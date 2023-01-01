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Возрождение “Красной Звезды”.

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Возрождение "Красной Звезды".

Министерство обороны России ввело и уже начало вручать новую медаль — «Участнику специальной военной операции». Медаль относится к ведомственным и закрепляет за награжденным статус участник СВО.
Может быть вручена и гражданским лицам.

На лицевой стороне медали изображен орден Красной Звезды (существовал с 1930 г.) — советская награда, пользовавшаяся большим почётом. Орден Красной Звезды вручался за большие заслуги в деле обороны страны, за обеспечение государственной безопасности, как в военное, так и мирное время.

Медаль явно указывает на преемственность награды — и это правильно, должна сохраняться связь поколений.

https://t.me/zov_snb

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8070962.html
Метки: война на украине, медали, мо рф, награды, Россия
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