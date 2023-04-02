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История частной разведки или шпионы на аутсорсинге

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Партнерство с корпорациями для победы в войнах и поддержания стабильности не является новой задачей для западных правительств. Это явление восходит ко временам Британской империи, которая использовала Ост-Индскую компанию для сохранения британского господства в Южной Азии и за ее пределами. Однако такое явление, как передача основных военных обязанностей по контракту, появилось сравнительно недавно. Как устроена американская разведка и почему 70% её бюджета достается частным подрядчикам рассказывает автор книги «История частной разведки США» Роман Ромачёв. Беседует с гостем Дмитрий Перетолчин.

Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/pn8038-dtv

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mvKtJbGEpjY
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