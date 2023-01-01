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Глобальная катастрофа прошлого. Чего мы не знаем об эпохе Великого потопа

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Был ли на самом деле Великий потоп, и какова его природа? Что было до потопа? Кем были такие древнегреческие герои? Существовали ли гибриды и великаны? В студии старший научный сотрудник Института динамического консерватизма Алексей Комогорцев. Ведущий Дионис Каптарь.

Книга “Великий потоп”. Комогорцев А., Жуков А. https://den-magazin.ru/utm/1447

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#ДеньТВ #альтернативнаяистория
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YeWQs4DDknw
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