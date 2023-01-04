Альтернативная наука: от Чарльза Форта до Аненербе
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Сегодня мы поговорим об истоках и основоположниках феномена альтернативной науки. Мы постараемся ответить на вопрос какую роль в формировании альтернативной науки сыграл немецкий институт Аненербе. Журналист, издатель и исследователь глубинной политики Дмитрий Зеленцов расскажет о мыслителе, публицисте и исследователе Чарльзе Форте — пионере изучения аномальных явлений и родоначальнике уфологического движения. В студии Алексей Комогорцев.
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