Глобальная катастрофа прошлого. Чего мы не знаем об эпохе Великого потопа
Был ли на самом деле Великий потоп, и какова его природа? Что было до потопа? Кем были такие древнегреческие герои? Существовали ли гибриды и великаны? В студии старший научный сотрудник Института динамического консерватизма Алексей Комогорцев. Ведущий Дионис Каптарь.
Книга “Великий потоп”. Комогорцев А., Жуков А. https://den-magazin.ru/utm/1447
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #альтернативнаяистория