явно не успевают.
А сегодня частная разведывательная деятельность в США стала одной из самых капиталоёмких и престижных. Зарабатывать на такого рода услугах, обеспечивая ресурсами и себя, и выполняя при этом целевой государственный заказ, — абсолютно нормальное явление.
У нас же, увы, любые попытки предложить услуги подрядчиков в области разведки и аналитики воспринимают в штыки, потому что рассматривают это и как покушение на информационно-разведывательную монополию, и как обвинение в некомпетентности.
Возможно, СВО приведёт к изменению подходов и в этой сфере. Но учитывая, с каким колоссальным скрипом проворачиваются шестерни госмеханизма, ждать подобных изменений придётся долго, хотя и насущная необходимость назрела ещё вчера.
@rybar – цинк