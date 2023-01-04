Для чего США хотят разрушить мировую долларовую систему. Михаил Хазин
Что происходит в российской и мировой экономике? Каково будет падение ВВП США и России? Каков итог 10 лет экономического спада в РФ? Почему чистка элит неизбежно будет? Каковы основные сценарии развития ситуации в 2023 году?Об этом и многом другом рассказывает аналитик, экономист Михаил Хазин. Ведущий Сергей Харцызов.
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