Комиссары Победы

Боевой дух войск важен не менее, чем крепость боевого железа. На фронтах Великой Отечественной словом и личным примером бойцов вели на борьбу с врагом политработники Красной Армии — комиссары, политруки, парторги и комсорги. Главный метод воспитательной работы на войне был прост: «Делай, как я! »

Среди самых известных фотографий времён Великой Отечественной войны — снимок фотокорреспондента Совинформбюро Макса Альперта: поднимающий солдат в атаку советский офицер. Во все антологии он вошёл под названием «Комбат».

Летом 1942-го 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии Красной Армии вёл кровопролитные оборонительные бои с превосходящими силами немцев на Луганщине. 12 июля у села Хорошее Славяносербского района приехавший из Москвы на передовую фотокор успел сделать только один снимок — командира, поднимавшего бойцов в контратаку, как прямо в его руках осколком была повреждена камера. Тут же вражеской пулей был убит человек, который шёл в бой первым…

Альперт решил, что съёмка, увы, не получилась. Но, вернувшись в столицу, фотограф всё же решил проявить плёнку. Оказалось, кадр получился — великолепным! По ошибке (в наступающей цепи, как вспомнил корреспондент, красноармейцы передавали друг другу: «Комбата убили! ») Макс Альперт так и назвал фотографию — «Комбат».

Её напечатали на своих страницах «Правда» и «Красная звезда», «Нью-Йорк таймс», «Гардиан» и сотни других газет в странах антигитлеровской коалиции. Она стала наглядным символом того, что русские не сдаются, что в тяжелейшем 1942 году они верят в победу и продолжают сражаться.

Когда снимок получил всемирную известность, было точно установлено имя героя, которого фронтовой репортёр снял за секунду до смерти, — младший политрук Алексей Еременко. Армейский политработник после гибели командира батальона принял командование на себя и, шагнув под пули первым, личным примером поднял бойцов в атаку на врага.

Прямая речь «У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно! » Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Хозяева района — мы. Ими и останемся»

Первым из политработников в годы войны звания Герой Советского Союза был удостоен Тихон Бумажков — комиссар партизанского отряда «Красный Октябрь» в Белоруссии.

Отслуживший в 1930-х в Красной Армии, в первые дни начавшейся войны 1-й секретарь Октябрьского РК ВКП(б) Полесской области вспомнил армейскую науку. С июля 1941 года отряд партизан под командованием Фёдора Павловского начал наносить удары по тылам и штабам противника. 18 июля в ходе лихого рейда был разгромлен штаб немецкой дивизии, расположившийся в деревне Оземля. Партизанами было захвачено 55 автомашин, две радиостанции, 27 мотоциклов, 45 конных повозок с грузом, штабные документы, много пленных.

Комиссар Бумажков говорил партизанам: «Хозяева района — мы. Ими и останемся». А чтобы это поняли и оккупанты, отряд только за первый месяц боевых действий истребил более 300 немецких солдат и офицеров, уничтожил 20 вражеских танков. Под командованием Тихона Бумажкова была организована засада на дороге Грабье — Нестановичи. Партизаны блокировали и уничтожили колонну вражеской артиллерии. Итог молниеносной операции — потеря фашистами восьми крупнокалиберных орудий.

Указ о награждении командира отряда «Красный Октябрь» Фёдора Павловского и комиссара Тихона Бумажкова был подписан 6 августа 1941 года. А 18 августа в газете «Правда» была опубликована статья за подписью героя-политработника. «Наш отряд — один из многих тысяч белорусских партизанских отрядов, — писал Бумажков. — По всей Белоруссии полыхает пламя партизанской войны. Суровая борьба с врагом в его тылу закалила людей. Скромные, незаметные в мирное время, колхозники… стали на поле брани народными богатырями, прославляющими ратными подвигами свою советскую родину. Мы знаем: за нашей борьбой с вниманием и любовью следит великий Сталин, весь советский народ. Это удесятеряет наши силы. Оголтелым гитлеровским бандитам не уйти от народной мести. Они найдут себе могилы на той земле, которую пытаются поработить».

Звезду Героя Советского Союза Тихон Пименович получил в Москве. Боевой политработник был переправлен из-за линии фронта и назначен служить в рядах Красной Армии. На Юго-Западном фронте старший политрук Бумажков стал начальником политотдела особого кавалерийского корпуса 21-й армии. Пройдя с тяжёлыми боями по фронтовым дорогам сотни километров, поздней осенью 1941 года он погиб смертью храбрых при прорыве из окружения в районе деревни Оржица Полтавской области.

Цифры 100.000 коммунистов и лучших комсомольцев были мобилизованы в первые шесть месяцев Великой Отечественной войны и направлены в Действующую армию для ведения политработы. 362 военных политработника за образцовое выполнение заданий командования в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом мужество и героизм были удостоены звания Герой Советского Союза.

Несгибаемые

В 1941 году звание Герой Советского Союза было присвоено ещё восьми политработникам Красной Армии. 15 августа 1941 года высшей награды страны были удостоены заместитель политрука радиороты 415-го отдельного батальона связи 22-го Эстонского территориального стрелкового корпуса Северо-Западного фронта Арнольд Мери и секретарь партийного бюро 245-го гаубичного артиллерийского полка 37-й стрелковой дивизии 19-й армии Западного фронта старший политрук Кирилл Осипов. Отважный Осипов в июле-августе 1941 года несколько раз переходил линию фронта, доставляя важные сведения командованию дивизии, сражавшейся в окружении.

О подвиге Мери говорилось в донесении политического управления Северо-Западного фронта за 27 июля 1941 года: «В бою с противником мужественно и отважно вёл себя замполитрука тов. Мери Арнольд Константинович, член ВЛКСМ, по национальности эстонец. Когда на штаб 22-го стрелкового корпуса напала группа противника, тов. Мери вместе с другими бойцами геройски отражал это нападение. В критические минуты боя, когда боеприпасы были на исходе, бойцы заколебались. Арнольд Мери под сильным вражеским огнём доставил на огневую позицию ящик с патронами и, переползая от одной группы бойцов к другой, вселял в них уверенность: “Товарищи, держитесь до последнего, ни шагу назад! ” Будучи дважды ранен, Мери продолжал вести огонь по противнику и только после третьего ранения был эвакуирован в тыл. Уезжая в госпиталь, замполитрука сказал: «Передайте комиссару, я ещё вернусь в часть, буду с новой силой бить фашистскую гадину, защищать свою любимую Родину»».

…В 2007 году в ставшей независимым государством Эстонии власти возбудили против ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Арнольда Мери уголовное дело. На судебном процессе его обвинили в причастности к депортациям эстонцев в Сибирь в 1949 году. 88-летнего тяжелобольного председателя Антифашистского комитета Эстонии собирались приговорить к пожизненному заключению. Арнольд Константинович не считал себя виновным, сам успешно защищал себя на процессе, выступая против любых попыток оправдания и возрождения фашизма в Эстонии.

Перед смертью никогда не снимавший боевых наград Арнольд Мери сказал: «Мне нечего бояться, я ни перед кем ни в чём не виноват. Золотую Звезду я действительно сейчас ношу даже чаще, чем во времена Советского Союза… А сегодня я просто обязан носить свою награду. Это — моя дань памяти тем, кто воевал рядом со мной. По-иному не умею! »

Цитата «Хотя в начале войны роль комиссара, возможно, и была неопределённой, со времени Курской битвы он всё больше и больше воспринимался бойцами и командирами как опора в борьбе с недальновидными начальниками, бестолковыми бюрократами и духом трусливого пораженчества… В действительности комиссары были политически активные и надёжные солдаты, чей общий уровень образования был выше, чем у большинства советских офицеров… Он должен быть в состоянии самостоятельно решать чисто боевые задачи… политрук роты стать командиром роты, комиссар дивизии — командиром дивизии. Чтобы соответствовать такому уровню требований, корпус политработников, естественно, должен состоять из жёстких людей, преданных власти, и в первой половине войны эти люди, как правило, составляли главную движущую силу советского сопротивления и твёрдо следили за тем, чтобы войска сражались до последней капли крови. Они могли быть безжалостными, но в большинстве случаев они не жалели и себя». Немецкий военный историк Пауль Карель, из книги «Гитлер идёт на Восток».

За спинами бойцов не прятались

Вопреки тому, что было сочинено во время «оттепелей» и «перестроек», комиссары и политруки в тыловых землянках не отсиживались. Потери армейских и флотских политработников в годы войны были ничуть не меньше, чем других категорий офицеров. Пуля чинов не разбирает, а политруки и комсорги за спинами бойцов не прятались. Убыль кадров политбойцов была такой, что в 1943-м, после Сталинградской битвы, фронтовым партработникам было не рекомендовано поднимать в атаку цепи стрелковых подразделений…

После войны ставший известным поэтом, Борис Слуцкий ушёл воевать в июне 1941-го добровольцем. Рядовой боец 60-й стрелковой бригады ходил в штыковые атаки под Москвой. Осенью 1942-го получивший офицерские погоны Слуцкий был назначен инструктором, с апреля 1943-го — старшим инструктором политотдела 57-й стрелковой дивизии. Не по должности, а по совести политработник постоянно бывал на передовой, ходил в разведку. На фронте получил тяжёлое ранение, был награждён орденами Красной Звезды и «Отечественной войны» I степени, медалями «За оборону Москвы» и «За боевые заслуги».

Израсходовав в бою патроны и гранаты, в августе 1941 года под Новгородом бросился грудью на вражеский пулемёт младший политрук Александр Панкратов. В истории Великой Отечественной войны это был первый такой случай, образец самоотверженного выполнения воинского долга. Подвиг Героя Советского Союза Панкратова в 1943 году был повторён Александром Матросовым.

12 немецких танков в одном из боёв на подступах к Сталинграду сожгли бойцы роты противотанковых ружей 35-й гвардейской стрелковой дивизии. В августе 1942 года на 10 оставшихся в живых наших солдат противник бросил 20 танков. На передовом рубеже остатки подразделения возглавил политрук Иннокентий Герасимов. «Ни шагу назад! » — приказал офицер и сам взял в руки противотанковое ружьё. Отразив несколько атак врага, советские солдаты удержали свои позиции. Раненый политрук покинул поле боя только после подхода подкрепления.

Двенадцать атак врага, пытавшегося в июне 1944 года вырваться из «Бобруйского котла», отразили бойцы, командование которыми в бою принял заместитель командира по политической части 1324-го стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии Николай Клименко. До 200 солдат и офицеров противника уничтожили красноармейцы, обороняя безымянную высоту. За годы войны герой-политработник был ранен пять раз, но всякий раз возвращался в строй. Самым действенным политическим призывом Клименко считал: «Делай, как я! »

Таких героев среди военных политработников было — тысячи.

На новом уровне

Незаслуженно отринутая в смутные 1990-е, сегодня военно-политическая работа (ВПР) вновь вернулась в Вооружённые силы России. Учитывающая требования нового времени, система ВПР создана в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина от 6 июля 2018 года.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу определил её основные задачи: «Формировать у личного состава высокие моральные качества, понимание государственной политики в области обороны, воспитывать военнослужащих и молодёжь в духе патриотизма и преданности Родине».

Актуальные вопросы организации военно-политической работы в ходе оперативной подготовки в 2019 году, а также порядок организации и проведения основных мероприятий работы с личным составом, запланированных на 2020 год, недавно были обсуждены на оперативно-специальном сборе с руководящим составом органов ВПР. На прошедшее во Владикавказе мероприятие под руководством заместителя министра обороны — начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-полковника Андрея Картаполова были привлечены около 200 должностных лиц. В ходе сбора были поставлены задачи на следующий год, выработаны единые подходы к организации и проведению мероприятий военно-политической работы в объединениях, соединениях и воинских частях.

Классика «Я говорил от имени России…» Я говорил от имени России, её уполномочен правотой, чтоб излагать с достойной прямотой её приказов формулы простые. Я был политработником. Три года: сорок второй и два ещё потом. Политработа — трудная работа. Работали её таким путём: стою перед шеренгами неплотными, рассеянными час назад в бою, перед голодными, перед холодными, голодный и холодный. Так! Стою. Им хлеб не выдан, им патрон недодано, который день поспать им не дают. И я напоминаю им про Родину. Молчат. Поют. И в новый бой идут. Всё то, что в письмах им писали из дому, всё то, что в песнях с их судьбой сплелось, всё это снова, заново и сызнова коротким словом — Родина — звалось. Я этот день, воспоминанье это, как справку, собираюсь предъявить затем, чтоб в новой должности — поэта от имени России говорить. Борис Слуцкий, 1957 год.

На обложке: © Владимир Коробицын/zvezdaweekly.ru

Источник: https://nstarikov.ru/komissary-pobedy-111473